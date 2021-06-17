Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
1418. Начало
Первая полоса газеты от 23 июня 1941-го / Фото: Архив Вечерней Москвы

1418. Начало

Андрей Казаков

История

Мы продолжаем публиковать материалы, посвященные 100-летию «Вечерней Москвы». В прошлый раз мы рассказывали о судьбе заместителя главного редактора газеты Михаила Кольцова. Теперь вспоминаем, о чем писала «Вечерка» в первые дни Великой Отечественной войны.

Свидетелей все меньше, а учебники пишут потомки. Как очистить правду от пластов мусора и лжи? Только из первоисточников. Одним из свидетелей той эпохи выступает наша газета. Да, как и все остальные советские средства массовой информации, «Вечерка» была для властей инструментом агитации и пропаганды. Наших коллег можно упрекать за иллюзии, наивность, излишний пафос. Но нельзя обвинить в заведомой лжи. Ведь задача газеты, особенно городской, в первую очередь, информировать читателей.

22 июня 1941-го пришлось на воскресенье. Номер «Вечерки» вышел накануне, в субботу (по воскресеньям газета не выходила). На первой странице — крупно заголовки: «Военные действия в Сирии» и «Англо-германская воздушная война». Под ними — краткие новостные сводки. То есть то, что сегодня мы привыкли считывать в «Твиттере» на экране смартфона. Интересно, откуда сводки? Чья версия? 18 новостных сообщений из Лондона, Нью-Йорка и Вашингтона и 9 сообщений из оккупированных или добровольно присоединившихся к Гитлеру стран. При этом из самого Берлина всего одно сообщение.

В том же субботнем номере мы видим фото детской экскурсии в Московском ботаническом саду, заметку профессора Михайлова о солнечном затмении, зарисовку о катании на парусных яхтах на фоне московского Речного вокзала в Химках, афишу премьерной джазовой программы Леонида Утесова «Напевая, шутя и играя» и даже большой баннер с рекламой парфюмерной продукции.

Вроде бы все спокойно. И ничего не предвещает. Но вот натыкаешься на коротенькую — буквально на одну колонку — заметку «Выезд юных артиллеристов в лагерь». Читаем: «Успешно закончив учебный год, ученики 8-х и 9-х классов московских артиллерийских спецшкол Наркомпроса РСФСР отправляются в лагерь. Сегодня днем из Москвы выехала первая группа юных артиллеристов». Эти строчки заставляют замереть. Не хуже Вечного огня. Леденят кровь. Ведь если ребята выехали 21 июня…

Когда и кто из них вернулся домой? Вернулись ли? Ученики 8–9-х классов 1941 года. Поехали в спортивный лагерь отдыхать и тренироваться, а стрелять пришлось по-настоящему. Что у них там было — сорокапятка из серии «прощай, Родина»? Из вот таких — да по наступающим немцам? Хорошо, если по пехоте, а по танкам? Следующий номер «Вечерки» вышел в понедельник, 23 июня 1941 года. На первой странице уже все материалы посвящены войне.

Передовица — выступление народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в котором он по поручению «Советского правительства и его главы тов. Сталина» объявляет нападение Германии на Советский Союз. Рядом справа — фото самого Иосифа Виссарионовича. Ниже опубликованы указы Президиума Верховного Совета и новости.

Вторая страница начинается так: «За правое дело, за родину, честь и свободу советский народ ответит двойным сокрушительным ударом на неслыханное вероломное нападение врага». Вся газетная полоса — сообщения о прошедших в Москве антигитлеровских митингах. Народ уверен в родной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Третья полоса — зарубежные и городские новости. Выступление Уинстона Черчилля, боевые столкновения британских и германских летчиков, а еще — столичные выставки, премьеры, соревнования.

1418. НачалоНомер «Вечерней Москвы» / Фото: Архив Вечерней Москвы

Декан факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ Ярослав Скворцов говорит, что ежедневная газета живет «одним днем», и это и не плохо, и не хорошо — это факт. Это суть того временного исторического пространства, которое она охватывает. Поэтому «перестраиваться» профессиональным газетчикам, информационщикам не надо: они работают на новостях, на «гребне» этой новостной волны.

— Войны — это страшное событие, тревожная новость. И профессиональный подход строится именно на этом, — уверен Скворцов. — На первом месте — холодная голова, а потом уже «горячее сердце». Перестраиваться пришлось не газетам и СМИ, а сознанию. Ведь не верили многие, что Германия нападет. Верили в крепость заключенного пакта. А цель газетчика — четко отражать реальность, в которой мы находимся. Не стремиться спрогнозировать, предсказать — это удел экспертов, а именно отразить. До полутонов.

К слову, о полутонах. Несмотря на объявленное военное положение, вся последняя страница «Вечерки» традиционно отдана под киноафишу и объявления. Словно и нет никакой войны.

— До середины прошлого века главным СМИ в нашей стране оставалось радио. Поэтому нельзя переоценить роли, сыгранной Совинформбюро, созданного при СНК СССР 24 июня 1941 года, — напоминает Ярослав Скворцов. — Это был мощнейший ресурс и информации, и пропаганды. И слова «пропаганда» в данном контексте ни в коем случае стесняться не надо — это именно так. И, конечно, можно вспомнить прекрасные фронтовые заметки в «Правде», «Известиях» и «Вечерке». Всех сейчас и не упомянешь, хотя помнить надо.

Не только Константина Симонова (в частности, за его «Сталинградский дневник» и гениальное «Жди меня»), но и Петра Лидова, впервые рассказавшего на страницах той же «Правды» о подвиге Зои Космодемьянской (очерк именовался «Таня»).

Можно всерьез считать, что в июне 1941 года в редакции «Вечерней Москвы» печатали нечто с прицелом на столетие вперед? Чтобы спустя век дать кому-то какую-то идейную основу? Это невозможно. Но точка опоры есть. И это полностью обнуляет все попытки приравнять СССР к фашистской Германии и задним числом объявить об их союзничестве. И если бы депутаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ видели номер «Вечерки» от 23 июня 1941 года, то вряд ли бы приняли резолюцию, отождествившую ответственность Москвы и Берлина за Вторую мировую. Шел второй день войны, впереди — еще 1416 таких дней.

Все только начиналось...

Читайте также: Часы второй необходимости

Великая Отечественная война100 лет назадпамять
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте