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Ректальный мазок для тестирования на COVID-19 начали применять в Китае
Фото: twitter.com/XHNews

Ректальный мазок для тестирования на COVID-19 начали применять в Китае

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врачи из Китая начали использовать ректальный мазок наравне с мазком из зева и носоглотки для тестирования пациентов на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 28 января, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний клиники Юань в Пекине Ли Тунцзэн заявил, что такой метод позволяет повысить точность исследований. Результаты опытов показали, что образцы COVID-19 сохраняются в прямой кишке и выделениях дольше, чем в верхних дыхательных путях. Кроме того, он добавил, что у пациентов с легкой формой заболевания выявить коронавирусную инфекцию с помощью мазка из зева или носоглотки через три–пять дней заражения не получается.

Специалист подчеркнул, что такой способ не так удобен по сравнению с другими методами ПЦР-тестов. Так, его будут применять только для «тестирования ключевых групп в точках централизованного карантина».

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