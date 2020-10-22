Наталья Сенчукова: Кризисы люди создают себе сами

Наталья Сенчукова / Фото: Из личного архива Натальи Сенчуковой

25 октября Наталья Сенчукова отмечает 50-летний юбилей. Накануне волнительной для артистки даты «Вечерка» встретилась с Натальей и поговорила о грядущем юбилее, отношении к возрасту, пластической хирургии и секрете 30-летнего брака с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным.

— Наталья, как настроение в преддверии юбилея?

— В мае было 30 лет нашего с Витей знакомства, которое мы тоже хотели широко отметить, но провели в узком семейном кругу, что по-своему тоже хорошо. На мое 50-летие планировали устроить большой концерт именно в мой день рождения, 25 октября. Но все пришлось перенести на март.

— Как думаете, супруг готовит какой-то сюрприз втайне от вас?

— Раньше Витя всегда мне что-то интересное придумывал и подготавливал, но как будет в этот раз, пока не знаю. Муж у меня романтик, пусть и практичный.

— Что думаете по поводу всевозможных популярных ныне пластик, омоложений и т.д.?

— Да что о них думать, когда они сразу видны на лице. Просто ужасно, настолько одинаковые лица у всех сразу становятся. Понятно, что всем хочется быть красивыми и оставаться молодыми, но нельзя перебарщивать в погоне за красотой.

— То есть Виктор никогда вас не подталкивал: «Наташа, а не увеличить ли тебе что-нибудь»?

— Да вы что, никогда! Если мужчина настаивает на изменениях во внешности, значит, он не любит тебя. А любит какую-то другую, воображаемую девушку. Так пусть идет и ищет свой идеал дальше.

— Ваши секреты молодости и стройности?

— Я уверена, что мы прибыли на эту землю не для того, чтобы страдать и скорбеть, а чтобы радоваться, познавать что-то новое и делиться с окружающими. Конечно, нужно вести здоровый образ жизни, но без фанатизма. Потому что иначе будет скучно, а временами даже и вредно. Хотя мы с Витей стараемся себя беречь, в том числе и благодаря правильному питанию. Но всегда знаем, что в определенные моменты можно себя и побаловать.

— Помните день вашей первой встречи с будущим мужем? Это была любовь с первого взгляда?

— У меня точно не было любви с первого взгляда, а у него вроде как было. Наша костюмерша Лена рассказывала: «У Вити крышу снесло, когда он увидел тебя». А я даже и не знала, кто это, когда подошел познакомиться какой-то смешной чудак с пузиком и в панамке. В тот день у группы «Дюна» был первый выход на большом сборном концерте в «Олимпийском». Мы с подружкой с «Дюной» никогда не сталкивались, а телевизор у нас перестал работать месяца за четыре до того. Так что опознали мы их, только услышав, когда группу объявили на сцене и «Олимпийский» чуть не рухнул от ора. Таких криков я больше никогда не слышала. И когда Витя после выступления еще раз подошел и попросил телефон, то, конечно, подумала, что здорово было бы у них поработать на подтанцовках. Так сказать, посмотрела на Виктора уже другими глазами — меркантильными, подумав, что сможем хорошо заработать, работая в такой популярной группе.

— За 30 лет семейной жизни случались серьезные кризисы?

— Нет, у нас ничего такого не было. Ведь что такое кризис? Кризисы люди создают сами себе. Мы с Витей можем поспорить из-за чего угодно, но обязательно все проговариваем и приходим к одному знаменателю.

— Сын Вася в папу пошел характером или в вас?

— Вася достаточно активный и общительный парень, с лидерскими качествами —это Витино. Но при этом он весьма послушный — в меня. И сюрприз он нам устроил лишь раз, в подростковом возрасте, когда напился где-то с друзьями. Сразу идти к нам сын побоялся, зашел в будку к охраннику пересидеть. А если и был еще какой-то негатив, то только связанный со школой, прогуливал иногда, так как учиться особо не любил, как творческая натура.

— Кто у вас в семье бюджетом заведует? И как решаются вопросы трат и крупных приобретений?

