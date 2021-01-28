Онищенко рассказал, будут ли россияне сдавать анализ на COVID-19 ректально

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Ректальный мазок для выявления коронавируса не менее эффективен, чем мазок из носоглотки. Однако широкого практического применения для диагностики инфекции он, скорее всего, не получит, считают ученые, опрошенные «Вечерней Москвой».

— Такой анализ не менее точен, чем анализ мазка из носоглотки. Известно, что этот вирус производится некоторыми клетками в кишечнике и ими выделяется. И вообще еще с весны прошлого года в ряде стран отслеживали эпидемиологические показатели, в том числе бессимптомных больных, по анализу вируса в сточных водах. Более того, такой анализ можно назвать надежным. Ведь вирус из носоглотки уходит в легкие, кровь и так далее, а потом перестает выявляться, — заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.

Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко также не отрицает, что ректальный способ диагностики коронавируса вполне допустим и в некоторых случаях это единственная возможность обнаружить инфекцию.

— Большого практического применения это иметь не будет, но сам факт наличия такой возможности очевиден. Подавляющее большинство все равно обходится традиционным способом выявления заболевания. Однако для режимных процедур при проведении лечения для выбора тактики медицинского вмешательства такой анализ, возможно, будет иметь значение. Вирус системный — он во всех органах обнаруживается. Сначала он в легких, потом по всему организму может разнестись, и, конечно, при этом заболевании [COVID-19] есть симптоматика кишечных расcтройств, — объяснил собеседник «ВМ».

Онищенко добавил, что такие способы анализа нормальные c научной точки зрения, но провоцировать людей на какие-либо сомнения с их помощью не стоит. Поскольку массовой ректальная диагностика коронавируса, по крайней мере в нашей стране, точно не будет.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее СМИ сообщили, что врачи из Китая стали использовать ректальный мазок наравне с мазком из зева и носоглотки для тестирования пациентов на наличие коронавирус. По словам заместителя заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний клиники Юань в Пекине Ли Тунцзэня, такой метод позволяет повысить точность исследований.

В ходе исследования, проведенного специалистами из Поднебесной, выяснилось, что образцы COVID-19 сохраняются в прямой кишке дольше, чем в верхних дыхательных путях. Более того, у пациентов с легкой формой коронавируса выявить инфекцию с помощью мазка из зева и носоглотки не получается уже через три–пять дней.

Однако сам способ ректальной диагностики китайский врач назвал не очень удобным по сравнению с другими методами ПЦР-тестов, и применять его будут только для «тестирования ключевых групп в точках централизованного карантина».

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