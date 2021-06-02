Если завтра война: как жители столицы готовились к обороне родного города

Ptrs003.jpg / Фото: ru.wikipedia.org

В год 80-летия с начала сражения «Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Битва за Москву». Пасторальные картинки из современных сериалов о последних мирных днях 1941 года, о неожиданности войны и неготовности к ней Москвы, как и всей нашей страны, имеют мало общего с реальностью. Столица и ее жители готовились к суровым испытаниям заранее, и эта высокая отмобилизованность стала одним из решающих факторов, обеспечившим победу в сражении за столицу.

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. В столичном Парке имени Горького весь июнь демонстрировалась Всесоюзная выставка плаката. Советские мастера кисти и карандаша во всю мощь соцреализма страстно и гневно обличали абстрактных империалистов, развязавших в 1939-м II Мировую войну. О Германии на тех плакатах — ни штриха, ни мазка. С ней был подписан договор о ненападении до 1949 года.

Спарта XX века

Константин Симонов в романе «Живые и мертвые» писал: «Казалось бы, все давно ждали войны, но все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно». Это — лирика. А в те первые дни войны нам давали вполне практические советы. Газеты в Нью-Йорке и Лондоне выражали надежду, что «у русских хватит ума отступить за Урал, пока у них еще есть армия, с которой можно отступать». Немецкий военный атташе в Турции неосторожно заявил, что разгром СССР закончится в течение шести недель, за что получил нагоняй от германского МИД за «консерватизм». Информагентство «Рейтер» сообщило, что военная кампания Гитлера в России завершится через 10–15 дней.

А русские дрались. Погибала на рубежах кадровая Рабоче-крестьянская Красная армия, но в первые же дни войны неожиданно для фашистов выявилось «секретное оружие» Советского Союза: многомиллионный обученный и подготовленный мобилизационный резерв.

Весной 1941 года в интервью газете «Правда» председатель Центрального совета Общества содействия обороне и авиационно-химической промышленности СССР (ОСОАВИАХИМ) генерал-майор Павел Кобелев сказал, что «половина населения земного шара уже участвует в войне, и конца ей не видно». Если прежняя основная цель возглавляемой им организации — поднятие физической культуры для масс — была похвальной и поднимала уровень здоровья населения, то теперь опасная международная обстановка требует, чтобы общество сделало упор на учебную программу военных знаний. Поэтому «с этого времени большое внимание будет уделяться предвоенной подготовке членов общества, подлежащих призыву на службу в Красную армию в 1941 году». Кобелев поставил задачи не только для призывников: «Все члены ОСОАВИАХИМ должны быть готовыми к войне в трудных условиях».

Можно победить государство, нельзя победить народ. Предвоенный Советский Союз не зря называли Спартой XX века: к боям готовились миллионы граждан. К 1 января 1941 года в системе ОСОАВИАХИМ действовало около 155 000 учебных групп, 26 000 команд и 3500 отрядов, в которых обучались более 2 500 000 человек. После начала Великой Отечественной войны сотни тысяч овладевших в мирное время основами военного дела советских людей встали в ряды действующей армии или добровольно вступили в народное ополчение и партизанские отряды.

В Москве в начальные, июньские дни войны пришли в военкоматы около 350 000 военнообязанных москвичей, еще 120 000 столичных жителей в июле 1941 года ушли на фронт добровольцами, вступив в ряды народного ополчения первого набора. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками у большинства из них личное мужество и героизм сопрягались с мастерством владения оружием и знанием основных солдатских наук.

Налет не пройдет

Накануне войны в Москве работали 475 крупнейших предприятий Советского Союза. Четыре миллиона жителей столицы производили 15 процентов всей промышленной продукции страны. Поэтому, как только это стало возможным, немцы начали воздушные бомбардировки крупнейшего города и жизненно важного промышленного и транспортного центра нашего государства.

Опасность была предусмотрена заранее. Действиям при объявлении воздушной тревоги население столицы обучалось еще в предвоенные годы. С 1935-го в Москве в ходе учебных тревог отключалась подача электроэнергии: городские службы учились действовать в условиях энергоблокады. Массово строились бомбоубежища. Когда грянула война, уже 2 июля 1941 года Совет народных комиссаров СССР__ принял постановление, которым на ОСОАВИАХИМ была возложена обязанность организации всеобщей обязательной подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне.

