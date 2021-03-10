Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

Специальный корреспондент «Вечерки» фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить снимки столицы разных эпох с современными, которые как раз были опубликованы в архивных номерах газеты «Вечерняя Москва».

Выходя из вестибюля станции метро «Цветной бульвар», многие и не задумываются, что было на этом месте раньше. Фотограф Вадим Шульц прислал в редакцию уникальный снимок — как выглядел Цветной бульвар в 1900 году. Если приглядеться к фото, то понятно, что за деревьями — купола Рождественского монастыря, а снимок сделан с уровня второго этажа… управления Мосметростроя. Место то же самое, но бульвар разросся — после урагана 1998-го на Цветном бульваре повалило множество деревьев, но их высадили вновь. Вадим рассказал историю снимка.

— Я вырос в Большом Каретном переулке, на месте станции «Цветной бульвар» был старый двухэтажный дом, и мы все называли это место Малюшенкой. И даже Владимир Высоцкий, с которым я жил в одном доме, упомянул его в песне: «С Малюшенки — богатые/ Там — шпанцири подснятые/ Там и червонцы мятые/ Там Клещ меня пырнул», — пел он в своей песне. Речь в ней о приманенных и краденых голубях («подснятые» — приманенные, «шпанцири» — порода голубей), а Клещ — прозвище одного из хулиганов, как бы сегодня сказали. В те времена среди мальчишек были строго распределены зоны влияния, и ребят с другого района могли запросто поколотить, если они заходили на чужую территорию. И «ребята с Малюшенки», как мы их тогда называли, были сильнее нас, с Большого Каретного. Только потом уже я узнал, что дом принадлежал до революции Федору Малюшину — купцу, меценату и почетному гражданину Москвы, — поведал фотограф. — Я его снимал как раз перед сносом. И его фотографию попросила у меня правнучка Федора Малюшина. В обмен она дала мне переснять вот это фото. По ее словам, она в детстве запомнила Цветной бульвар именно таким, — рассказал Шульц.

Еще в 1950-е это была окраина Москвы, и во дворах Малюшенки были злачные места. Теперь о былом напоминает разве что хаотичная застройка домов между Большим Каретным переулком и Цветным бульваром.

Фото: Вадим Шульц

Ныне это самый центр! Понятие «Малюшенка» вышло из употребления, голубей больше никто не ворует, а червонцы не печатаются. Трудно поверить, что еще в середине прошлого века Цветной бульвар пользовался дурной славой — там жило много криминальных элементов.

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