— Недавно захотела модную практичную шубку, так и сказала мужу, он купил. Но вещизмом мы не болеем и машины каждый год не обновляем. Бюджетом заведуем совместно и всегда знаем, сколько у нас на счете. Никаких необдуманных и ненужных трат себе не позволяем. Я же не девица, которая встречается с богатым и веревки из него вьет, тянет, что может. Мы думаем о детях в первую очередь — Маше (дочери Виктора от первого брака) купили квартиру, Васе построили дом, но пока он туда не переехал, так как не до конца еще оборудовали, кухню нужно завести и прочее.

Наталья Сенчукова / Фото: Из личного архива Натальи Сенчуковой

— А что сейчас с работой, какие проекты, планы?

— В творческой жизни событий пока очень мало, как у всех артистов. Когда сняли ограничения, сразу посыпалось много заказов, новых планов и идей. Мы же не только на корпоративах выступаем, но и на больших праздниках, днях города, больших соревнованиях и прочих мероприятиях.

Выступаем по-разному, бывает, что хотят только «Дюну», бывает, что меня отдельно со своими песнями приглашают, а иногда мы дуэтом с Виктором выступаем. Но вот с конца августа снова начали все отменять, как только пошла вверх шкала заболеваний. Ну ничего, на жизнь нам хватает. А недавно у нас в семье произошло радостное событие: 1 октября Витина дочка Маша (от первого брака) родила первенца, прекрасного мальчишку. Так что Витя теперь гордо может называть себя дедом.

— Вы одна из самых крепких пар шоу-бизнеса и уж точно знаете, в чем секрет счастливого брака?

— Самое главное — желание быть вместе. А если ты чего-то желаешь, то будешь вкладываться и делать все для этого. Важно стремиться друг друга понять, где-то уступить, поберечь, а не показывать свой характер.

Мы не знаем, сколько еще времени нам отмерено быть вместе, поэтому нужно стараться жить каждой минутой, оберегать друг друга и все время слышать, слушать, разговаривать. Но, опять же, если чувств не осталось, что бы ты ни делал, это будут просто добрососедские отношения. Поэтому в первую очередь в семье важно уберечь чувства.

ДОСЬЕ

Наталья Сенчукова родилась 25 октября 1970 года в Георгиевске Ставропольского края. С пяти лет занималась в хореографической школе. Окончила хореографическое училище в Ставрополе, стала профессиональной танцовщицей. Затем сменила стезю, стала певицей, в 1991 году записала первый альбом «Все, что было» совместно с группой «Малина».

Без клятв любви

Наталья 14 лет назад говорила в интервью о том, что они с мужем не клялись друг другу в вечной любви. «Не обещали, что никто никого не бросит. Все может быть», — честно отвечала певица. Несмотря на это, их брак крепко выдержал уже три десятка лет.

Не Рыбина

В одном из интервью Сенчукова рассказала, почему не стала брать фамилию мужа. Наталья уверена: «Девушке эта фамилия не очень подходит. Рыбин звучит классно, а вот Рыбина — нет».

Столица сменила ориентир

Наталья Сенчукова приехала покорять Москву с полной уверенностью, что будет танцовщицей. Однако после встречи с Рыбиным поддалась на его уговоры оставить эту работу. Наталья ездила вместе с «Дюной» по гастролям и начала петь. Преподавателю вокала из ГИТИСа удалось за год поставить Сенчуковой голос и дыхание.

Спор на магнитофон

Сенчукова в детстве поспорила с братом о том, что уже к 18 годам станет известной. Ее брат Игорь подшучивал над сестрой, но согласился, если получит японский магнитофон. В итоге спор она выиграла только наполовину — стала известной, но позже.

Обиделась на Эрнста

В 2009 году песня Сенчуковой «Служебный роман» стала настоящим хитом. Затем при показе Первым каналом церемонии «Золотой граммофон» выступление певицы с этой композицией было вырезано, что ее расстроило. Сенчукова разместила гневное письмо в адрес генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Но полный вариант церемонии так и не увидел свет.

Общий недуг

У Сенчуковой и Рыбина несколько лет назад была диагностирована онкология. Они оба заболели раком кожи, который был вызван чрезмерной любовью к солнечным ваннам — артисты не вылезали с пляжей зарубежных курортов. Оба успешно прошли курс терапии, вылечились, но находятся под постоянным наблюдением специалистов.

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