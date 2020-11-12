Арсен Фадзаев: Было больно осознавать распад Советского Союза

Фото: ТАСС / Арсен Фадзаев

Двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по вольной борьбе Арсен Фадзаев не только добился успехов в спорте, но и завоевал авторитет как депутат Государственной думы РФ. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, о чем особенно сожалеет после распада СССР, когда наша страна сможет вернуться в лидеры мирового спорта и почему известные спорт смены идут в политику.

— Арсен Сулейманович, будучи спортсменом, вы не проигрывали в официальных поединках на ковре 6 лет и 8 месяцев, более того, в течение пяти лет не отдали соперникам ни единого балла (баллы в вольной борьбе присуждаются за те или иные действия на ковре, например, за перевод соперника в партер. — «ВМ»). Можете объяснить, как вам удались такие феноменальные победные серии?

— Все эти годы соперники были немного слабее меня, а я, плюс ко всему, очень жадный на баллы. Если серьезно, то вряд ли тот или иной феномен можно объяснить чем-то конкретным. Я просто всегда делал то, что умел, и никогда не останавливался на достигнутом, совершенствуя свои навыки. Молодые ребята, поднявшиеся сегодня на пьедестал, должны помнить, что очень быстро можно спуститься обратно, если систематически не работать над собой и хоть на минуточку заболеть звездной болезнью.

— Про вас можно сказать, что вы не привыкли и не умеете проигрывать?

— Можно сказать и так. Но, наверное, мне просто везло больше остальных.

— Что тогда означает для вас фраза «проигрывать надо достойно»? И что такое достойное поражение?

— В жизни бывает всякое. А тем более в жизни профессионального спортсмена. Когда соперник оказывается сильнее тебя, нужно достойно принять ситуацию, поздравить его и пожать руку. Поражение должно в хорошем смысле разозлить тебя, стать стимулом, толчком для более тщательной подготовки.

— СССР проиграл холодную войну. Насколько болезненно пережили это поражение вы — первый борец, который был признан лучшим спортсменом Советского Союза?

— Кто бы что ни говорил, но было очень больно осознавать распад такой великой страны, могущественной державы, как Советский Союз. Мы ведь все выступали под красным знаменем, были искренними патриотами, которые каждый раз после победы с трепетом в душе и замиранием в сердце ждали исполнения гимна СССР и поднятия нашего флага. И в одночасье разрушилась десятилетиями существовавшая система. Конечно, было трудно. Но наша многонациональная команда борцов сохранила дружеские, братские отношения. По сей день со многими из них общаемся довольно близко и приезжем друг к другу в гости, поддерживаем в сложных ситуациях.

— Какие уроки вы вынесли для себя после распада Союза?

— Я видел, что советским людям после распада СССР словно перекрыли доступ воздуха. Перестало хватать чего-то очень важного и нужного. Пропали в отношениях соотечественников обыкновенная человеческая теплота, доброта, трепетное отношение друг к другу. И по сей день это ощущается. Уверен, что читатели со мной согласятся.

— Люди старшего поколения говорят о том, что в Советском Союзе жилось лучше, чем сегодня. Вы согласны?

— Трудно однозначно ответить. Многим не хватает простых человеческих отношений. Порой для старших это значит больше, чем что-то другое. И в этом смысле они, конечно, правы. Если же взглянуть объективно, то всегда есть и плюсы, и минусы. На сегодняшний день Российская Федерация является одной из ведущих стран, к мнению и позиции которой прислушивается все мировое сообщество. При этом проблем в социальной сфере у нас тоже достаточно. Но разве их не было в Советском Союзе? Вспомните, как мы часами могли стоять в очереди за продуктами. Хочется, чтобы люди жили в хороших условиях, были здоровы и счастливы. Мечтаю, чтобы как можно больше людей могли назвать себя счастливыми.

— Как вы думаете, возможно ли воспитание настоящих патриотов России, если главным мерилом ценностей в современном мире все больше и больше становятся деньги?

— Воспитание настоящих патриотов возможно всегда и в любых условиях. Более того, необходимо. Для этого нужен соответствующий подход, воспитание с детского сада и школьной скамьи.

