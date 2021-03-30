Александр Молотков: Цифра — всего лишь инструмент, который никогда не заменит учителя

Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков

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2020-й стал годом серьезных вызовов для столичного образования. Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, насколько успешно справились с пандемией учителя и ученики, что ждет Московскую электронную школу в будущем, как изменятся столичные образовательные учреждения, а также ответил на другие актуальные вопросы по теме образования.

— Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, какие меры безопасности приняты в школах, детских садах и колледжах для защиты детей и педагогов от коронавируса?

— Безопасность детей, учителей, всех, кто занят в образовательном процессе, — один из важнейших приоритетов нашей работы. Сегодня в городе еще остается риск распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, сохраняется сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Поэтому учебный процесс во всех учреждениях образования столицы организован с учетом дополнительных мер безопасности, действующих с начала нынешнего учебного года. В них регулярно проводится генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха в школах установили безопасные для здоровья бактерицидные лампы закрытого типа, дозаторы с антисептиком, на входе и в течение учебного дня проводится обязательная термометрия. Учителя, административный персонал, сотрудники пищеблоков, охраны, клининговых компаний, инженерных служб носят медицинские маски в обязательном порядке. Обучающиеся могут использовать их по желанию. Но мы рекомендуем носить маски ученикам старших классов, чтобы обезопасить себя и окружающих от возможного заражения. Но, конечно, эта рекомендация остается на усмотрение самого учащегося. Чтобы дети меньше перемещались по школе и контактировали с ребятами из разных параллелей, потоки максимально разведены, а за каждым классом закреплен кабинет. Учителя сами приходят к ребятам. Поскольку уроки начинаются у разных классов в разное время, то и перемены, и время завтрака и обеда тоже у каждой параллели свое.

— Справляется ли система образования столицы с новыми реалиями и требованиями Роспотребнадзора?

— Безусловно, справляется. Роспотребнадзором с учетом условий распространения коронавируса приняты специальные СанПиН, которые все школы, колледжи, дворцы творчества неукоснительно соблюдают. Да, поначалу требовалось время, чтобы привыкнуть к усиленным мерам безопасности. Но благодаря дисциплинированности и сознательности детей и взрослых все это стало нормой. Все мы понимаем, что от того, насколько будем следовать правилам, зависит наше здоровье, а порой собственная жизнь и жизнь наших близких.

— Система образования Москвы развивается стремительными темпами. Каких результатов удалось достичь за последние годы?

— Одной из наших национальных целей является вхождение России в десятку стран — лидеров в сфере общего образования. Поэтому участие московских школьников в независимых международных исследованиях качества образования неслучайно. Сегодня столичное образование по праву занимает лидирующие позиции в мире, а московские школьники входят в число лучших. Так, по итогам исследования PISA-2018 столичные ученики входят в тройку лучших в мире по читательской грамотности, по уровню знаний математики — в пятерку. А по результатам TIMSS-2019 юные москвичи — в числе мировых лидеров по качеству математического и естественно-научного образования. Кроме того, наших школьников признали лучшими в мире читателями. Об этом говорят результаты международного исследования по оценке качества чтения и понимания текста у выпускников начальной школы — PIRLS-2016. А восьмиклассники заняли второе место в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS-2018. Серьезных успехов столичные школьники достигают благодаря тому, что в Москве для всех учащихся обеспечены равные возможности для получения качественного образования. Организаторы исследований в официальных отчетах подчеркивают, что в Москве высокое качество образования вне зависимости от социально-экономического положения семьи и района проживания.

В школах Москвы, оснащенных самым современным оборудованием, сегодня представлен широкий выбор профилей обучения, кружков дополнительного образования. В рамках проекта по предпрофессиональному образованию открыты медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, атомные, курчатовские, предпринимательские и ИТ-классы, в которых учатся свыше 45 тысяч юных москвичей — на 10 тысяч больше, чем годом ранее. В этом году в школах столицы запланировано открытие медиаклассов для подготовки журналистов будущего. Задача проекта — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут стать им успешными и востребованными специалистами в мегаполисе. Также работают школы старшеклассников, оснащенные новейшими лабораторными комплексами, компьютерной техникой, которые позволяют учащимся проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками. Специализированная образовательная среда в школах помогает ребятам познакомиться с профессией, сделать осознанный выбор своего дальнейшего образовательного пути, связать свое будущее с наукой. Благодаря этому профильные вузы получают совсем других первокурсников — мотивированных на учебу, серьезно настроенных на получение высшего образования.

