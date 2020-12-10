Восемь лошадей и грузовик. Как началось строительство метрополитена

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В этот день 89 лет назад началось строительство первого опытного участка метрополитена. «Вечерка» рассказывает о том, как это было.

Со стороны все выглядело очень прозаично. Утром во двор дома № 13 по улице Русаковской (на месте будущего перегона «Сокольники» — «Красносельская») пришли семь рабочих и принялись копать мерзлую землю. Так начинался один из самых амбициозных и масштабных проектов в СССР. Строительство метрополитена в Москве было делом всей страны, но начало было скромное. У первых строителей в распоряжении был грузовик, восемь лошадей и семьдесят комплектов сбруи. Негусто, но это была романтическая эпоха! Взяться за такое сложнейшее сооружение в то время было равносильно полету в космос. Но ни одна страна не могла считаться передовой, если в ней не было метрополитена.

Писатели и журналисты той эпохи часто сравнивали строителей с солдатами, идущими в бой. Один из знаменитых в прошлом бытописателей столицы Павел Лопатин посвятил метростроевцам строчки, которые очень точно отражают дух эпохи: «Глубокая разведка, проведенная геологами, историками, археологами, инженерами, не сулила ничего утешительного. Пестро раскрашенные полосы чертежей грозили обвалами, катастрофами, жертвами. Главный инженер пересчитал основные водяные потоки, которые придется пересечь при строительстве метрополитена: Рыбинка на Русаковском шоссе, Чечера недалеко от Гаврикова переулка, Ольховка у Комсомольской площади, Неглинка у Театрального проезда, Черторый у Кропоткинских ворот, не считая Поганой Лужи на площади Свердлова и Красных прудов на Краснопрудной».

Задачи, которые предстояло решить метростроевцам, были сродни подвигам, которых ожидали от Геракла. Настоящие авгиевы конюшни!

Но главным врагом были все-таки не коммуникации, а вода.

— Это был настоящий бич строителей, — рассказал историк метро Сергей Морозов. — Опыта строительства сооружений подобных метрополитену не было ни у кого в СССР. Потому решили действовать сообща.

ЦИФРА

29 станций было открыто за первое десятилетие существование метрополитена.

КСТАТИ

Когда началось строительство метрополитена, не было никакого представления о геологии столичных недр глубже 15 метров. Геологи работали одновременно со строителями.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Существует легенда, согласно которой ведущие архитекторы спрашивали, какие должны быть станции по заданию правительства. Им ответили: «Красивые!»

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