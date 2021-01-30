Врач объяснил, почему не все ковид-диссиденты болеют коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пандемия коронавируса заставила многих поменять привычки. Граждане большинства стран стали носить маски, перчатки, держать социальную дистанцию и реже видеться с пожилыми родственниками. Есть, конечно, так называемые ковид-диссиденты. Они игнорируют рекомендации и живут обычной жизнью. Но не все из этих людей и возрастных членов их семей заболевают COVID-19. С чем это может быть связано, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Во-первых, это может говорить о том, что у человека хорошая система врожденного противовирусного иммунитета. Она у каждого есть. Дети ведь практически коронавирусом не болеют. И у такого человека одна из особенностей детского организма, вероятно, сохранилась в более взрослом возрасте, — предполагает эксперт.

Во-вторых, в рамках одной семьи не исключена генетическая невосприимчивость к каким-либо инфекциям. А в-третьих, вирус вполне мог быть перенесен во время перекрестного заражения.

— Есть вероятность, что такие семьи приобрели перекрестный иммунитет на коронавирус животных. Перекрестный иммунитет срабатывает не по спайк-протеину, который к человеку цепляется, а по структурным протеинам коронавируса, почти одинаковым у разных видов животных, — сказал медик.

По его словам, если рассматривать домашних животных — кошек, собак, птиц, с кем мы чаще всего контактируем, то те же кошки могут заражаться коронавирусом человека и даже какой-то период болеть.

— Было доказано, что в Ухане кошки, которые жили у больных коронавирусом, сами являлись носителями человеческого вируса. Просто мы эту инфекцию не оцениваем потому, что если человек заразится коронавирусом кошки, у него это проявится в виде какой-нибудь ОРВИ, которая быстро пройдет. А тесты ее даже не обнаружат. Есть и обратный процесс — передача инфекции от животных к человеку, — пояснил специалист.

Медик привел в пример, почему в Дании уничтожили огромное количество норок. Смысл этого негуманного действия был в том, что они заразились человеческим вариантом коронавируса и начали между собой его передавать, и в этот момент в их популяцию мог попасть вирус любого другого животного.

— Если коронавирусы окажутся вообще внутри одной эпителиальной клетки, они могут обмениваться между собой генами. И что на выходе получится — совершенно непредсказуемо, — пояснил он.

Более точно об этом могут сказать только военные вирусологи, проводящие опыты на животных в различных лабораториях, резюмировал собеседник «ВМ».

Болибок констатировал, что факты передачи коронавируса к животным от человека и от животных к человеку часто ускользают из-под медицинского наблюдения. По крайней мере, до сих пор нет даже теста на антитела человека к коронавирусу животных. А данные об этом могли бы дать много интересной информации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Изнуряющая температура»: иммунологи сравнили течение гриппа и коронавируса