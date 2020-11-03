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Евгений Дятлов: Я простой хабаровский парень
Кадр из фильма «Подольские курсанты» (2020 год). Евгений Дятлов в роли полковника Ивана Стрельбицкого / Фото: Из личного архива Евгения Дятлова

Евгений Дятлов: Я простой хабаровский парень

Александр Кудрявцев

Интервью

В среду, 4 ноября, на экраны кинотеатров выйдет фильм «Подольские курсанты». Это история о молодых ребятах, отдавших свои жизни во время обороны Москвы. «Вечерка» поговорила с исполнителем одной из главных ролей, актером Евгением Дятловым о его персонаже, музыкальном опыте и семейной жизни.

— Евгений, в «Подольских курсантах» вы играете полковника Стрельбицкого. Как погружались в эту роль?

— Я постарался как можно больше узнать об этом человеке. Стрельбицкий уже имел боевой опыт в Гражданскую войну. Он повел в бой курсантов, зная, что большинство из них не вернется живыми. Полковник понимал, что в такой момент ребята могли воодушевиться только его примером и любовью к родине. Его задача была напитать парней этим чувством. Именно такого командира я постарался показать в фильме.

— В кино все больше используют компьютерную графику вместо съемок в естественных условиях. Как вы к этому относитесь?

— Мне кажется, есть вещи, которые целесообразно выполнить именно в компьютерной графике и сэкономить. Эти средства могут понадобиться во время съемочного процесса. На мой взгляд, графика нужна именно для того, чтобы в павильоне можно было обеспечить реализацию замысла фильма. Актер должен уметь с помощью своего воображения стоять на краю пропасти. Хотя камера снимает его стоящим на ящике на фоне зеленого полотна. Работа в естественных условиях — действительно счастье. Они помогают перевоплощаться в персонажа, передавать правду ощущений, чувств. Ты проживаешь эпизод, а не просто воображаешь. И зрители видят это. Чувствуют.

— В «Курсантах» и проекте «Тобол» вы играете реальных исторических личностей. В чем особенность таких образов, в отличие от выдуманных персонажей?

— В данном случае задача актера — выстроить мостик между реальной личностью и зрителем. Люди в зале понимают, что перед ними настоящий человек, и особенно чутко относятся к тому, что жизнь прототипа передана очень органично, живо. Если актер в это включился и у него все получилось, рассказанная им история останется в душе зрителя. И это важно. Люди понимают, что показанный в фильме мир не создан воображением. Этот факт — мощный усилитель для нашего восприятия.

— Когда вы поняли, что музыка для вас оказалась на первом месте, сместив актерскую деятельность?

— Все получилось наоборот. Я всегда хотел быть музыкантом и поначалу не помышлял об актерстве. Даже не было таких дерзких мыслей: «А вдруг я актер?»В этот мир я попал, с одной стороны, случайно, с другой — нет. У меня были слабые познания в химии, физике и математике. Немного увлекался биологией с подачи мамы. Всегда больше тяготел к гуманитарной сфере. Поэтому все-таки закономерно, что я оказался в актерской среде. Но мечтами я всегда был в музыке, и только в ней. Говорят, что судьба играет человеком, а человек играет на трубе (цитата из романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. — «ВМ»).

— У вас обширный репертуар, в котором много романсов и песен Владимира Высоцкого. Почему остановились на этом жанре, ведь было и рок-прошлое?

— Было. Но рок для меня делится на ряд категорий. Эти потоки где-то пересекаются. Один — рок как общественное явление. Музыка, которая завоевывает внимание масс. Зачастую она не требует особой мелодики, аккордных гармонических построений и не претендует на раскрытие своего парадоксального мира. Там все гораздо проще. И это общественное движение подмяло под себя все остальное.

В России мало такой рок-музыки, которая есть на Западе. Например, у группы небольшая аудитория, но она известна на мировом уровне. Те же Radiohead. Это музыка, с одной стороны, не для всех. Но коллектив собирает стадионы, и с этим у них все в порядке. А что в нашей стране? Какие-то рок-группы тяжелее, другие — полегче. Но в целом по гармонике у них довольно простые мелодии. Есть второе течение — непростая музыка и звуки, жесткие альтернативные ходы. У нас, к сожалению, этим не прокормишься. Ты это играешь, исповедуешь, но скорее в удовольствие. Чтобы этим заниматься, нужны минимум собственная квартира в столице или сторонний заработок на хлеб и воду.

