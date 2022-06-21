«Верьте в свои силы»: декан журфака МГУ Елена Вартанова — о приемной кампании 2022 года

Фото: Анна Быкова

В день старта приемной кампании в российских вузах «Вечерняя Москва» побеседовала с деканом факультета журналистики МГУ Еленой Вартановой. Она рассказала об особенностях приема на факультет в 2022 году, а также дала напутствие абитуриентам.

— Елена Леонидовна, как журфак отвечает запросам времени? Есть ли какие-то особенности набора-2022?

— В этом году мы открываем набор на направление в рамках подготовки бакалавриата «Международная журналистика». В условиях, когда, казалось бы, многие международные процессы оказались приостановлены, может сложиться впечатление, что это направление утратило востребованность. Однако это не так. Как раз сегодня, когда в условиях сложной геополитической обстановки многие внутренние процессы связаны с международным контекстом, нам нужны журналисты, которые дадут аналитику того, что происходит со странами в контексте глобальных тенденций.

— А есть ли какие-то новые программы для магистров?

— Да. С этого года открывается совместная с Дальневосточным федеральным университетом магистерская программа «Теория и экономика цифровых медиа России и Азиатско-Тихоокеанского региона», которая предполагает обучение и в Москве, и во Владивостоке, а впоследствии — получение двух дипломов!

— Каким вы видите современного абитуриента журфака?

— Абитуриенты нашего факультета, с одной стороны, неизменно обладают стремлением овладеть навыками критического мышления для понимания сложности и многогранности жизненных процессов. С другой, безусловно, молодые люди меняются в условиях быстрого развития технологических процессов и цифровизации.

— В чем основная задача факультета?

— Для нас самое главное — научить будущих профессионалов медиасреды рационально мыслить и творить в условиях меняющейся инфраструктуры индустрии СМИ.

— Какой совет дадите поступающим на журфак в этом году?

— Верьте в себя и свои силы! Какой бы грандиозной и несбыточной ни казалась мечта поступить на журфак МГУ, все будет по плечу, если много трудиться и хорошо подготовиться к экзаменам. Мы желаем удачи и терпения абитуриентам и очень хотим, чтобы 1 сентября они пришли к нам уже студентами факультета журналистики!

О приемной кампании в российских вузах в 2022 году — в материале «ВМ».