Названы три асаны йоги, которые полезно делать в офисе

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Малоподвижный образ жизни — самая большая проблема современного общества. Все с этим соглашаются, но офисные работники продолжают страдать от низкого уровня физической активности и зарабатывают массу неприятностей со здоровьем. Сертифицированный специалист Yoga Alliance, преподаватель йоги, директор «Культурной организации 108» Нина Коломийцева рассказала, какие упражнения спасают тело от преждевременного старения, заболеваний и стресса.

«Кошка — корова» сидя

Эта асана помогает развить гибкость позвоночника, но также стабилизирует шейный и грудной отдел позвоночника. В положении сидя она поможет снять напряжение в плечах, увеличить глубину дыхания и укрепить мышцы пресса.

Наклон вперед из положения сидя (руки подняты в замке)

Это аналог позы вытяжения, поэтому в ней происходит полное растяжение всего позвоночника и увеличение междискового пространства, что дает свободу движения. Улучшение кровообращения и сокращение уровня стресса тоже станут отличным результатом выполнения асаны. И одно из самых приятных последствий — омоложение всего организма.

«Собака мордой вниз» с использованием спинки стула в качестве опоры.

Эта асана выполняется стоя, но ее так же, как и предыдущие, легко выполнить в офисе. Тем более что вы получите бесценную пользу от нее: раскрытие грудной клетки и в то же время повышение уровня насыщения крови кислородом. Все тело растягивается — от пяток до макушки, и вы ощущаете прилив сил и энергии.

Эти три асаны абсолютно несложные в выполнении и дают хороший эффект.

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