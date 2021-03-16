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Суперраспространители COVID-19: влияет ли лишний вес на передачу коронавируса
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Суперраспространители COVID-19: влияет ли лишний вес на передачу коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Американские ученые заявили, что люди с лишним весом могут быть «суперраспространителями» коронавируса. «Вечерняя Москва» поговорила с российскими специалистами и выяснила, действительно ли масса тела влияет на распространение ковида и кого на самом деле можно отнести к категории пациентов — разносчиков COVID-19.

Согласно исследованию ученых из Массачусетского технологического университета и Гарварда, люди в теле и пожилые пациенты выделяют больше всего респираторных капель, содержащих частицы COVID-19. У разных пациентов, как утверждают зарубежные исследователи, количество выдыхаемых аэрозольных частиц может различаться в сотни раз.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что приведенные выше выводы пока недостаточно хорошо обоснованны с научной точки зрения. В связи с этим материалы иностранных коллег не носят официального характера.

В разговоре с «ВМ» врач предположил, что американские коллеги могли иметь в виду влияние воспалительных процессов на слизистую у людей с избыточной массой тела. По словам эксперта, инфекционные заболевания могут приводить к катаральной форме воспаления.

— В этом состоянии продукты слизистой возрастают, поэтому возможно, что у людей с избыточной массой выделяется больше секрета. Однако этому можно противопоставить то, что крупные респираторные капли, напротив, быстрее оседают благодаря силе тяжести, а потому меньше находятся в циркулирующем воздухе. Следовательно, способность заразить другого человека снижается, — пояснил Вознесенский.

Он призвал пока не придавать значения умозаключениям экспертов из США и обратил внимание на другую проблемную категорию пациентов — на людей со слабым иммунитетом. Они, по словам медика, могут распространять инфекцию чрезвычайно долго: в течение 2–3 месяцев после активной фазы болезни.

— Неспособность иммунной системы своевременно элиминировать вирус из организма — тот самый, так скажем, предполагаемый фактор, влияющий на длительность распространения COVID-19, — сказал инфекционист.

Затянувшийся на десятки дней ковид, как уточняет Вознесенский, не опаснее обычного: выделяемой дозы такого вируса бывает не всегда достаточно для заражения. Собеседник «ВМ» добавил, что на распространение ковида преимущественно влияет форма болезни. Чем она тяжелее, тем больше выделяется и «растет» вирус, указал Вознесенский.

Суперраспространители COVID-19: влияет ли лишний вес на передачу коронавируса Фото: pixabay.com

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн добавил, что на распространение коронавируса сильнее всего воздействуют размножение вируса, его концентрация (накопление) в организме и поведение больного.

— Важны и свойства вируса: чем он заразнее, тем опаснее носитель. Более того, если зараженный при этом чихает и кашляет, инфекция разносится активнее, — отметил ученый.

По его словам, тяжесть болезни, которую провоцирует COVID-19, тоже влияет на распространение ковида. Чем хуже болеет человек, тем больше у него образуется других вирусов, обратил внимание Альтштейн.

— И наконец, нельзя отметать симптомы. Вирус может разноситься не только по воздуху. Есть, например, кишечная форма ковида — он выделяется фекалиями, — сказал собеседник «ВМ».

Теорию американских ученых Альтштейн также встретил со скептицизмом, заявив, что ему трудно вообразить связь между лишним весом и большей скоростью распространения инфекции.

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