Колонны раскрылись парусами

1938 год. Пассажиры на платформе станции метрополитена «Сокол» / Фото: Рastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере от 10 июня 1936 года «Вечерняя Москва» рассказывала читателям о проекте новой станции столичного метро — «Поселок «Сокол».

Именно так по проекту должна была называться станция. Слово «поселок» из наименования в конце концов исчезло, и станция стала привычным «Соколом».

— Поселок Сокол был самой окраиной Москвы: деревянные домики, огороды, покосившаяся колокольня. А дальше к северу, за железкой, пасущиеся на болотах Покровского-Стрешнева коровы и Чугунолитейный завод им. Войкова со своим собственным поселком, — рассказал историк метро Петр Новиков.

Так метрополитен должен был соединить центр с отдаленными окраинами.

«Авторы проекта, архитекторы К. Н. и Ю. Н. Яковлевы, задумали станцию как единый зал, разделенный колоннадой на две части. В отличие от всех других станций метро эта будет иметь колонны, расположенные посередине платформы. Большие колонны, опирающиеся на цоколи из красного финляндского гранита, вверху на потолке раскрываются «парусами».

Куполы, которые образуются при этом, будут использованы для освещения станции», — так описывала газета убранство будущей станции, которая открылась через два года. Колонны в центре платформы должны были гармонично распределять пассажирские потоки на станции.

Станцию, которую в итоге увидели пассажиры, была такой, как в газетном материале.

«На станции не будет, например, ни одной лампы, ни одной люстры. Свет будет проникать через прозрачный мрамор «оникс», плафоны из которого будут сделаны в глубине куполов», — писала газета.

Авторство материала было не указано, но тех, кто его писал, подвело знание геологии. Оникс — это не сорт мрамора, а отдельный минерал. Для станции «Сокол» его брали из Агамзалинского месторождения в Армении.

Судьба архитекторов братьев Яковлевых сложилась по-разному.

Младший брат, Юрий Николаевич, в 1941 году был призван в Красную армию и пропал без вести. Младший, Константин Николаевич, после войны с 1950 по 1974 год работал главным архитектором Гипротрансмоста. По его проектам построены 22 моста, например, Лужнецкий метромост, многие эстакады и путепроводы в Москве, Волгограде и других городах СССР.

ЦИФРА

10 метров глубина заложения станции «Сокол» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

КСТАТИ

Недалеко от станции «Сокол»находится соединительная ветка между путями метрополитена и Рижской железной дорогой. Это ближайшая к заводу в Мытищах точка соединения метро с железной дорогой, по которой осуществляется доставка новых вагонов

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

К двум имеющимся на «Соколе» лестницам в 1952–1953 годах пристроили еще четыре, по две с каждой стороны. Осенью 1992 года один из пролетов начал проседать и лестницы убрали со станции.

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