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Подача документов, календарь абитуриента и бюджетные места: приемная кампания в вузах в 2022 году

Илья Ашуров
Общество
Подача документов, календарь абитуриента и бюджетные места: приемная кампания в вузах в 2022 году
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 20 июня, в российских вузах стартовала приемная кампания. В этом году на бюджетные места могут претендовать свыше 588 тысяч абитуриентов, что на 11,5 тысячи больше, чем годом ранее. О приемной кампании в российских вузах в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Бюджетные места

Прежде всего важно отметить, что значительных изменений в порядке приема в вузы в этом году не будет. Абитуриентов по-прежнему зачисляют на одну из трех ступеней высшего образования: бакалавриат, магистратура или специалитет, а также аспирантура. Исключение российских учреждений из Болонской системы никак не повлияет на сроки обучения уже зачисленных студентов.

— Те ребята, которые поступили и поступят на бакалавриат, конечно, доучатся на бакалавриате. И у них останется право обучения в магистратуре, — отметила директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Татьяна Рябко.

В этом году больше всего бюджетных мест выделили на инженерные специальности — более 250 тысяч. Также среди наиболее востребованных для государства направлений есть педагогика и медицина. Так, для обучения будущих учителей и медиков зарезервировали порядка 75 и 53 тысяч мест соответственно. Кроме того, в 2022 году дополнительные бюджетные места распредели для абитуриентов из семей военнослужащих.

В МГУ имени М. В. Ломоносова сообщили, что в этом году планируют принять 10 тысяч новых студентов на бюджетные отделения разных направлений. По словам ректора университета Виктора Садовничего, самыми приоритетными направлениями являются космические исследования, математика и компьютерные науки.

Подача документов в вузы

Подать документы можно одним из четырех способов: лично, если это позволяют антиковидные нормы; по почте; через собственные порталы вузов; с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» на сайте госуслуг.

В каждом случае стандартный пакет документов включает в себя:

  • копию паспорта;
  • копию школьного аттестата с приложением;
  • заявление о приеме в вуз;
  • бумаги, подтверждающие льготы.

Важно знать, что количество вузов, в которые можно подать документы, ограничено. Так, абитуриенты могут подать документы в пять вузов и выбрать в каждом из них до десяти специальностей или направлений. Также в приемной кампании 2022 года действительны результаты ЕГЭ начиная с 2018 года включительно.

Подробнее о подаче документов в онлайн-формате можно узнать здесь.

Календарь приема — 2022

Даты приема на платные места каждый вуз определяет индивидуально. Однако прием на «бюджет» для всех учреждений единый. Ниже приведены основные даты приема на бюджетные места очной формы.

20 июня — начало приема документов.

20 июля — завершение приема документов в вузах с дополнительным вступительным испытанием (ДВИ).

25 июля — завершение приема документов в вузах без ДВИ.

27 июля — публикация конкурсных списков общей волны на сайтах вузов (в этот момент поступившие должны определиться с местом обучения и подать заявление о согласии на зачисление).

28 июля — завершение приема заявлений о согласии на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих по квоте («нулевая» волна).

30 июля — издание приказов о зачислении абитуриентов «нулевой» волны.

3 августа — завершение приема заявлений о согласии на зачисление от поступивших в рамках общей волны.

9 августа — издание приказов о зачислении абитуриентов общей волны.

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