Все ведь идет из детства. Если не посеешь плоды в плодородную почву, завтра нечего будет пожинать. Вырастут исключительно сорняки. Поэтому и в современном мире важно прививать молодежи правильные ценности. И объяснять, что деньги важны не для достижения корыстных целей, а чтобы иметь ресурсы делать больше добрых дел.

— Вспомним бойкот Олимпийских игр — 1984 в Лос-Анджелесе, из-за которого вы не смогли завоевать золотую медаль. Обида утихла?

— Боль со временем притупляется. Но откровенно говоря, она никуда не уходит. Мне до сих пор обидно. Никогда не относился к несправедливости равнодушно. Чиновники приняли в своих кабинетах решение о бойкоте Олимпиады, но никто не подумал, что спортсмены в ущерб себе и своему здоровью, своей личной жизни в течение многих лет готовятся представлять страну на самых престижных соревнованиях, держат себя в форме. Мне не дали стать трехкратным олимпийским чемпионом. Но мне повезло, потом я дважды — в 1988 и 1992 годах — завоевывал на Играх золото, но ведь были и те, кто был кандидатом на поездку в Лос-Анджелес, но из-за бойкота не смог выступить на Олимпийских играх. Представляете, каково было им?

— Почему, на ваш взгляд, в последние годы так много международных скандалов вокруг российских спортсменов?

— Тут не обходится без влияния «друзей», которые исторически не признавали наше превосходство в какой бы то ни было сфере. В том числе спортивной. Но виноваты и мы сами — допускали ошибки. Нужно быть реалистами и признавать это, чтобы исправить промахи.

— Какие шаги российскому обществу надо предпринять, чтобы страна вновь вернулась в лидеры мирового спорта?

— Я безоговорочно верю и убежден, что у нашей страны самый высокий человеческий потенциал и ресурс, у нас достаточно серьезные условия, которые позволяют России вернуться в лидеры мирового спорта. Думаю, десятилетия вполне хватит. Ну и не стоит забывать, что в каких-то видах спорта мы не переставали быть лучшими в мире. Взять ту же вольную или греко-римскую борьбу. Причем это касается как мужчин, так и женщин.

— Вы осетин. Ваша семья чтит национальные традиции? И что значит для вас быть настоящим осетином?

— Несмотря на то что какие-то традиции и обычаи перестают быть актуальными со временем, и это свойственно всем малым народам в эпоху глобализации, моя семья всегда помнит о своем происхождении и гордится им. Буквально месяц назад мы все были в Осетии, и первое, что захотели сделать внуки — провести фотосессию в горах в национальных костюмах. Получились очень эффектные и выразительные снимки. В последнее время особенно часто замечаю у внуков интерес к нашим корням, это не может не радовать. А быть настоящим осетином, как учили наши старшие, значит стараться жить по совести и чести горцев, с открытой душой и чистым сердцем, быть порядочным, любить своих близких.

— Много ли времени в году вы проводите в Москве? Скучаете по малой родине?

— В столице живу очень давно, с тех пор как переехал из Узбекистана по приглашению Ивана Сергеевича Ярыгина (известный советский спортсмен, тренер (1980) и главный тренер (1982) сборной СССР по вольной борьбе. — «ВМ»), чтобы возглавить сборную страны. Мне тогда было 30 лет. Я рано ушел с ковра, хотя мог еще бороться и выступать. Но, став главным тренером сборной СССР, переехал в Москву. С тех пор 70 процентов своего времени нахожусь в столице, 20 процентов — в Осетии и 10 процентов — в командировках. Это выезды в качестве депутата Государственной думы, а сейчас сенатора — конечно же, по спортивной линии. Приходится выезжать в командировки и в качестве первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России, ответственного за развитие вольной борьбы.

Да, я люблю свою малую Родину и всегда скучаю по ней. Не представляю, как другие спортсмены переезжают на постоянное место жительства в другие государства. Больше недели я за рубежом выдерживаю с трудом, начинает тянуть обратно в Москву, во Владикавказ, в горы, где я собственными руками построил дачу.

— Россия — многонациональное государство. Тем не менее сталкивались ли вы в столице нашей Родины с проявлениями дискриминации на национальной почве или, хуже того, расизма?