Евгений Дятлов: Я простой хабаровский пареньФото: Из личного архива Евгения Дятлова

Я, простой хабаровский парень, приехал в 1986 году в Ленинград. Пытался там как-то жить. Попал в театральную среду. Музыка тогда была как хобби, а потом стала меня кормить. Потому что появились личные соображения и желание иметь свою аудиторию. Мне нравятся романсы и творчество Владимира Высоцкого. Но в том числе люблю рок, который вошел в мою жизнь с 14 лет. Для меня образцами были Queen, Led Zeppelin, Deep Purple и другие. Они подняли мою внутреннюю планку. Влечение к такой музыке упиралось в непростой внутренний мир. И хотелось его выразить. С помощью сложных звуков, ассоциаций, небанальных гармоний и размеров. Все это, к сожалению, у нас не востребовано. Мне хотелось быть больше, чем общественный рупор. Потому и выбрал музыкальную культуру, которая лежит в основе всех нас.

— Совмещая кино и музыку, как удается находить время на семью?

—Тут очень важно, чтобы близкие любили то, чем ты занимаешься. Тогда между вами не будет разлада. И отношения с родными людьми не станут противоречить успехам на работе.

— Вашей дочери Василисе 13 лет. Уже общались с ней по поводу профессионального будущего?

—Сам образ жизни родителей зачастую устанавливает ориентиры для детей. Моя жена Юлия — заслуженная артистка России. Театральная актриса. Она понимает, что это за профессия. Василиса смотрит на нас и пропускает все это через себя. Но у нее свой мир. Он во многом построен под влиянием сегодняшнего социума, культурных предложений. У нее свой характер, своя импульсивность. Мы не можем в данном случае навязать что-то или предложить.

Это плохо, когда взрослые подкладывают детям пути реализации. Понятно, что они переживают, сможет ли ребенок устроиться в жизни, бороться за себя. Отсюда возможны перегибы. И многие в той или иной степени испытывали что-то подобное на себе. У меня в памяти до сих пор есть эпизоды, как взрослые пытались повлиять на выбор будущей профессии. Это уже набило оскомину. Я не хочу такого же негативного опыта для собственной дочери. Так что мы с супругой смотрим на ее оценки, чем она интересуется, что на самом деле понимает, на что отзывается ее внутренняя природа. Пусть занимается тем, что ей нравится по-настоящему. Хотя пока она думает, что будет актрисой. Посмотрим.

ДОСЬЕ

Евгений Дятлов родился 2 марта 1963 года в Хабаровске. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Обрел известность благодаря роли капитана Николая Дымова в сериале «Улицы разбитых фонарей». Выступает с сольными концертами по всей России. В 2007 году получил звание заслуженного артиста России.

Вокалист нарасхват

Евгений Дятлов обладает способностью изменять свой голос. Ему удается копировать манеру исполнения известных артистов. Благодаря этому в 2015 году актер стал лучшим в шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Первое место он разделил с Максимом Галкиным. Евгений Дятлов участвовал и в других сезонах передачи. За это время он успел исполнить песни в образах Михаила Боярского, Адриано Челентано, Владимира Высоцкого, Басты и других артистов.

Дрался с Запашным

Актер дважды вступал в схватку с дрессировщиком Эдгардом Запашным в рамках телевизионного шоу «Король ринга». Первый поединок состоялся в премьерном выпуске программы. Евгений Дятлов тогда проиграл своему оппоненту. Вторая встреча соперников прошла в финале проекта. Бой длился пять раундов, продолжительность каждого из которых — полторы минуты. К сожалению, Евгению не удалось взять реванш. Судьи решили, что он показал себя слабее, и отдали ему второе место.

Несостоявшийся рокер

В прошлом Евгения Дятлова есть период, посвященный группе «АукцЫон». Артист участвовал в записи альбома «Как я стал предателем». В конце 1980-х ездил с коллективом на гастроли. Евгений выступал в качестве вокалиста, но на записи одной из песен сыграл на скрипке.

Этот инструмент он освоил еще в музыкальной школе. Дятлов покинул группу в 1988 году. Как он сам признавался в интервью, причиной стали творческие амбиции, и о размолвке с таким коллективом он потом сожалел.

Страх перед премьерами

Актер признавался, что перед каждой премьерой он сильно волнуется: «Сколько у меня было спектаклей — не счесть. Но все происходит снова и снова: начинает подпрыгивать сердце, внутри все сжимается…»

Домашний зоопарк

Посреди участка, где расположен дом Евгения Дятлова, стоит большой вольер из железной сетки. В нем живут семь кошек породы каракет. Это смесь каракалов и абиссинских кошек. Животные ведут себя как дикие предки, поэтому их содержат в вольере с теплыми домиками на зиму. Рядом расположен курятник, а два петуха будят всю семью по утрам. Они приглядывают за пятью курами.

Покой в доме охраняют семь собак разных пород, среди которых тибетский мастиф и померанские шпицы.

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