На занятия привлекались все москвичи в возрасте от 8 до 60 лет. За 1941 год были обучены 1 340 600 жителей, а всего за годы войны — больше 3 000 000 человек, большинство из которых составляли женщины и подростки. Свой родной город и свой дом каждый защищал не за страх, а за совесть. Поэтому тотального, как приказывал Гитлер, разрушения воздушными бомбардировками Москвы у немцев не получилось.

Фото: Из личного архива Ивана Макаровича Тарнавского

Блестяще была организована система противовоздушной обороны: небо прикрывали 600 истребителей, 1044 зенитных орудия и 336 пулеметов, 124 аэростата заграждения. Советские летчики и зенитчики в 1941–1942 годах сбили в Московской зоне ПВО около 1300 «Юнкерсов», «Дорнье» и «Хейнкелей».

Лондон до лета 1941-го немцы с различной интенсивностью бомбили уже в течение полутора лет, и большое количество домов в британской столице было разрушено или повреждено. Более 40 000 мирных жителей, половина из них в Лондоне, были убиты в результате бомбардировок. В налеты на Москву фашисты посылали сопоставимые по количеству самолетов воздушные эскадры, но боевой результат оказался мизерным. Наши потери — 2000 человек. А зажигательные бомбы, сброшенные прорвавшимися бомбардировщиками, тушили хорошо подготовленные пожарные команды и добровольческие отряды гражданского населения.

Уже несколько первых воздушных налетов на Москву показали, как умело действовали москвичи во время налетов. Всего немцы сбросили на город 110 000 зажигательных бомб, но из 45 000 возникших пожаров москвичи-добровольцы сразу же на месте ликвидировали 43 500. Министр внутренних дел Великобритании Герберт Моррисон в августе 1941-го заявил, что отныне его страна будет следовать «эффективной московской методике».

Небо смелых

В 1934-м ЦК ВЛКСМ и Центральный совет ОСОАВИАХИМ приняли совместное постановление. В нем было сказано: «Парашютный спорт требует от занимающегося им упорной физической тренировки, воспитывает дисциплинированность, смелость, решительность, инициативу и находчивость, что не может не иметь огромного значения для укрепления обороноспособности нашей страны и подготовки волевых и отважных бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии». Была поставлена задача скорейшего превращения парашютного спорта в действительно массовое движение молодежи.

Так и стало. К началу Великой Отечественной войны в строю РККА стояло пять воздушно-десантных корпусов. 4-й ВДК отличился в Битве за Москву в ходе Вяземской воздушно-десантной операции.

«Ворошиловские стрелки»

Знаменитый советский скульптор Евгений Вучетич, будущий автор монумента советскому воину-победителю в берлинском Трептовпарке, в 1941-м имел бронь по здоровью. Но 3 июля 1941 года записался добровольцем в ополчение Фрунзенского района Москвы. Стрелять он умел отлично: даже «белобилетники» в СССР носили на груди почетные значки «Ворошиловский стрелок».

Первый в стране клуб «Ворошиловских стрелков» был открыт в Бауманском районе Москвы в 1932 году. Осенью 1934-го москвичи участвовали в международных соревнованиях, где встретились команды стрелков из советской столицы и Портсмутского стрелкового клуба из США. Наши «перестреляли» американцев с разгромным счетом, выбив на 207 очков больше.

Подготовка «Ворошиловских стрелков» стала неотъемлемой частью подготовки к военной службе. Чтобы заслужить значок II степени — высшей, — с 1936 года необходимо было выполнить норму по стрельбе из боевой винтовки.

А для подростков в том же году был введен особый значок — «Юный ворошиловский стрелок», и на первом Всесоюзном соревновании пионеров и школьников победили ребята из Москвы. Всего стрелковые нормативы для получения знака отличного стрелка в Советском Союзе выполнили до 9 000 000 человек.

