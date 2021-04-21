Астрономы нашли Зою

Астероид Зоя / Фото: Вечерняя Москва

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Увековечить имя героя или помочь ветерану преодолеть бумажную волокиту — все это брала на себя рубрика «Справочное бюро», ставшее настоящей палочкой-выручалочкой для горожан.

Стала кометой?

«Справочное бюро» к середине 1970-х годов стала настолько популярной рубрикой, что ей выделили дополнительное место на газетной полосе.

Кроме того, она начала выходить регулярно — по пятницам. Редакция брала на себя уже не только роль «пожарного» или квалифицированного советника, но и давала читателям ответы познавательного характера. Так, в 1974 году гражданка Журавлева интересовалась, правда ли что одной из обнаруженных астрономами планет присвоено имя Зоя — в честь знаменитой героини Великой Отечественной войны разведчицы и диверсантки Зои Космодемьянской?

Журналисты выяснили, что «научный сотрудник Института теоретической астрономии Академии наук СССР Тамара Смирнова предложила назвать открытый ею в 1968 году астероид именем Зоя, в честь прославленной комсомолки». Конечно, по традиции первооткрыватель небесного тела дает ему имя, но сделать это он может только после определения всех элементов его орбиты, а на это, бывает, уходят годы. Так случилось и с астероидом № 1793, но 1 июля 1972 года все научные и юридические формальности были улажены, и небесное тело было официально наречено Зоя, в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

За что такая волокита?

Нерасторопность, или попросту наплевательство, отдельных чиновников всегда вызывали недовольство горожан. Но когда речь заходила о ветеранах, возмущению их не было предела.

Читатель по фамилии Гайле 4 апреля 1925 года сообщил в редакцию о сумасшедшей волоките, из-за которой страдают ветераны. Правда, речь тогда шла о солдатах Первой мировой и Гражданской войн: «Инвалиды войны живут исключительно на пенсию. При малейших перебоях в ее получении — инвалиды и их семьи обречены на голодовку. Волокита в учреждениях Собеса ставит иногда пенсионеров в очень тяжелое положение». Ветеран Первой мировой войны, получавший 20 рублей в месяц, в случае своего переезда лишался всяческих средств к существованию. Пока его документы не поступали из одного района в другой — пенсию ему не платили, причем даже если переезд был между Замоскворецким и соседним Краснопресненским районами столицы. На всю бумажную процедуру могло уйти несколько месяцев, а человек обрекался на нищенство.

Редакция ответила: «Подобных случаев можно привести много. Мы рекомендовали бы ответственным товарищам Собеса учесть это и сделать необходимые выводы». И они были сделаны. В дальнейшем перевод документов занимал 2–3 недели, так что между выплатами инвалид мог успеть выписаться в одном месте и встать на учет в другом.

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Ульяна Романова, жительница ВАО, 12 лет. Вопрос: Во время Великой Отечественной войны немцы очень близко подошли к нашему городу. Где еще сохранились настоящие оборонительные сооружения того времени?

Ответ редакции «МВ»: 20 октября 1941 года в столице было введено осадное положение. Началось строительство оборонительных линий: по маршруту трамвая «Аннушка» и реке Москве, по Садовому кольцу и по окружной железной дороге. Большая их часть после войны была демонтирована. Но кое-что сохранилось и по сей день, например дот во дворе дома № 17, корп. 3, по улице Профсоюзной. Он входил в 4-й сектор главного рубежа обороны.

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