Краски жизни: как смотреть на все с оптимизмом и никогда не терять надежды

Фото: pixabay.com

Мир, в котором мы живем, всегда одинаков, статичен, один день сменяет другой, и за ночью обязательно наступит день, за годом год. Он сам по себе не посылает нам радостей или горестей, именно восприятие событий человеком делает его темным и скучным или, наоборот, позитивным и разноцветным. Все, что бы ни происходило в жизни, уходит с течением времени, меняется само по себе или изменяет наш взгляд на это событие. Оно становится историей. И вот что интересно: мы можем сами влиять на восприятие события. Представьте себе, что у кого-то вызывает крушение всех надежд испачканное перед важной встречей новое платье, а для другого это начало новой вехи в жизни, преодоление своих стереотипов мышления, новый росток уверенности. Как смотреть с надеждой и оптимизмом на жизнь, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Надежда Карпова.

Любить

Так устроена наша планета, что на одном континенте может бушевать шторм, происходить землетрясение, а на другом легкий ветер колышет лишь макушки деревьев, благоухают цветы и люди влюбляются. Впрочем, любовь не зависит от внешних обстоятельств. Это чувство живет внутри каждого из нас — стоит только дать ему проявиться, дать свободу.

Пожалуй, это самое сильное, благородное и прекрасное чувство. Сколько положительной энергии появляется, когда люди любят друг друга, и вовсе не важно, какого они возраста. Для этого чувства нет преград. Любовь ко всему живому, природе и, главное, любовь к жизни! Жизнь прекрасна и удивительна в любое время года: разноцветным летом, золотой осенью, белоснежной зимой и весной нежно-пастельного цвета!

Увлекаться

Можно взять в руки фотоаппарат и запечатлеть каждое мгновенье. Жизнь — это то, что происходит здесь, сейчас, в этот час, в эту минуту!

А может, ваше новое настроение в движении: скандинавская ходьба, велосипед, коньки? Или вам нравится придумывать новые кулинарные рецепты? А если взять краски и кисти и отправиться в парк на прогулку или просто посмотреть на мир из окна своего дома? Сколько новых впечатлений можно получить! Возможно, кто-то скажет: «Да там только и видно, что соседние дома…»

Мечтать

Присмотритесь. В домах живут люди — те, что делят с нами эту эпоху, люди нашего времени. По вечерам зажигаются огни, и каждое окно светится жизнью. А еще поднимите свой взгляд на небо. И если это вечер, вы увидите, как на малиново-синем небе мерцают серебряные звезды, освещенные белой луной, а днем яркое солнце золотит макушки деревьев и спешащих по делам людей. Сделайте всего лишь два–три взмаха кистью по белому листу, и яркие пятна краски создадут вам настроение на весь день.

Возможно, вы всю жизнь мечтали научиться играть на гитаре или выучить испанский, но не находили на это времени? Начните сейчас! Откройте дверь и идите навстречу своей мечте, своей радужной жизни!

Упражнения, которые улучшат настроение и снимут напряжение.

Упражнение «Волшебное пятно»

Возьмите два листка бумаги и краски. На один из листков нанесите цвета, соответствующие вашему настроению, создавая пятно. Цвета при этом не обязательно смешивать друг с другом. Не дожидаясь, пока краска высохнет, приложите к нему второй лист и хорошо прижмите. В результате получатся два одинаковых изображения причудливой формы. Внимательно рассмотрите пятно, покрутив рисунок в разные стороны. Возможно, это пятно напомнит вам цветок, птицу или морской пейзаж. Добавьте в него недостающие детали, фон. Дайте волю своему воображению и насладитесь рисунком. А вторым листком можно поделиться с другом и посмотреть, что же он увидит в вашем пятне. Рисовать в компании всегда веселее. Обменяйтесь впечатлениями.

Упражнение «Калейдоскоп»

Возьмите лист бумаги и две кисточки. Выберите, какая рука будет отвечать за холодные тона, например, все оттенки синего, а какая за теплые. Рисовать нужно сразу двумя руками, нанося на лист отдельные мазки, точечки или мелкие квадратики, при этом не смешивая между собой цвета. Именно эта особенность делает работу очень интересной и полезной как для эмоционального, так и для физического состояния, помогая улучшить настроение и развить память.

Изображение может сформироваться в причудливый узор или остаться совершенно абстрактным. Оптическое смешение цветов со всеми его оттенками вы увидите, когда будете рассматривать картину с дальнего расстояния. Рисунок в этой технике очень увлекателен.

Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи в Москве — 051 с городского телефона, +7 (495) 051 с мобильного. Также в круглосуточном режиме можно написать специалисту в психологический чат на сайте: www.msph.ru.

Читайте также: Пять советов, которые помогут поддержать человека в непростой ситуации