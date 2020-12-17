Ясный сокол

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Начало второй половины XXвека для фотопромышленности СССР стало временем настоящих побед и свершений.

Советские фотокамеры по своим характеристикам были нисколько не хуже камер иностранного производства в массовом и любительском классе. Камеры шли на экспорт и пользовались устойчивым спросом. А некоторые модели — о них пойдет речь чуть ниже — даже опережали свое время и были лучше зарубежных аналогов!

Именно таким был фотоаппарат предприятия ЛОМО (Ленинградское оптикомеханическое объединение имени В. И. Ленина. — «ВМ») «Сокол-Автомат». Любительская камера, разработанная в 1960-х годах, впервые в истории советской промышленности автоматически отрабатывала выдержку и диафрагму.

Добиться такого совершенства для того времени было весьма непросто! Специалисты ЛОМ О решили использовать автоматическое устройство замера экспозиции, работающее от одной батарейки РЦ-53. Фотографу нужно было зарядить камеру пленкой, не забыть выставить на оправе объектива чувствительность — и… снимать. Видоискатель же выдавал полную информацию о том, какую выдержку и диафрагму отработает фотоаппарат.

При этом стоит признать, что «Сокол» не был на сто процентов отечественной разработкой — затвор был куплен по лицензии у фирмы Copal, а сама камера внешне удивительно напоминала японскую Fujiсa 35 Auto-M. Однако « японка», хотя и отрабатывала в автоматическом режиме и выдержку, и диафрагму, стоически молчала, какие именно.

Пытаясь придать камере современный, модный вид, советские дизайнеры стали жертвой, как бы сказали сегодня, «понтов». Дело в том, что главное устройство «Сокола» — фоторезистор — было скрыто за шестью красивыми окошечками-линзами. Но «работало» из них только одно, установленное как раз перед фоторезистором. «Шестиглазый» Сокол сейчас пользуется спросом у коллекционеров — но чаще всего попадаются подделки, изготовленные кустарным способом. На профессиональном жаргоне такие камеры, собранные из нескольких экземпляров, презрительно называются «котлетами». Зачем на первых экземплярах устанавливалась бутафория из мелких линз? Чтобы потенциальному покупателю не так жалко было расставаться с деньгами при виде такой необычной красоты.

Итак, в руках у советского фотолюбителя был полный автомат по выдержке и диафрагме! Вставил заветную батарейку — и кум королю!

В случае необходимости камера переводилась в ручной, механический режим. Однако без недостатков не обошлось.

Одним из них была высокая цена «Сокола» — 145 рублей, что в полтора раза дороже зеркального «Зенита-Е» со сменной оптикой. Для сравнения, не менее востребованная «Смена» стоила… всего 15 рублей, почти в десять раз дешевле.

Были и другие, более незначительные, но досадные недостатки. Например, индикация была видна в видоискателе только при освещении или в дневное время — подсветки на аппарате не было. А счетчик кадров был установлен снизу камеры. То есть, чтобы увидеть, сколько осталось свободной пленки, нужно было переворачивать аппарат «вверх ногами».

Зато «Сокол» активно шел на экспорт. Правда, на Западе оригинальное название казалось странным и неблагозвучным, поэтому камера получила там два новых имени — Revue и Aurora.

Однако развить и закрепить успех «Сокола» в СССР, увы, не смогли. Уже концу 1970-х камера считалась морально устаревшей. К тому же, как это бывало в те годы, для внутреннего потребления аппарат, задуманный как первоклассная фотокамера, выпускался чуть хуже качеством, чем экспортные экземпляры. Поэтому случались поломки, что для аппарата за 150 рублей было, в общем-то, неприемлемо.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Так что в конечном итоге «Сокол» проиграл конкуренцию в разы более доступной и, следовательно, популярной «Смене». Которая к тому же и весила примерно в пять раз меньше, что делало ее гораздо удобнее для походов и туристических поездок.

Сегодня «Сокол» может лишь украшать полку фотоколлекционера как свидетельство недолгого, но все-таки превосходства советской фотопромышленности над японской.

В целом «Соколы» вышли тиражом чуть больше 220 тысяч экземпляров. В наши дни эти фотоаппараты можно найти на блошиных рынках, в том числе и столичных. Один из них в свою коллекцию автор этих строк приобрел в Измайлове всего за 300 рублей. Возможно, даже переплатил.

НАСЛЕДНИК

На смену «Соколу-Автомату» пришел дальномерный автоматический фотоаппарат «Сокол-2», выпускавшийся на заводе ЛОМО с 1977 по 1986 год. В конечном итоге судьба его была такой же, как у предшественника: из-за высокой цены и невысокой надежности камера стоимостью 160 рублей не получила широкого распространения.

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