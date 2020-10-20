Штыки к бою!

Музей «Бородинская битва» находится на Кутузовском проспекте, а его директор Владимир Преснов (на фото) живет на противоположном конце Мос квы. Поэтому вагон метро каждый день как минимум два часа служит ему рабочим кабинетом./ Фото: АГН «Москва»

Музей «Бородинская битва» находится на Кутузовском проспекте, а его директор Владимир Преснов живет на противоположном конце Москвы. Поэтому вагон метро каждый день как минимум два часа служит ему рабочим кабинетом

— Владимир Александрович, какая станция ближе всего к вашему дому?

— Сейчас — «Выхино». Несколько лет я добирался через кольцевую, с двумя пересадками. Сейчас появилось МЦК, и я провожу в метро уже не так много времени. А вообще у меня работа всегда была на противоположном конце города. Когда-то я жил на «Щелковской» и ездил по прямой...

— Какие у вас любимые станции?

— «Площадь Революции», «Арбатская» и «Смоленская» — те, что на Арбатско-Покровской линии. С ними многое связано.

— А что скажете про ближайшую к музею, «Кутузовскую»?

— Посетители спрашивают, почему некоторые детали на панораме выглядят иначе, нежели на росписи на «Кутузовской». Приходится объяснять, что у нас все-таки точнее. А в метро, например, штыки у солдат больше на гарпуны похожи.

— Как вы проводите время в поездке?

— Работаю с документами на планшете. У директора ведь рабочий день длится 24 часа.

— Случалось ли применять свое первое, медицинское, образование? Может, кому-то на ваших глазах становилось плохо?

— Случалось. Но все сводилось к вызову врача. Лучше всего руководствоваться этим правилом, а не шарить по карманам упавшего в обморок человека и не заталкивать ему в рот все таблетки, которые найдешь. Правило «не навреди» важно и при оказании первой помощи. Я десять лет проработал фельдшером на скорой, и мы частенько приезжали к людям, которым случайные прохожие успели до этого так «помочь», что лучше бы вообще этого не делали.

— Вы сталкивались в метро с каким-нибудь известными людьми?

— Много раз. И каждый раз радуешься: «О, звезда, а тоже на метро ездит».

— А вас самого узнавали?

— Я, слава богу, не настолько медийная личность, чтобы меня знали в лицо. Но про музей иногда слышать приходится — случайно. Иногда рядом со мной встает группа школьников, и я невольно прислушиваюсь, о чем они галдят. Бывает, что обсуждают наш музей. Причем каждый раз до меня доносятся какие-то восторженные отклики. А однажды на другом конце Москвы ко мне обратились с вопросом, как доехать до «Бородинской панорамы».

— Почему именно к вам?

— А случайно! Это были приезжие, они в Москве не ориентировались. Остановили первого попавшегося человека. Я объяснил дорогу, а потом сообразил, что музей закрыт на капремонт. Но люди, кажется, мне не поверили и все равно собрались туда ехать.

— А вы не объяснили, что вы директор?

— Боюсь, в такое они бы не поверили тем более.

ДОСЬЕ

Владимир Преснов родился 4 декабря 1964 года в Москве. Окончил медучилище (1984), философский факультет МГУ (1996), Академию переподготовки работников культуры по специальности «музееведение» (1999) и Манчестерский университет по программе «Менеджмент в культуре» (2006). Работает в музее-панораме «Бородинская битва» с 1997 года, возглавляет его с 2016 года.

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