— Скажу честно, мы все сталкивались с этим, когда порядка в стране не было в целом. Реагировал по-разному. Что можно требовать от человека, который судит окружающих по цвету кожи, национальной или религиозной принадлежности? Может быть, сейчас где-то в отдельных местах России подобная дискриминация происходит, но я этого не чувствую. Где бы ты ни находился, просто нужно всегда оставаться человеком и вести себя достойно, тогда все будет нормально.

— Вы борец вольного стиля, но тем не менее только дисциплинированный человек может добиться уникальных успехов в спорте и стать известным государственным деятелем. А как вы отдыхаете? Или спортсмен, даже бывший, должен всегда соблюдать спортивный режим?

— Соблюдение спортивного режима полезно для каждого человека. Меня радует тенденция, когда все больше людей занимаются спортом, делают зарядку, выходят на пробежки, прогулки.

Здоровый образ жизни вновь входит в моду в нашей стране. А лучший отдых для меня — хорошо растопленная баня, которая помогает восстановиться и быть в тонусе.

— Выходите ли вы на борцовский ковер сегодня, чтобы потренироваться для себя?

— Нет, в качестве тренировки я каждое утро делаю зарядку, разминаюсь, бегаю, потом еду на работу. Раньше, правда, часто играл в футбол, был в составе команды парламента России, где был капитаном Борис Вячеславович Грызлов.

— Сегодняшняя ваша деятельность вам не менее интересна, чем та, когда вы выступали на ковре за сборную СССР?

— Когда я боролся, то тренировался несколько раз в день, потому что была цель — побеждать в каждой схватке на всех соревнованиях. Сегодня я представляю в Совете Федерации Республику Северная Осетия — Алания и обязан работать так же активно и целеустремленно, как в годы тренировок, чтобы люди чувствовали положительные изменения в жизни. Это почетно и, главное, ответственно.

— Почему известные отечественные спортсмены идут в политику? Хорошо это или плохо?

— Идут далеко не все. Бывает даже так, что идут, а потом уходят. Например, Марат Сафин, наш теннисист — стал депутатом Госдумы, но затем решил сложить полномочия. Почему зовут? Очевидно, потому что спортсмены известны и популярны. Есть те, которые очень достойно справляются с депутатскими обязанностями. Например, Карелин, который недавно стал сенатором. Он настоящий патриот России, грамотный и глубокомысленный человек, работающий на благо своего региона и всей страны. Поэтому хорошо или плохо, что тот или иной спортсмен идет в политику, нужно рассматривать в каждом случае индивидуально, как и в ситуации с представителем любой другой профессии.

— Памятуя о названии нашей рубрики, не могу не задать вопрос: когда вы подходите к зеркалу, кого вы видите: борца, сенатора или первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России?

— В первую очередь мужчину, порядочного человека, а уже потом борца и сенатора, первого вице-президента.

— Как вам удается совмещать государственную деятельность и работу?

— Нужно просто меньше отдыхать, не делать себе поблажек и всегда помнить, что за тобой стоят люди, каждый со своей судьбой, со своими проблемами, переживаниями, успехами и неудачами. Тогда будет больше ответственности, духовных и физических сил, чтобы все успевать.

— Вся наша жизнь — игра или все-таки борьба?

— В первую очередь борьба, а потом уже игра. Хотя для кого-то, может, и наоборот. Каждому свое.

ДОСЬЕ

Арсен Фадзаев родился 5 сентября 1962 года в селе Чикола (Северо-Осетинская АССР). Борец вольного стиля. Выступал в весовой категории до 68 килограммов. Двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992), победитель турнира «Дружба-84» (неофициальные Олимпийские игры взамен бойкотированных СССР ОИ-1984 в Лос-Анджелесе). Шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.

На пяти чемпионатах мира признан лучшим борцом турнира. Четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион СССР. Дважды стал победителем на чемпионатах СССР в непривычной для себя весовой категории до 74 килограммов, хотя не дотягивал до лимита данной весовой категории.

Единственный борец вольного и греко-римского стилей, признанный в 1991 году лучшим спортсменом СССР. Единственный обладатель уникального приза «Золотая борцовка FILA» 1986 года.

Депутат Государственной думы России четвертого и пятого созывов. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Северная Осетия — Алания. С сентября 2017 года входит в состав Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, ответственный за вольную борьбу.

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