Актер Владимир Пермяков: Я играл куриные ножки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер театра и кино Владимир Пермяков.

Владимира Пермякова до сих пор на улице называют Леней Голубковым. Актер рассказывает читателям «Вечерки», как живет после звездной роли.

— Владимир, как вы почувствовали тягу к творчеству?

— Я родился и вырос в деревне Пермяково в семье конюха. Приучался к труду, умею скакать без седла. Но душа лежала к рыбалке. Когда рыба не клевала, оставлял удочку на берегу, а сам представлял, что я главный герой приключенческих фильмов, участвую в схватках, погонях и спасаю принцесс или главных героинь.

Поэтому после школы поехал в районный центр Канск, где стал трудиться рабочим сцены в драматическом театре. И на сцену вышел впервые, играя куриные ножки избушки Бабыяги. С напарником перетаскивали избушку с грузной актрисой. Так я почувствовал «тяжесть» актерской профессии.

— А когда вышли на сцену уже как актер?

— В 1981 году я приехал в Москву, устроился рабочим на завод «Красный Октябрь» в Тушине и учился в театральной студии. Но через три года пришлось вернуться в Канск. Как-то еду в автобусе и слышу разговор режиссера с актрисой о репетиции, понимаю, что они из народного театра. Оборачиваюсь и говорю, что работал в Москве, учился в театральной студии и прошу принять к ним. Меня пригласили на репетиции.

А в 1987 году, к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, поставили спектакль «Начало фанфарного марша» по мотивам Антона Макаренко. Я сыграл великого педагога. Успех был большой, и меня пригласили работать в Канский драматический театр. Я обрадовался. Но потом ужаснулся обстановке за кулисами.

Костяк актеров-мужчин держал всех в кулаке и мог побить молодых. Дождавшись лета, поехал на театральную биржу в столицу и перебрался в Тобольский театр. Там обстановка была совершенно другая, меня хвалили за роли, но они были второстепенными. Через два года перебрался в Московское художественное театральное товарищество.

Зарплата была 150 рублей. А 300 нужно было платить за жилье. Приходилось работать уборщиком сцены и распространителем билетов. Встал на учет на киностудии, и вскоре стали приглашать меня на съемки.

— Так вы попали в рекламу МММ?

— Изначально режиссер планировал другого актера, но его не нашли, и одна из ассистентов, которая планировала меня в «Фитиль», предложила мою кандидатуру на роль Лени Голубкова. Нужен был типаж простого мужика. Я как раз подходил. Успех был оглушительным. Было много смешных случаев.

Уже когда я работал в театре «ЗОНГ», приехали на гастроли в Дедовск. После спектакля спускаюсь с режиссером Владимиром Черновым, а гардеробщица кричит: «Леня Голубков, иди сюда, буду с тобой разбираться. Мой зять вложил деньги в МММ и прогорел.

А мог купить машину». Выручил режиссер, ответив: «Наоборот, он спас вас. Представляете, купили бы машину, зять нашел бы любовницу и стал бы гулять». Пауза, и женщина выдает: «Действительно, а он у нас кобель»

— Обидно, что вас ассоциируют только с Леней Голубковым?

— Конечно, ведь у меня много работ, которые играл хорошо. Много и планов. Написал пьесу «Рождение», где прототипом главного героя являюсь я. Выхожу на подмостки химкинского театра «Апрель»в постановке «Че Че Че» по мотивам произведений Чехова и играю антрепренера.

— А какие у вас любимые станции метро?

— Витражные «Новослободская» и «Марьина Роща».

ДОСЬЕ

Владимир Пермяков родился 2 декабря 1952 года в деревне Пермяково Красноярского края. Работал в Канском театре, потом в Тобольском, после перебрался в Москву, где начал сниматься на киностудиях «Мосфильм» и имени Горького. Популярность получил благодаря роли Лени Голубкова в рекламе МММ. Продолжает сниматься в кино.

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