Легкой походкой опередили всех: как метростроевки стали первыми женщинами-шахтерами в мире

Комсомолки читают газету. 1935 год / Фото: 1935 год

7 марта 1935 года «Вечерняя Москва» выпустила заметку о женщинах, которые усердно трудятся на строительстве метро. Многие работали получше некоторых мужчин, и их ставили в пример. Сегодня «Вечерка» вспоминает, о чем писали в статье «Девушки метро».

Вид девушки-комсомолки из метро надолго закрепился в галерее образов пролетарской революции. Они стояли в одном ряду с женщиной-красногвардейцем в косынке, с винтовкой на плечах, а также с начальником политотдела в зеленой гимнастерке, матросом с Балтики, на груди которого, как два речных потока, скрещиваются две пулеметные ленты.

— Они шагают в резиновых сапогах, делающих их крепкую поступь бесшумной и легкой. На головах — широкополые брезентовые панамы с негнущимися, как будто замерзшими полями. Они одеты в комбинезоны синие, как чертежная калька, исчерченные породой, глиной, цементом, — писала «Вечерняя Москва» о женщинах-метростроевцах.

В то время восемь тысяч женщин-шахтерок с боем прошли 11 километров пути — от Сокольников до Крымского моста, вместе с мужчинами-метростроевцами.

— Но женщинам приходилось бороться не только с плывунами, подземными водами, с захламленностью московских грунтов, но и с ненадежной почвой недоверия, с хламом привычек и традиций. Ведь метростроевки были первыми женщинами-шахтерками в мире. Их встретили с недоверием. Они победили это недоверие, — отмечала «Вечерка».

Газета писала, что в тоннелях под землей произошел обмен качествами между девушками-горняками и парнями-шахтерами метро. Так, женщины приобрели физическую силу, ловкость, неутомимость, а мужчины научились аккуратности в работе.

— Девушки принесли с собой в забой домовитый порядок, чистоту. С ними в шахтах стало культурнее, чище, как бы светлее. Парни научились тому методу кладки бетона, который делает эту нелегкую, грубоватую работу чуть-чуть похожей на вышивку, — писала «Вечерняя Москва».

В женские бригады администрация нередко передавала ребят-лодырей и хулиганов, чтобы их ставили на пару с лучшей девушкой из бригады в смену. Она, конечно, обгоняла парня, а он не мог стерпеть обиды. В результате лодырь становился ударником.

КСТАТИ

«Вечерка» рассказывала, как бригада девушек отучила парня ругаться. Когда ребята компанией пошли в театр, никто не сел рядом с этим молодым человеком: «Не хотим сидеть с тобой, — сказали они ему, — потому что ты ругаешься». С тех пор никто не слышал от него брань.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

3 января 2021 года машинистами в Московском метрополитене вновь стали работать и женщины. Поезда под управлением 12 девушек в начале года вышли на Филевскую линию столичной подземки.

ЦИФРА

13 станций включала в себя первая очередь метро от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую».

Читайте также: Деньги сберегу, диван соберу: правда и мифы о современных женщинах