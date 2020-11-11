Король лыж Николай Зимятов: Медалями не свечу

Фото: ТАСС / Александра Яковлева

Король лыж Николай Зимятов получил этот титул, победив на олимпиаде в Лейк–Плэсид. «Вечерке» он рассказал, чем занимается на пенсии, и раскрыл секреты своих побед.

Традицию «коронования» лыжников установил король Швеции Густав VI Адольф, когда в 1954 году вручил победителю двух гонок чемпионата мира в Фалуне Владимиру Кузину серебряный кубок, на котором было выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции».

С тех пор «королями лыж» становились финны Матти Райвиои Мика Мюллюля, швед Гунде Сван, норвежец Петтер Нортуг, ну и самый крутой из великих — уроженец подмосковной деревни Румянцево Николай Зимятов, который в этом году отметил свое 65-летие.

— Семенович, в списке лыжных королей вы единственный, кому удалось выиграть две длинные дистанции на одних Олимпийских играх. Как бы вы отнеслись к титулу «Король из королей»?

—Когда на Олимпиаде-80 в США выиграл три золотые медали, это было здорово. Я был герой, меня узнавали прохожие. Сейчас в основном норвежские лыжники показывают отличные результаты, но и у нас в сборной России есть хорошие ребята. Например, Александр Большунов по итогам прошлого сезона стал обладателем Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира.

В 80-х дважды этот трофей выигрывал мой друг Саша Завьялов, позднее из наших лыжников Большой глобус взял Владимир Смирнов. Было это в далеком1991 году, когда он еще выступал за сборную СССР, а не за Казахстан. Все говорили, что Завьялов и Смирнов — единственные, а потом раз, явление Большунова. Вот я и жду, когда в России появится еще один «Король лыж». Два года назад на Олимпиаде в Пхенчхане Большунов завоевал четыре медали, но, к сожалению, ни одной золотой.

— Оттого по-особенному блестят сегодня ваши четыре олимпийских золота?

— Все познается в сравнении. Когда я пришел в сборную СССР, там уже многие были олимпийскими чемпионами. И Галина Кулакова, и Раиса Сметанина, и Сергей Савельев. Новички сборной страны просто продолжали победные традиции, и это считалось нормой. Сегодня олимпийское золото российских лыжников — фантастический успех. А свои медали я нечасто беру в руки. Лежат себе да лежат.

Да, есть звания, медали, но хорошо бы иметь удостоверение, где черным по белому будет написано, что я олимпийский чемпион. Не могу же я ходить с медалями в бухгалтерии. Приходится идти в архив, брать соответствующую справку.

— Нет сожаления, что не сумели выиграть еще одно олимпийское золото, когда это было нормой для советских лыжников?

—Понимаете, если бы коньковый ход в лыжных гонках был официально признан раньше, то я, быть может, вообще ничего бы не завоевал. Все-таки мои мышцы предрасположены к классическому ходу.

Да, признание конькового хода повлияло на мой уход из большого спорта. Мне было тогда 30 лет. Два года я поработал тренером в молодежной команде, но спортивную форму поддерживал, и перед Олимпиадой в Калгари-1988 мне захотелось вернуться в большой спорт. В сборной СССР тогда уже выступали будущие олимпийские чемпионы Алексей Прокуроров, Михаил Девятьяров, Владимир Смирнов. Я принял участие в предолимпийском отборе, но на дистанции 15 км занял четвертое место, на тридцатке показал 11-й результат, потому что не угадал со смазкой. И на Олимпиаду в Калгари тренеры взяли более молодого спортсмена.

Я не расстроился, потому что если уж ехать на Игры, то не запасным. Думаю, в Калгари я мог бы принять участие в эстафетной гонке, где сборная СССР завоевала серебро, потому что в те же сроки я выиграл международные соревнования в Чехословакии. За последние годы правила в лыжных гонках сильно изменились, появились спринты, массовые гонки, которые я не очень люблю. Думаю, я выиграл все, что мог.

Фото: Сергей Болдин, «Вечерняя Москва»

— Поделитесь своим победным секретом. Может быть, у «Короля лыж» была особенная лыжная мазь, лыжи-скороходы, особенная диета?

— Секрет, говорите... Хорошо, расскажу. В 1978 году у меня появились особенные лыжи. Лет пять я на них бегал. По мягкому свежему снегу и в легкий морозец они скользили великолепно.

Олимпийский чемпион Женя Беляев, когда шел снег, часто говорил: «Ну вот, Зимятов опять всех победит на своих лыжах». Может, я суеверен, но такое бывало не только со мной. Сто пар лыж используешь, и тут вдруг приходят к тебе те самые, волшебные, непобедимые. И пойдут отличные результаты. Эти фартовые лыжи Kneissl я храню до сих пор.

— Почему в последние годы все больше российских спортсменов становятся участниками допинг-скандалов?

