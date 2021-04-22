Не забудьте взять лекарства

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Надорвать спину или поранить руки в трудовом азарте — дело пяти минут, но если сразу не оказать помощь, можно надолго испортить себе начало долгожданного сезона.

Помешать дачным планам способны и хронические болезни, которые также имеют особенность обостряться в самый неподходящий момент. Поэтому, строго отсортировав все лекарства, которые за зимние месяцы могли устареть или испортиться, начинаем собирать аптечку заново — лучше всего по заранее подготовленному списку.

Учесть надо все: возраст, потребности всех членов семьи, от старых до малых, регулярно принимаемые лекарства. Страдающие от аллергии на зацветающие деревья и травы или на укусы от комаров наверняка в первую очередь положат в аптечку антигистаминные средства, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, больными суставами также не должны выезжать даже на один день без своих привычных лекарств.

Традиционные шашлыки и перекус на свежем воздухе, яблоки прямо с дерева и ягоды с грядки — одно из главных дачных удовольствий, которое не должно быть испорчено, например, кишечным расстройством.

Поэтому хорошо на такой случай держать под рукой активированный уголь и другие сорбенты. А для любителей хорошенько повкалывать на грядках, таскать тяжелые ящики и ведра из колодца в аптечку не забудьте положить обезболивающие кремы и гели.

Целая большая группа — препараты и медицинские средства на все случаи жизни: от простуды, насморка до типично дачных травм: ушибов, порезов, ожогов.

Поэтому проверьте, есть ли в вашей аптечке перекись водорода, йод или зеленка, какой-нибудь антисептик для полосканий горла и обработки кожи; салфетки — кровоостанавливающие, спиртовые и стерильные марлевые; ватные диски, ранозаживляющие средства в виде порошка для обработки раздражения и микротрещин, бинты, лейкопластыри. При простуде с температурой и насморком облегчить состояние помогут комплексные средства на основе парацетамола. Стоит запастись и противовирусными препаратами.

СПРАВКА

После оказания первой помощи необходимо сразу же обратиться к врачу, если получены серьезные травмы: переломы, ожоги, глубокие порезы. Немедленно вызывайте скорую при острой аллергической реакции на цветение или укусы насекомых, сильном кровотечении, давящих болях в груди, остром нарушении чувствительности лица или части тела, внезапной одышке, а также острой боли в животе, сопровождающейся тошнотой и рвотой. Высокая температура (выше 38°C) и длительный период обострения, напоминают эксперты Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, — также веский повод позвонить по номеру 103.

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