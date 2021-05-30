Топ-5 асан, которые помогут вывести лишнюю жидкость из организма

Фото: Из личного архива Нины Коломийцевой

Какие асаны можно использовать в повседневной жизни, чтобы уменьшить проявление отеков и вывести избыток жидкости из организма, «Вечерней Москве» рассказала сертифицированный специалист Yoga Alliance, преподаватель йоги и создатель курса «3 ступени Осознанности» Нина Коломийцева.



Работа в офисе, малоподвижный образ жизни, большое количество вкусных соблазнов и максимальное упрощение бытовых задач создают современному человеку все условия для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье. Появляется действительно очень много неприятных моментов, которые, если их упустить, могут превратиться во что-то более глобальное и совершенно неприятное. И если многие из потенциальных проблем заметить невооруженным глазом будет сложно, то проблема сильной отечности и задержки жидкости в организме будет заметна.

Что чаще всего приводит к отечности?

Первое, что стоит отметить, это то, что в большинстве случаев задержка жидкости связана с нарушениями работы лимфатической системы. Если лимфоток в каких-то сосудах нарушен, то обмен веществ в организме и процесс его очищения не происходят в нормальном режиме. Соответственно, может накапливаться жидкость (в лучшем случае), а в худшем — застой лимфы вызывает воспалительные процессы, что, в свою очередь, приводит к нарушению работы иммунной системы и ослаблению организма в целом.

Поэтому, если вы вдруг заметили, что появилась непривычная отечность, тело задерживает воду, утром вы просыпаетесь «опухшими», а вечером замечаете, как наливаются ноги и руки, то это звоночек о том, что пора плотно заняться своим здоровьем. Но даже если у вас все хорошо, то стоит воспользоваться принципом «предотвратить заболевание проще, чем его лечить» и начать заниматься своим телом уже сейчас.

Как разогнать лимфу с помощью асан

Одна из самых многофункциональных асан — Собака мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана). Она помогает запустить циркуляцию всех жидкостей в организме и стимулирует иммунную систему. Еще она помогает мягко расслабиться и потянуть заднюю поверхность ног и бедер, оказывая положительное влияние на лимфоузлы, расположенные на внутренней поверхности бедра.

Следующая асана, которая поможет наладить лимфоток и избавиться от отечности, — поза Кобры (Бхуджангасана). В этой позе благодаря раскрытию грудной клетки и вытяжению передней поверхности шеи также происходит стимуляция лимфоузлов, находящихся по бокам от основания нижней челюсти, немного за ушами. Плюс, в ней вытягивается позвоночник и приводятся в тонус мышцы ягодиц и бедра.

Еще одна асана против отечности и улучшающая лимфодренаж — это поза Лука (Дханурасана). В ней, как и в Кобре, происходит раскрытие грудной клетки, а также активно растягиваются органы и мышцы в области пресса, происходит активизация горлового центра, задействуются мышцы бедра. Также происходит вытяжение рук назад, что помогает раскрыть и активизировать те лимфоузлы, которые находятся подмышками.

Теперь вспомним две перевернутые позы, которые сразу же уменьшают отечность (буквально моментально) и также при регулярном выполнении помогают бороться с причиной застоя жидкости. Первая — поза Плуга (Халасана).

В ней ноги находятся за головой, вытягивается позвоночник и расслабляются спина и шея. Эта асана помогает также успокоить ум, поэтому ее хорошо выполнять вечером.

Вторая перевернутая поза — поза Согнутой Свечи (Випарита Карани). Это упражнение, которое можно выполнять непосредственно перед сном, если вы ощущаете тяжесть в ногах после длительного сидения или поездок на авто. Если рассматривать чисто физический аспект, то, поднимая ноги выше уровня сердца, мы стимулируем отток всех жидкостей — они будто «стекают» обратно в тело. А если посмотреть на терапевтический эффект асаны, то она способствует омоложению организма за счет улучшения кровоснабжения мозга и микроциркуляции мышц и кожи лица, расслабляет тело и успокаивает ум, способствует отдыху сердечной мышцы.

Эти асаны безотказно работают и всегда помогают справиться с застоем жидкости в организме. Но чтобы они имели долгосрочный накопительный эффект, рекомендуется практиковать их регулярно — хотя бы по 3–5 минут каждую асану.

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