Апелляция ЕГЭ: как «отбить» свои баллы в 2022 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выпускники уже начали получать оценки за единый государственный экзамен (ЕГЭ). Иногда итоговый балл не оправдывает ожидания, причем вины экзаменуемого в этом может и не быть. «Вечерняя Москва» разобралась, в каких случаях следует подавать апелляцию ЕГЭ и как «отбить» свои баллы в 2022 году.

Поводы для апелляции

Подавать апелляцию можно только в двух случаях. Первый — нарушение процедуры проведения экзамена. Например, если вам не хватило черновых листов или в аудитории было так шумно, что вы не смогли сконцентрироваться на выполнении работы. В таком случае апелляцию нужно подавать прямо в пункте написания ЕГЭ.

Второй — несогласие с итоговым баллом за экзамен. Вы можете обжаловать как тестовую часть, если компьютер неправильно распознал ваши ответы, так и письменную, если вам показалось, что эксперты недооценили вашу работу. В этом случае апелляцию нужно успеть подать в течение двух рабочих дней с момента публикации результатов в личном кабинете на официальном портале Единого госэкзамена.

Апелляция не имеет смысла, если:

было допущено нарушение со стороны экзаменуемого (например, если выпускника выгнали из аудитории за использование шпаргалки, то это решение оспорить нельзя);

экзаменационная работа была оформлена неправильно;

вы не согласны с оценкой тестовой части (оценивание тестовой части можно оспаривать только на предмет ошибки, допущенной компьютером при считывании);

ответ не был перенесен с черновика в специальный бланк (апеллировать к записям в черновике нельзя).

В беседе с «ВМ» преподаватель русского языка и литературы, репетитор по подготовке к ЕГЭ Марина Рукавишникова отметила, что выпускники достаточно редко подают апелляцию:

— Это все равно какая-то борьба с системой. Не каждый на это решится, потому что это требует определенных нервов и не факт, что жалоба будет удовлетворена.

Как подать заявление

Заявление на апелляцию подается там же, где подавалось заявление на участие в ЕГЭ. Оно пишется в двух экземплярах: один остается у выпускника, второй передается в конфликтную комиссию.

Жалоба на процедуру проведения экзамена рассматривается в течение двух рабочих дней. В случае если нарушения подтвердились — результаты обнуляются и выпускник сможет пересдать экзамен в резервный день.

Апелляция на несогласие с итоговым баллом рассматривается до четырех рабочих дней. Если ошибка компьютера при проверке тестовой части подтвердится, то результат обновится автоматически. В случае с письменной или устной частью требуется участие выпускника: ему вышлют пакет документов (копии работы и протоколов оценки), а затем назначат время и место рассмотрения апелляции.

Линия аргументации

Апелляцию рассматривает конфликтная комиссия, в которую могут входить учителя школ, преподаватели вузов, эксперты ЕГЭ и представители местного департамента образования. Рассмотрение жалобы на письменную и устную часть проходит в присутствии выпускника и длится не более 25 минут.

Выпускник имеет право прийти на рассмотрение апелляции со своим родителем или опекуном, но не со своим педагогом или репетитором. По этой причине линию аргументации следуют продумать заранее. Для этого рекомендуется изучить критерии оценивания ЕГЭ на сайте ФИПИ. Единственный шанс повысить свой балл — доказать, что работа им соответствует.

«Отбитые» баллы

Важно понимать, что в результате рассмотрения апелляции комиссия может как повысить, так и понизить итоговый балл. Обычно успешная апелляция позволяет отбить 1–2 балла.

— На апелляции можно вернуть два первичных балла, потому что если будет большее количество баллов, то возникает вопрос: «Компетентен ли эксперт ЕГЭ, который проверял работу?» И, соответственно, нужно будет перепроверять другие работы, которые были проверены этим экспертом, а это влечет за собой определенные трудности, — объясняет Марина Рукавишникова.

Выпускникам рекомендуется подавать жалобу, только если они уверены в своей правоте. Перед этим следует посоветоваться со своим учителем или репетитором.

— Перед тем как оспаривать баллы ЕГЭ, я просматриваю копии работ своих учеников, — говорит Рукавишникова. — Большинству из них я не рекомендую идти на апелляцию, потому что, как правило, они переоценивают свои работы из-за незнания критериев ЕГЭ.

Однако бывают и успешные случаи апелляции, рассказывает собеседница «ВМ»:

— В прошлом году моей ученице поставили 77 баллов (тестовых — прим. «ВМ») по литературе. Мы подавали апелляцию, долго переписывались с комиссией онлайн. В итоге мы отбили два первичных балла и подняли итоговую оценку до 84.