Александр Гинцбург ответил на вопрос о влиянии «Спутника V» на геном человека

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в понедельник, 5 апреля.

По его словам, ответ на этот вопрос однозначный. На геном человека может повлиять только то, что может в него интегрироваться. А если препарат в организме не размножается, что он никак не может взаимодействовать с нуклеиновой кислотой, заявил глава центра РИА Новости.

— Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала, — сказал Александр Гинцбург.

Ранее он объяснил, как «Спутник Лайт» влияет на риск заболевания COVID-19.

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