Благодаря обучению в современных предпрофессиональных классах, высоким результатам на ЕГЭ растет число москвичей, поступивших в ведущие вузы страны. Кстати, что касается ЕГЭ, то в прошлом году, когда коронавирус внес коррективы в подготовку и проведение экзаменов, результаты оказались сопоставимы с показателями 2019 года, а по ряду предметов — даже лучше, чем годом ранее. Например, максимальные 100 баллов по русскому языку и литературе получили в два раза больше выпускников.

— А как обстоят дела с олимпиадами?

— Наши ученики радуют своими успехами на всероссийских и международных состязаниях. За последние 10 лет количество дипломов, завоеванных москвичами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, увеличилось более чем в три раза. Также резко выросли за последние десять лет результаты московских школьников на международных олимпиадах. Раньше победы были единичными, а сейчас это уже стало системой. Московские школьники составляют костяк национальной сборной и вносят существенный вклад в успехи страны. Если раньше учащихся к победам на олимпиадах готовили несколько так называемых элитных школ, то сегодня в этот процесс вовлечены все московские учреждения образования. Практически во всех из них есть победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады и Московской олимпиады школьников. Успешно применяемая в Москве система развития таланта каждого школьника с опорой на массовую школу, что позволяет ребенку попробовать себя в разных предметах и выбрать область своих интересов. Это стало возможным в первую очередь за счет участия ребят в массовых олимпиадах, которые охватывают уже более половины всех московских школьников. Таким образом, ученики, получив старт в своей школе или в кружке, затем могут готовиться в Московском центре педагогического мастерства и на базе столичных вузов.

— Проект «Московская электронная школа» в позапрошлом учебном году был открыт для всего мира. Есть ли уже видимые результаты сотрудничества с другими городами и странами? Много ли сценариев разработали учителя, работающие за пределами Москвы?

— Столица — ориентир для многих регионов страны по уровню качества образования. Ни в одном другом регионе нет аналогов МЭШ с уникальным контентом, созданным учителями и для учителей. Сегодня к библиотеке МЭШ, которая открыта для жителей всей России и других стран, обращаются многие. Мы видим, что материалы, созданные московскими учителями, используют не только в других регионах страны, но и в Вене, Лондоне, Берлине. Кстати, гранты правительства Москвы за разработку наиболее востребованных и интересных сценариев уроков получают не только столичные педагоги, но и их коллеги из разных городов страны. Такие грантополучатели есть в Ижевске, Липецке, Шахтах Ростовской области. По примеру Москвы Саратовская область полностью работает на платформе МЭШ, используя все сервисы электронных журналов и дневников. Хабаровский край готов к полному переходу на МЭШ.

— Что ждет проект «Московская электронная школа» в будущем?

— Московская электронная школа — это живой организм, который постоянно совершенствуется. В том числе с учетом пожеланий тех, кто непосредственно работает с ней: учителей, учеников, родителей. Уже сегодня МЭШ стала качественно новой образовательной платформой с полноценным учебно-методическим контентом и максимально широкими возможностями для пользователей. Она объединяет около 3 миллионов человек. Поэтому главное — не сбавлять темп. У нас много планов ее развития. В этом учебном году в наших школах появились цифровые кураторы МЭШ. Это целый отряд высококлассных специалистов, которые будут собирать аналитику по использованию материалов и функций платформы, а также разрабатывать решения, которые сделают работу с сервисом проще. Изменится стратегия работы с контентом МЭШ. Мы предлагаем педагогам перейти от сценарного планирования отдельных уроков к конструированию целых тем, что позволит сохранять целостность изложения материала и даст возможность конструировать урок внутри темы, задавать темп изучения так, как это удобно учителю. Также работаем над привлечением партнеров для интеграции в МЭШ материалов, популярных у учителей и школьников, чтобы их не надо было искать на сторонних ресурсах. Кроме того, станет больше виртуальных лабораторий. Сейчас их уже 11. С их помощью школьники могут проводить собственные опыты и эксперименты. Еще одно нововведение этого года — видеообъяснения — сразу завоевало популярность у ребят и родителей, поскольку в коротком видеоролике лучшие педагоги московских школ разбирают тонкости изучаемых тем. Также мы начинаем использовать совершенно новый подход к тестам и тренажерам. Новая система позволит формировать задания разного уровня сложности и тематического наполнения с учетом индивидуальных особенностей ученика. Тренажер поможет самостоятельно подготовиться к контрольной, ЕГЭ, освоить трудную тему.

— Несколько лет назад школы были объединены в образовательные комплексы. Как показало себя это решение?

