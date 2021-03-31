Как строили станции Арбатско-Покровской линии метро

Пассажиры на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, проект которой создал советский архитектор Леонид Поляков. 1960 год / Фото: Pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Неделю назад в номере от 25 марта «Вечерка» вспоминала, как в 1938 году запускали станции Арбатско-Покровской линии «Курская» и «Площадь Революции». В этот раз расскажем о том, как 5 апреля 1953 года открылись «Киевская», «Арбатская» и «Смоленская», о чем, конечно же, писала «Вечерняя Москва» того времени.

Номер газеты вышел на следующий день после запуска станций — в понедельник 6 апреля 1953 года. В статье «Арбатский радиус» «Вечерка» подробно рассказала про оформление станций и рост метрополитена в целом.

— Вчера в эксплуатацию введена еще одна линия метро — новый Арбатский радиус, — писала в 1953 году «Вечерняя Москва». — Эта трасса проходит от площади Революции, под Арбатской и Смоленской площадями, к Киевскому вокзалу. Три новых станции — «Арбатская», «Смоленская», «Киевская» являются замечательным вкладом в реконструкцию Москвы.

«Арбатская» стала одной из крупнейших станций в Московском метрополитене. Центральный зал ее протянулся почти на четверть километра. Один вестибюль станции выходил на Арбатскую площадь, а другой встроен в здание Библиотеки имени Ленина.

— Проект станции разработан действительным членом Академии архитектуры СССР лауреатом Сталинской премии Леонидом Поляковым и архитектором Валентином Пелевиным в стиле лучших традиций русского народного зодчества, — писала «Вечерка».

Другие две станции также были богато оформлены. «Смоленскую» спроектировал член-корреспондент Академии архитектуры СССР лауреат Сталинской премии Игорь Рожин. А «Киевская» была создана по проекту молодых архитекторов, недавних выпускников Московского архитектурного института. В облике этих станций отражены идеи воинской доблести русского народа и дружбы народов страны.

— Проходя по залам этих станций, залитых ярким сиянием люстр и украшенных зеркально отполированным мрамором, проезжая в поезде по светлым перегонам, трудно себе представить, что всего лишь год назад здесь лежали нетронутыми напластования грунтов и ледяные потоки воды обрушивались на людей, прокладывающих тоннели, — писала «Вечерка».

В 1952 году на станции Московского метрополитена «Смоленская» действительно еще только собирали первые кольца тюбингов. Работы тогда проводили в сложнейших гидрогеологических условиях, под давлением больших потоков воды.

КСТАТИ

Метро со дня открытия в 1935 году и до момента выхода статьи в 1953 году выросло не только в количестве станций, но и в качественном отношении. Улучшились конструктивные решения. А Московский метрополитен перевозил до двух миллионов пассажиров в день.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Когда создавали наземный вестибюль «Арбатской», на центральной стене эскалаторного зала установили огромный мозаичный портрет Иосифа Сталина. Он, кстати, умер ровно за месяц до открытия станции.

ЦИФРА

42 станции и 49 вестибюлей Московского метрополитена были доступны пассажирам в апреле 1953 года.

Читайте также: Иван Грозный, дай почитать