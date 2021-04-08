«Человека разок мотануло»: кардиолог объяснил, как предупредить тромбоз

Фото: Алексей Орлов, Вечерняя Москва

Тромб может образоваться в любой части человеческого организма, и часто это происходит внезапно, однако существуют тревожные сигналы «тромбоза в ходу». На что нужно обращать внимание, «Вечерней Москве» рассказал главный кардиолог Министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Юрий Беленков.

По словам специалиста, определить надвигающийся тромбоз головного мозга, который в большинстве случаев застигает пациента врасплох, можно по нескольким признакам.

— Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе — нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третье — спутанность речи. Еще один симптом — потеря зрения или его ухудшение. Кроме того, о нависшей угрозе говорит онемение руки, ноги либо парез (паралич), — рассказал медик.

Он обратил внимание, что факторов, говорящих о приближении тромбоза, достаточно много, но самое важное — узнать диаметр сосуда, который может быть закупорен, и его местонахождение.

— Спектр действительно очень широкий: от легкого состояния, похожего на потерю сознания, когда человека разок мотануло и он вскоре очнулся до паралича всех конечностей, — указал главный кардиолог Минздрава.

По его мнению, вовремя обнаружить появившийся тромб бывает очень непросто, и в целом здесь приходится полагаться на большое везение.

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Также собеседник «ВМ» оценил сообщения о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca приводит к образованию тромбов. В ВОЗ по этому поводу отмечали, что это возможно, но крайне маловероятно.

— Как я понимаю, в основном там речь идет об инсультах, то есть тромбы появлялись в сосудах головного мозга, что действительно грозит очень тяжелыми последствиями — вплоть до смерти, — сказал Беленков.

По его словам, связь между образованием тромба и ковидом до сих пор не совсем понятна. Известно, говорит медик, что COVID-19 поражает эндотелий — выстилку сосуда. При этом существуют механизмы, которые стимулируют образование тромба и поражение мелких сосудов, добавил кардиолог.

— И при COVID-19 поражаются именно мелкие сосуды, — подчеркнул он.

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