— Прежде всего хочу отметить, что сегодня в городе не осталось маленьких школ, которых еще 10 лет назад было много. Им на смену пришли большие школы, оснащенные самым современным оборудованием. В них школьники могут выбрать между несколькими профилями обучения, понять, что им больше по душе, и даже определиться с будущей профессией. У юных москвичей сегодня есть огромные цифровые возможности. В школах появились ИТ-полигоны, современные лаборатории, высокоскоростной интернет, безопасные для здоровья интерактивные панели для работы в Московской электронной школе. В итоге качественное образование теперь доступно независимо от места проживания в столице, у каждого учащегося есть все возможности для раскрытия своих талантов и способностей. В свое время многие выступали против объединения школ, переживая за то, что упадет качество образования. Но их опасения оказались напрасными. Благодаря переходу на нормативное подушевое финансирование все школы стали получать равную бюджетную поддержку в расчете на одного учащегося. И теперь в столице все школы предоставляют одинаковые возможности для получения качественного образования.

— Сейчас идет тенденция к строительству больших школ, можно сказать, гигантов. В чем их преимущество?

— Конечно, город продолжает активно строить новые школы. Новая столичная школьная архитектура каждым зданием-новостройкой уже сегодня стремительно догоняет лучшие мировые образцы. Наши школы удобны и для педагогов, и для детей. Возьмем, к примеру, школу № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева в Коммунарке. Здесь учится 1,1 тысячи юных москвичей. В школе есть три спортзала, мастерские, а также собственная теплица и фруктовый сад. А школа № 2070 в той же Коммунарке — образец энергосбережения. Управление светодиодными светильниками в помещении синхронизировано с работой школьного звонка. Как только прозвенел звонок на урок, основное освещение в коридорах гаснет, остается только аварийное. Сейчас мы ведем работу над созданием нового стандарта строительства московских школ. Он будет содержать планировочные решения, а также рекомендации по оснащению и оформлению.

Задача — сделать не просто красивое, современное, хорошо оснащенное школьное пространство, но еще и максимально комфортное, позволяющее его трансформировать под любые цели, экономящее время и ребят, и педагогов. В новых зданиях меняется логистика учебного и внеурочного процесса, что минимизирует перемещения между кабинетами в течение дня и дает больше времени ученикам на переменах для отдыха, общения с друзьями, настраивания на следующий урок.

— На ваш взгляд, изменились ли сейчас педагоги? Поменялась ли сама профессия, ее задачи? Довольно много молодых педагогов. Популярность профессии возвращается?

— Перед современным московским учителем, с одной стороны, стоят те же задачи, что и раньше: дать ученикам качественные знания и помочь воспитать граждан, ответственных членов общества. С другой стороны, время формирует запрос развивать в самом себе множество новых компетенций. Поэтому можно говорить о том, что современный учитель изменился: он стал более динамичным, открытым всему новому, способным говорить на одном языке, в том числе и цифровом, со своими учениками. Особенно очевидны перемены, которые произошли за последнее десятилетие. Сегодня учитель — профессионал не только в своей предметной области. Основные задачи современной системы образования — конвергентность и практическая значимость всех сформированных навыков. Современный специалист успешно справляется с этими вызовами. Он хорошо разбирается в актуальных методиках преподавания, активно использует в работе новейшие гаджеты и цифровые технологии. То, что ранее называли инновациями, для него — инструменты повседневности. Современный педагог должен подкреплять свои профессиональные умения soft skills, то есть развитыми «гибкими» навыками. Иначе как он сможет развивать их в своих учениках? Он должен обладать критическим мышлением, креативно мыслить, уметь быть лидером не только в классе, но и в коллективе, формировать группу единомышленников и эффективно устанавливать коммуникацию со всеми участниками образовательного процесса, в том числе и с родителями своих учеников. Педагог, владеющий этими навыками, всегда востребован. Значит, мы с уверенностью можем говорить о стабильной востребованности профессии.

Быть подготовленным учителю помогают четко выстроенная система повышения квалификации, удобные цифровые инструменты, которые предлагает город. Между столичными учителями существует здоровая творческая конкуренция. В Москве проходит немало конкурсов, олимпиад, других интеллектуальных состязаний, где современный учитель может проверить свои профессиональные компетенции, объективно оценить себя, поучиться у коллег, поделиться успешным опытом своей школы. Подтверждением востребованности профессии служат также результаты приемной кампании в Московском городском педагогическом университете. За пять лет МГПУ вошел в число московских вузов — лидеров по качеству приема. То есть по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на первый курс обучения за счет средств бюджета. Это означает, что московские семьи рассматривают педагогическую стезю как достойный выбор профессиональной траектории для своих детей. Роль современного школьного учителя не ограничивается трансляцией готовых знаний, и через десять лет он будет наставником и помощником своих учеников. Его задача всегда — научить подрастающее поколение мыслить, самостоятельно искать решения, видеть мир в его целостности и многообразии, мотивировать ребят на саморазвитие. Учебный процесс — это процесс сотворчества ученика и учителя. Рутинные процедуры можно доверить цифровым технологиям, но формирование личности ученика может происходить только во взаимодействии с учителем. Его миссия останется актуальной всегда.

