Елена Кац: Вакцинация — щит между ребенком и инфекцией

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Что такое профилактические прививки и насколько важна своевременная вакцинация детей, «Вечерней Москве» рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 7 Елена Кац.

— Елена Леонидовна, при разговоре о детской вакцинации сразу вспоминаются споры на тему «за» и «против». Есть ли, по-вашему, аргументы, которые могут поставить точку в этих дискуссиях?

— Аргумент тут только один. Если кто-то считает, что должен оставить своего ребенка наедине с десятками опасных инфекционных заболеваний и посмотреть, справится ли тот самостоятельно, то может сколько угодно говорить о необходимости отказа от прививок. Мое же мнение как врача: вакцинация является на сегодня единственным подтвержденным способом надежно защитить здоровье детей от множества болезней, которые, к сожалению, окончательно пока не побеждены. И, к слову, именно благодаря вакцинации мы сегодня не знаем, что такое эпидемии оспы, дифтерии, полиомиелита, коклюша и многих инфекций, которые еще несколько десятков лет назад уносили жизни людей.

— Насколько оправданы опасения, что некоторые вакцины якобы сами могут стать причиной заболевания, поскольку в них содержится пусть ослабленный, но вирус-возбудитель?

— Совершенно неоправданны. Современные вакцины проходят всесторонний контроль. Что же касается возможных побочных эффектов, то они единичны на сотни тысяч сделанных прививок и обычно не влекут за собой никаких последствий для здоровья. Отказываться же от прививок только потому, что «а я вот слышала, что был такой случай…» — то же самое, что не выходить на улицу, потому что однажды кого-то поразило молнией. Опасность от инфекции — реальна и высока. От прививки — статистически ничтожна. К тому же практически все вакцины сейчас гипоаллергенны и чаще всего не имеют ограничений по применению.

Есть отдельные противопоказания, связанные, скажем, с самочувствием ребенка или наличием у него сопутствующих заболеваний, но о них врач должен быть в курсе.

— А какие существуют объективные противопоказания?

— Как правило, они перечислены в инструкции к вакцине. Наличие особого заболевания, которое может быть несовместимо с компонентом прививки: например, первичный иммунодефицит. Любые острые заболевание, а также хронические обострения, включая постоянный спутник детства ОРВИ, любые аллергические реакции — повод для отвода. Поэтому необходимо дождаться полного исчезновения симптомов болезни и отсутствия проявления аллергии, сдать анализы и только потом можно думать о прививках. Несмотря на то, что существует Национальный и Региональный календарь профилактических прививок, это не отменяет индивидуальных обстоятельств. К примеру, если ребенок всю зиму ходит с простудой, прививку можно отложить на более поздний срок.

В отдельных случаях перед прививкой необходимо сдать анализ крови и мочи. А перед прививкой АКДС необходимо ребенка еще и показать невропатологу. Кроме того, дети, имеющие какие-либо хронические заболевания, страдающие аллергией, с ослабленным иммунитетом консультируются с иммунологом, который составляет индивидуальный график прививок.

Таким образом, за возможными противопоказаниями у нас осуществляется достаточно строгий врачебный контроль.

— Если ребенок все же пропустил какую-то «календарную» прививку, как можно ее наверстать?

— Нужно обратиться педиатру по месту прикрепления. Стоит отметить, что в любом случае такие профилактические прививки, включенные в календарь, делаются бесплатно.

— Какой совет вы бы дали родителям?

— Помните, что если ваш ребенок не привит, то главную опасность для него несут окружающие его люди. Даже если они не болеют сами (в том числе благодаря вакцинации), они могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Прививки, сделанные в первые годы жизни, создают основу иммунитета от многих инфекций на всю жизнь!

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