Более 60 процентов молодых людей, призванных в действующую армию в Москве в 1941-м, имели квалификацию «Ворошиловского стрелка». Мало того, в Советском Союзе перед войной насчитывалось около 100 000 несовершеннолетних снайперов в возрасте от 13 до 16 лет. Эти ребята в 1945-м брали Берлин.

«Комсомолец, на самолет!»

В 1932 году на Московском авиационном заводе № 22 по инициативе комсомольской организации была создана первая в стране общественная школа, готовившая летчиков и других авиационных специалистов без отрыва от производства. В 1936-м родился лозунг «Комсомолец, на самолет!», и тысячи юношей и девушек по путевкам райкомов устремились в аэроклубы, авиашколы и военные авиаучилища.

Во многих городах страны появились аэроклубы. Центральный аэроклуб СССР был открыт в Москве. По окончании летного курса курсанты могли выполнять фигуры высшего пилотажа, ночные полеты, а также в обязательном порядке изучали основы военно-летной подготовки. К 1941 году аэроклубы подготовили 121 000 летчиков, 122 000 парашютистов, 27 000 планеристов. Именно они стали подготовленным основным боевым резервом Красной армии.

…В октябре 1941-го по предложению ЦК ВЛКСМ Наркомат обороны принял решение о создании женского авиационного полка. Кадры для авиачасти были подготовлены перед войной. Впервые поднявшихся в небо на Тушинском аэродроме московских девчонок немцы потом боязливо, уважительно назовут «ночными ведьмами». Летавшие на легких ПО-2, они стали грозой для фашистов. За героические подвиги, храбрость и мужество 23 летчицы прославленного 46-го гвардейского авиационного полка ночных бомбардировщиков были удостоены звания Героя Советского Союза.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Что и как у нас сейчас

В мае 2021 года в США назвали единственный способный пережить ядерную войну мегаполис. Это — Москва. «В отличие от Лондона и Вашингтона, столица России защищена огромным противоракетным щитом», — утверждает американское интернет-издание The National Interest. Москву в случае глобального конфликта будет защищать система противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль».

Данный комплекс сил и средств ПРО сможет бороться даже с гиперзвуковыми боеприпасами, которых еще нет на вооружении у потенциальных противников России. В ноябре 2020 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована новейшая ракета для системы А-235, предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет США.

С «ворошиловскими стрелками» у нас сегодня похуже. Среди молодежи одни реконструкторы былых сражений и компьютерные «танкисты».

Но изменился сам характер войны. Может, не напрасно во всем мире так боятся пресловутых «русских хакеров», которые то «избирают» американцам в президенты Дональда Трампа, то беспрестанно шастают в сетях Госдепартамента США и Пентагона?...

ЦИТАТА

Георгий Жуков, маршал Советского Союза:

— Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе.

ЦИФРА

670 тысяч жителей столицы несли в 1941 году добровольную службу в формированиях противовоздушной обороны.

РЕПЛИКА

Учиться защищать Родину было массовым движением

Иван Сухай, генерал-майор в отставке, председатель Московского комитета ветеранов войны:

— Мое поколение вступило в войну готовым воевать. В свои 18 лет я носил на груди три почетных знака: «Ворошиловский стрелок», «Готов к труду и обороне» и «Готов к санитарной обороне». Я был не один такой. Это было массовым движением у молодежи Советского Союза — учиться защищать Родину. Перед войной я работал вторым секретарем райкома комсомола, и основной моей задачей была организация военно-патриотической подготовки. Нам, комсомольцам, оказывали помощь в этом партийные и профсоюзные организации, а больше всего ОСОАВИАХИМ, у которого существовала прекрасная материально-техническая база. В свободное от работы и учебы время мои ровесники приходили в тиры и на стрельбища, мы ходили в походы и участвовали в различных соревнованиях. Чисто военную подготовку преподавали отставные офицеры РККА, люди опытные, повоевавшие на Гражданской и Финской войнах.

Любимым фильмом у нас тогда был «Если завтра война». На экране наши танкисты и летчики наносили по врагу сокрушительные удары под песню «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом...» Грянувшая настоящая война оказалась совсем не такой красивой и легкой. Но мы выстояли в тяжелейшем 1941-м и победили в 1945-м.

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