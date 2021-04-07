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ВОЗ: связь между AstraZeneca и образованием тромбов возможна
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

ВОЗ: связь между AstraZeneca и образованием тромбов возможна

Никита Абрамов

В мире

Связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов вероятна, однако на данный момент не подтверждена. Об этом говорится в предварительном заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин.

— На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска, — говорится в заявлении ВОЗ.

Эксперты организации подчеркнули, что подобные случаи происходят очень редко, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) допускает возможность появления тромбозов из-за вакцины от коронавируса АstraZeneca.

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