Вторая грудь бесплатно: как врачи навязывают бесполезные услуги

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Россияне стали на 37,3 процента чаще жаловаться на медиков. Об этом свидетельствуют данные Росздравнадзора. Зачастую пациенты недовольны услугами врачей, навязывающих платные услуги. «Вечерка» узнала, на какие процедуры соглашаться бесполезно.

Лидируют в навязывании услуг стоматологи. Классический пример приводит президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский:

— Человек приходит в частную медклинику с кариесом на двух зубах, а уходит с перекошенной челюстью, потому что его убедили менять все зубы. Нередко вместо того, чтобы восстановить зуб, поставив пломбу, стоматологи предлагают коронку, потому что она дороже, а то и имплант — он стоит еще больше.

Зачастую платные клиники предлагают пройти физиотерапию, причем без основного лечения. Например, курса антибиотиков.

— Запомните: физиотерапия эффективна только вместе с основной терапией либо после нее, — предупреждает врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

Александр Саверский отмечает, что очень часто пациентам навязывают услуги в пластической хирургии.

— Доходит до анекдота. Я видел рекламу акции: «Вторая грудь — бесплатно!» — вспоминает эксперт.

Нередко врачи навязывают и серьезные операции.

— Однажды ко мне пришел молодой человек, у которого при большой нагрузке вылетал из сустава указательный палец, — рассказывает травматолог Сергей Татищев. — В частной клинике ему рекомендовали операцию. Но в кистях рук находится много сухожилий, и лишний раз их лучше не резать! Я объяснил ему, как разрабатывать кисть с помощью ручного тренажера.

Бесполезные процедуры могут навязывать и по полису ОМС, чтобы получить деньги из Фонда обязательного медстрахования. Единственный выход — посоветоваться еще с одним врачом, работой которого, например, остались довольны ваши знакомые.

Иммунитет и аллергию не распознать

Пациентам в клиниках предлагают ряд анализов, которые якобы позволяют выявить предрасположенность к заболеваниям.

Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович (на фото) утверждает, что полностью бесполезных анализов не бывает, но есть те, понять значение которых может только врач:

— Анализ на антитела IgG на пищевую непереносимость. Он не поможет узнать, есть ли у вас пищевая непереносимость, а всего лишь покажет, какой продукт вы ели.

— Анализ IgE антител к аллергенам. Он не помогает заранее узнать, какие продукты будут вызывать аллергию. Уровень IgE повышается только после попадания аллергена в организм.

— Анализы на онкомаркеры не используются для первичной диагностики рака. Они нужны для контроля за ходом лечения, к тому же уровень онкомаркеров может расти из-за курения или воспалительных процессов. Чтобы выявить рак на ранней стадии, пациенту обязательно нужно регулярно посещать врача-онколога.

— Иммунограмма не показывает состояние иммунитета. Этот анализ нужно сдавать пациентам с онкологией крови и иммунной системы или с ВИЧ.

— Анализ С-пептид нужен для проверки выработки инсулина поджелудочной железой и применяется в диагностике сахарного диабета. Но сдавать его при нормальном уровне глюкозы и гликированного гемоглобина не нужно — если оба эти показателя в норме, то сахарного диабета у вас точно нет.

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