— Скандалы в спорте, к сожалению, продолжаются. Раньше допинг находили у легкоатлетов, велосипедистов, а лыжники не попадались. Сейчас это происходит чаще. До перестройки в СССР восстановление и лечение спортсменов было делом государственным, которое подразумевало жесткий антидопинговый контроль. Когда его не стало, восстановлением спортсменов стали заниматься непрофессионалы, которые даже толком не следили за тем, какие препараты становились запрещенными. Ну а последние гонения на российских спортсменов — тут, мне кажется, больше политика, чем следование олимпийским идеалам. Я стараюсь не лезть в эти дела. Кто-то, может, и принимал запрещенные препараты из современных российских атлетов, но это наговоры, когда утверждают, что подобное происходит у нас в стране поголовно.

— Совершаете вы лыжные пробежки сегодня?

— Живу и прописан я в деревне Первомайское Истринского района — недалеко родная деревня Румянцево, где остался родительский дом. В общем, где родился, там и пригодился. Мне нравится деревенский уклад: колоть дрова, топить печь, да и в лес можно всегда сходить. Летом я зарядку делаю, с утра совершаю прогулку до озера, плаваю и назад. Пешком получается 6 км в оба конца. Примерно час в день я стараюсь отдавать спорту, но без фанатизма. Ну а зимой — лыжи.

— Не надоели они вам?

— Это невозможно. Люблю я лыжню, люблю зиму. В прошлом году зима плохая была, а в этом — посмотрим.

— Когда-то вы тренировали и будущего президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе...

Ее я недолго тренировал, а еще Ларису Лазутину и Ольгу Данилову. Лена Вяльбе — большой профессионал, которая сделала очень много для развития нашего вида спорта и продолжает приносить огромную пользу на своем месте. Лариса Лазутина в областной Думе работает, Люба Егорова, Анфиса Резцова — все выдающиеся лыжники, как правило, люди с активной жизненной позицией. Все они не потерялись в жизни, когда закончили выступать.

— И вам на жизнь грех жаловаться.

Живу я хорошо, хоть официально уже не работаю. Возраст у меня пенсионный, однако чувствую себя молодо. Наверное, потому, что общественной работы много. Я ведь член президиума Федерации лыжных гонок России, а также член Союза российских спортсменов. На жизнь мне хватает: хорошая поддержка от государства, стипендия от Московской области плюс армейская пенсия.

— В детстве вы полгода посещали музыкальную школу, обучаясь игре на баяне. Но все-таки предпочли музыкальным занятиям тренировки в лыжной секции под руководством Алексея Ивановича Холостова. Не жалеете о выборе в пользу спорта?

— Каждый человек хочет оставить свой след в жизни. Я его оставил как лыжник. А мог ведь и стать хоккеистом. Первая моя грамота была за успехи в хоккее. Но единственная серьезная спортивная секция в нашем районе — в пяти километрах от моего дома — готовила лыжников, а не хоккеистов.

Мой тренер был не только хорошим педагогом и психологом. Он, как грамотный менеджер, прикладывал максимум усилий, чтобы в его районе не было больше никаких секций, кроме лыжных. Это и предопределило мой выбор в 8-м классе, а также выбор моей землячки Светланы Нагейкиной, еще одной воспитанницы тренера Холостова, которая также стала олимпийской чемпионкой. Каждому свое. Сегодня я горд дружбой с выдающимися хоккеистами Борисом Михайловым и Александром Пашковым. У каждого спортсмена сборной СССР был свой нелегкий путь к олимпийскому золоту.

— Когда журналисты спрашивали у вашего первого тренера Холостова, как он сумел вырастить «Короля лыж», тот отвечал: «Надо просто честно работать».

— Есть негласная формула успеха в спорте — три «Т»: талант, тренер и трудолюбие. Если в игровых видах где-то можно сачкануть, потому что коллектив выручит, то в лыжных гонках конечный результат зависит только от самого спортсмена. Роль наставника очень важна, хотя современные молодые лыжники часто говорят в интервью, что тренируешься ты для себя, а не для тренера. Вероятно, они правы в том, что нельзя слепо доверять наставнику, и все равно нужно прислушиваться к своему организму, как он реагирует на нагрузку, чтобы где-то сделать большее усилие, где-то слабину дать, если совершенно устал. В любом случае и в любой сфере деятельности, чтобы добиться успеха, честным надо быть перед собой. Нельзя сачковать.

— Баян из детства вы также храните, как и свои волшебные лыжи?

—В детстве я целый месяц скрывал дома, что хожу не на баян, а на лыжи. И это был один из самых счастливых дней в моей жизни, когда мама о том узнала, но не отругала меня. Нет так нет. Музыка, казалось, совсем не мое, и баян родители вскоре продали. Но прошли десятилетия, и у меня возникло желание научиться играть на гитаре. Просто для себя. Но никак взяться за это дело не могу. Может быть, самое время.

НА ЗАМЕТКУ

Жена Николая Зимятова — Любовь Зыкова, известная лыжница, участница Олимпийских игр.

Дочь Екатерина — профессиональная волейболистка. Сын Дмитрий долгое время занимался лыжами, выступал за сборную Москвы, но после окончания школы поступил в Строгановскую художественную академию на факультет мебельного дизайна.

У Николая Зимятова пять внуков и три внучки, которых он поставил на лыжи.

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