— Как вы относитесь к конкуренции между школами? Сейчас ведь они борются за учеников, потому что от этого зависит финансирование. Есть еще и рейтинг школ.

— Сегодня московские школы имеют большие возможности для достижения высоких образовательных результатов. Равное финансирование школ гарантирует качественное образование каждому школьнику вне зависимости от района проживания. То есть все школы находятся в равных условиях и на равных конкурируют за ученика, стараются достичь высоких образовательных результатов. Ежегодно мы формируем рейтинг школ, который учитывает их вклад в качественное массовое образование школьников, каждый конкретный балл начисляется за успехи ребенка. В рейтинге школы поощряются за каждого ребенка, достигшего успеха: на ОГЭ, на олимпиадах, в профмастерстве или спорте. Помимо этого, учитываются работа с детьми с особыми потребностями здоровья, профилактика правонарушений и число дошкольников, перешедших в порядке перевода в первый класс этой же образовательной организации.

Отмечу, что каждый ученик может внести свой вклад в копилку рейтинга школы, но ни один ученик не может снизить ее рейтинг. Именно поэтому в нем нет, например, среднего балла за ЕГЭ, который стимулировал бы школы «выдавливать» ребят, которые не очень хорошо успевают по предмету. Зато у школ есть серьезная мотивация помогать в развитии самых разных талантов каждого ребенка — от дошкольника до выпускника.

— Не могу не затронуть такую тему, как дистанционное образование. Московские школьники и педагоги несколько месяцев учились в особых условиях. Как вы оцениваете систему образования в этот период? Справилась ли она с такой нестандартной ситуацией?

— Столичная система образования выдержала это испытание и успешно справилась с серьезным вызовом. Об этом говорят и международные эксперты, и руководители страны и города. Хотя, если честно, это оказалось не так просто. Только представьте: одномоментно прошлой весной в онлайн-пространство перешли более 1 миллиона школьников и студентов колледжей, а также свыше 100 тысяч педагогов. Анализируя опыт других стран, мы видим, что нигде в мире нет готовых технологических решений, чтобы всех школьников взять и в один миг перевести на дистанционное обучение. Но у Москвы в этом плане есть серьезное преимущество. Многие активности, которые используются в онлайн-обучении, привычны как для школьников, так и для учителей. Наши учителя сделали все возможное, чтобы школьники на дистанционке не отстали от учебной программы, чтобы качество знаний не ухудшилось.

Главным помощником в этом стала МЭШ, аналогов которой в мире нет. Уроки весенней дистанционки не прошли даром, и сегодня в МЭШ появились новые сервисы, сделавшие процесс обучения удобнее, эффективнее, безопаснее. Это и встроенная система видео-конференц-связи, и новые виды контента, и понятная пользователю структура библиотеки МЭШ, и сервис предложения дополнительных материалов по изучаемой теме, и возможность пользования ресурсами партнерских платформ. Сами ученики не только сохранили интерес к учебе, но и добились серьезных успехов. А еще они стали победителями VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, национального чемпионата профессионального мастерства людей с инвалидностью «Абилимпикс», международных олимпиад по различным предметам.

— Какие перспективы у дистанционного образования? Будет ли применяться полученный опыт?

— 2020 год показал всем нам, какую ценность представляет образование и какую роль играет школа в жизни каждого из нас. И взрослым, и детям важно понимать друг друга в цифровой среде. Поэтому одна из наших главных задач — формирование цифровой культуры, которая становится неотъемлемой частью нашей жизни. Технологии — это мощный инструмент, и им нужно уметь правильно пользоваться. Но и нельзя забывать, что это всего лишь инструмент, который никогда в полной мере не заменит человеческого общения. Например, в феврале мы, опираясь на полученный опыт, запустили в МЭШ сервис «Цифровой репетитор» в помощь ученикам 6–8-х классов. Он помогает школьникам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ребятам, имеющим пробелы по отдельным предметам, подтянуть знания и определиться с будущим профилем обучения. Занятия проходят дистанционно на платформе МЭШ в мини-группах по 3–5 человек. На первом этапе в пилотном проекте участвуют более 800 учащихся из 80 школ города. Они могут выбрать дополнительные онлайн-занятия — по два урока в неделю по двум предметам: русскому и английскому, алгебре и геометрии, физике и химии. Но повторюсь, «цифра» — всего лишь инструмент, который никогда не заменит учителя, но который в состоянии сделать процесс обучения эффективнее, насыщеннее и динамичнее.

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