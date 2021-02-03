Счет на месяцы. Доктор Мясников рассказал, когда ждать новую волну коронавируса

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Текущий спад по заболеваемости коронавирусом в России связан с природой инфекции, а именно с ее волнообразным течением. О том, как РФ справляется с пандемией и когда ждать очередного всплеска, «Вечерней Москве» рассказал известный врач, телеведущий Александр Мясников.

На утро 3 февраля в России выявили 16 474 новых случая коронавируса. При этом еще пару недель назад количество заболевших ежесуточно увеличивалось на 20 с лишним тысяч. Наряду с этим растет число выздоровевших пациентов и сокращается количество летальных исходов.

Улучшение эпидемиологической обстановки в стране и в Москве, в частности, мало удивляет, сказал доктор Мясников.

— Все идет по плану. Я, как и многие другие врачи, говорил и говорю, что коронавирус идет волнами. Это нормальный инфекционный процесс. Как правило, три месяца на подъем и спад, следующие три — относительное благополучие, — пояснил он.

По его словам, многие страны склонны объяснять ослабевание вируса своими мерами (масочным режимом, локдаунами, закрытыми границами и т. п.). Однако эти ограничения действовали и в те периоды, когда заболеваемость и смертность росли, достигая пиковых значений.

— Мы ничего нового не сделали — это естественный процесс. И, естественно, число случаев коронавируса снова пойдет вверх. Прибавьте три-четыре месяца, и подъем выпадет на лето. Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно. Именно поэтому важно проводить масштабную вакцинацию прямо сейчас, чтобы обезопасить себя на следующую волну, — считает медик.

Он добавил, что все прежние усилия по борьбе с вирусом, по сути, были «шаманскими танцами с бубном». Вакцинация же — это первая серьезная мера, которую человечество может противопоставить COVID-19, заключил Мясников.

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