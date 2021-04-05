Александр Гинцбург назвал самый смешной миф о «Спутнике V»

Фото: sputnikvaccine.com

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какой из мифов о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» кажется ему наиболее смешным.

По его словам, миф связан с сообщениями о краже плана создания вакцины от COVID-19.

— Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca, — пояснил директор центра РИА Новости.

Он рассказал, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку предложил «отдать долг» и с помощью компонента «Спутника V» повысить эффективность препарата AstraZeneca.

Ранее Александр Гинцбург ответил на вопрос о влиянии «Спутника V» на геном человека.

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