На Востоке знают, как лечить

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Здоровая спина сегодня, к сожалению, большая редкость. Гиподинамия дает о себе знать. Боль в спине мы часто пытаемся вылечить мазями, грелкой и таблетками. Но есть другие средства! Их предлагает традиционная китайская медицина. Главное — найти хорошего доктора.

Обезболивающая мазь, компрессы, растирания, конечно, порой помогают. Но почти всегда ненадолго. К врачу «со спиной» мы обращаемся нечасто. Многие почему-то уверены, что наши проблемы — чуть ли не из-за простуды. Мол, простыл, вот и заболело. Но все не так просто.

— Боль в спине, к сожалению, может оказаться не следствием переохлаждения, а сигналом болезни, которая способна привести к инвалидности, — предупреждает врач-рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук Эмилия Цыбикова. — Предотвратить проблему можно, если вовремя устранить ее причину.

Как пояснила Эмилия Викторовна, причина боли в спине иногда — мышечный спазм или воспаление мышц — миозит. Но практически в 90 процентах случаев это дегенеративно-дистрофические изменения межпозвонковых дисков.

В нашей стране эту патологию называют остеохондрозом. Дистрофия вызвана недостатком питания: к дискам поступает мало крови. А вот причина недостаточного кровоснабжения — стойкие мышечные спазмы. Они образуются постепенно, год за годом усиливаются. Люди чувствуют, что спина будто каменная: мышцы напряжены.

— Как правило, при болях в спине используют противовоспалительные мази. Порой ставят обезболивающую блокаду, используя новокаин или лидокаин. Но блокада лишь прерывает болевые сигналы, — пояснила Эмилия Цыбикова. — Да, боль исчезает, но причина остается. Именно в этом и заключается опасность обезболивания: устраняется лишь следствие, а не причина заболевания.

— Восточная медицина серьезно отличается от симптоматической терапии. И ее главное отличие в том, что она воздействует на саму причину болезни и устраняет ее, — пояснила Эмилия Цыбикова. — Так, например, при болях в спине врач убирает мышечные спазмы — первопричину разрушения дисков позвоночника. Он делает это не лекарствами, а с помощью иглоукалывания и точечного массажа — сильных нажатий пальцами на определенные точки спины.

Кроме того, по словам Эмилии Викторовны, иглоукалывание может обезболивать ничуть не хуже, чем мази или блокады. Как только исчезают мышечные спазмы, нагрузка на позвоночник тут же снижается. Кровь лучше поступает к нему, диски получают коллаген и кислород.

Затем врач усиливает достигнутый эффект прогреванием биоактивных точек полынной сигарой. Эта процедура называется цзю-терапией, или моксотерапией.

Дополнительно врач использует нагретые камни, баночный массаж и другие веками проверенные методы восточной медицины.

Главная цель — чтобы позвоночник стал здоровым и крепким. Похожим образом лечат и суставы. Врач стремится устранить саму причину заболевания, улучшить работу печени, кровообращение, применяет фитопрепараты, моксотерапию, иглоукалывание, точечный массаж, мануальную терапию. Чтобы болезнь просто ушла — как и не было.

СПРАВКА

Иглоукалывание применялось еще во втором тысячелетии до нашей эры. Древние врачи, правда, использовали для него острые камни. Археологические находки свидетельствуют, что практики, подобные азиатским, могли быть распространены по всей Евразии еще в раннем бронзовом веке. Сегодня акупунктура признана эффективной медицинской практикой и распространилась по всей планете.

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