Александр Бородюк: Задача «Торпедо» — вернуться в Премьер-лигу

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк / Фото: Из личного архива Александра Бородюка

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил московское «Торпедо». Под его руководством команда одержала первую победу в ОЛИМП-первенстве Футбольной национальной лиги.

— Александр Генрихович, с назначением и с победой!

— Спасибо. Я попал практически «с корабля на бал», перед матчем с «Чертаново» провел лишь одну полноценную тренировку. Ребята отлично проявили себя в первом для меня матче на посту главного тренера торпедовцев. В этом году команда попала в небольшую «психологическую яму», потихонечку выкарабкивается. Нам было очень важно победить. Надеюсь, с этой победы начнем движение вверх по турнирной таблице.

— С бывшим тренером «Торпедо» Сергеем Игнашевичем, которого вы хорошо знаете по совместной работе в национальной сборной России, удалось переговорить?

— Да, я поблагодарил его за работу, а он в свою очередь пожелал мне удачи.

— Перед началом сезона руководство поставило задачу завоевать путевку в Премьер-лигу. При нынешнем пятом месте в таблице можно на это рассчитывать?

— Задачу никто не отменял, будем бороться. Без цели нет смысла работать. Самое главное, что в коллективе все делают одно общее дело. Всегда нужно идти к своей цели. Да, где-то получается, где-то нет. Это спорт, но в любом случае равнодушия быть ни в коем случае не должно. Без поражений не бывает побед, в любом матче нужно стараться, биться, проявлять характер.

— У «Торпедо» огромная армия болельщиков, в том числе и примерно вашего возраста. Нет у вас желания с ними встретиться, пообщаться?

— Я к болельщикам всегда отношусь с огромным уважением. Это люди, преданные клубу. К их мнению нужно всегда прислушиваться. Без болельщиков не будет футбола. Я благодарен всем, кто нас поддерживал в матче с «Чертаново». Будем стараться, уверен, что число зрителей с каждой игрой будет увеличиваться.

— Как быстро вы приняли решение о подписании контракта с «Торпедо» и почему его подписали на столь короткий временной отрезок — до окончания следующего сезона? Это было ваше решение или так предложило руководство клуба?

— Мы встретились с президентом клуба Денисом Масловым, и он выразил желание пригласить меня на пост главного тренера. Для меня большая честь работать в таком легендарном клубе. Над предложением практически не раздумывал, ответил, как сейчас модно говорить, «в режиме онлайн». Затем состоялась встреча с основным акционером клуба Романом Авдеевым, где и был подписан контракт. Относительно срока его действия это было обоюдное желание.

— До столетнего юбилея клуба остается три года. К этому времени «Торпедо» получит новый стадион?

— Болельщики давно этого ждут. Одно дело проводить домашние матчи на своем стадионе, совершенно иное — на чужих. Никого не хочу обидеть, в «Лужниках» отличный стадион, но родной дом «Торпедо» на Восточной улице. Насколько я знаю, сейчас активно ведутся работы по проектированию. Я видел макет стадиона и могу сказать, что это будет суперсовременный комплекс. И самое главное, что новый стадион будет на привычном месте, на Восточной улице, около метро «Автозаводская», он станет великолепным подарком для легендарного клуба, для болельщиков, которым будет там очень комфортно находиться, и для всего российского футбола.

ДОСЬЕ

Александр Бородюк родился 30 ноября 1962 года в Воронеже. Олимпийский чемпион (1988), заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, бронзовый призер Евро-2008. 23 марта 2021 года назначен главным тренером клуба «Торпедо».

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