Истории болезни: почему важно сделать прививку, чтобы не заболеть ковидом в тяжелой форме

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Коронавирус все переносят по-разному. У кого-то он протекает в легкой форме, а кому-то приходится сталкиваться с серьезными осложнениями. «Вечерняя Москва» рассказывает истории пациентов, которые могли избежать госпитализации, если бы успели сделать прививку.

58-летний Григорий заболел через восемь дней после предполагаемого контакта с носителем инфекции. Болезнь начиналась как обычное простудное заболевание, с температуры и озноба. Но когда на следующий день добавилась выраженная слабость и боль в мышцах (миалгия), стало ясно — это не просто ОРВИ.

— Пять дней пытался лечиться самостоятельно, принимая парацетамол для снижения температуры, но, когда начался кашель с кровью, обратился за медицинской помощью, — рассказал он.

На момент поступления в ГКБ № 52 имелось обширное (более 50 процентов) поражение легких, сохранялась лихорадка, кровохарканье, добавились боли в нижней части живота. Сатурация на момент поступления упала до 84 процентов.

— Меня сразу же направили в отделение реанимации и интенсивной терапии, — добавил москвич.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 ГКБ № 52 Георгия Арболишвили, пациент поступил в тяжелом состоянии, температура тела 38,1, сатурацию с помощью кислорода удалось поднять до 92, однако стабилизировать это значение долгое время не удавалось, пациента не раз приходилось переводить на высокопоточную оксигенацию.

— Интоксикация уже через три дня вызвала нарушение функции печени, селезенки и почек, а также головного мозга, несмотря на все наши усилия, — уточнил врач.

Все последующие дни состояние то улучшалось, то, наоборот, стремительно и непредсказуемо ухудшалось.

— Никаких прогнозов мы не могли сделать буквально до последней недели пребывания в нашем отделении, не раз и не два обсуждался вопрос о переводе на искусственную вентиляцию легких, однако этого удалось все же избежать, — поделился заведующий отделением.

Арболишвили подчеркнул, что такое тяжелое протекание заболевания связано в том числе с тем, что пациент не сразу обратился за медпомощью.

— Однако за почти год работы в условиях пандемии было достаточно случаев, когда мы ничего не могли поделать даже с теми, кто обратился сразу же, — пояснил он. — Ковид был и остается коварным врагом, поражает сразу весь организм, вызывая полиорганную недостаточность. Хотя в нашем арсенале сейчас уже не одно и не два средства борьбы с тем или иным его проявлением, лучшей защитой от подобных заболеваний была и остается вакцинация, помогавшая нам победить пандемии с XVIII века. Более того, только она способна помочь не одному пациенту, а всем сразу.

Эта история случилась ровно месяц назад. Три недели Григорий провел в реанимации, где за его жизнь ежеминутно шла тяжелая борьба. К счастью, об этом периоде у него сохранились весьма смутные воспоминания — мозг, недополучавший кислород и отравленный токсинами, работал гораздо хуже, чем обычно.

Сейчас, готовясь к выписке, он сожалеет о самолечении, но больше всего — о том, что не вакцинировался в первых рядах, ведь лечением все не закончится — ему предстоит долгая реабилитация. Всего этого можно было избежать.

64-летняя Ирина работает в центре госуслуг «Мои документы», по долгу службы она контактирует с большим количеством людей в течение рабочего дня. Ирина почувствовала себя больной сразу после новогодних праздников — появился насморк, позже присоединились головная боль, упадок сил, температура 37,5–38 градусов. Пришедший к ней по вызову врач повод для госпитализации не увидел, взял мазок из носоглотки на коронавирус, «послушал» легкие, назначил лекарственные препараты. Через пару дней пропало обоняние.

— Через два дня температура, достигающая 39 с лишним градусов, перестала сбиваться жаропонижающими препаратами, появилась одышка при нагрузке. Результат мазка на коронавирус — положительный. Приехавшая скорая констатировала у меня сатурацию 91 процент, наличие одышки, хрипы в нижних отделах обоих легких, — вспоминает Ирина.

Учитывая наличие у пациентки сахарного диабета (компенсирован), гипертонической болезни и подтвержденную результатом ПЦР коронавирусную инфекцию, врач скорой помощи предложил госпитализацию.

При поступлении в стационар Ирине выполнили компьютерную томографию, на которой выявили признаки вирусной пневмонии в стадии КТ-3. В течение 18 дней, проведенных в терапевтическом отделении стационара, пациентка получила две инфузии препаратов-ингибиторов цитокинового шторма, противовирусную, антикоагулянтную, антибактериальную (с учетом имеющегося сахарного диабета как фактора риска инфекционных осложнений), дезинтоксикационную терапию. Из двух с половиной недель в течение восьми дней находилась на высокопоточном кислороде, семь дней — на низкопоточном кислороде с постепенным отлучением, весь период кислородотерапии прошел в прон-позиции (в положении лежа на животе — для улучшения легочного кровотока).

— Совместными усилиями, не без воли пациентки к победе, нам удалось победить и выписать женщину на амбулаторное лечение, — говорит лечащий врач Наталья Кувырдина. — Серьезное поражение легких потребует внимания терапевта, который будет наблюдать пациентку до возвращения к активной жизни.

Но абсолютно точно можно сказать, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы пациентка прислушалась к рекомендациям специалистов по вакцинации групп риска, имея отношение сразу к нескольким из них — профессия, наличие хронических заболеваний, повышающих вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции, и возраст.

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