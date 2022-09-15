Шашку наголо. Атаман Николай Долуда: Казаки должны приносить реальную пользу обществу

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда во время парада, посвященного 23-й годовщине реабилитации репрессированных народов Северного Кавказа и казачества / Фото: РИА Новости

Шесть с половиной тысяч казаков сейчас принимают участие в специальной военной операции на Донбассе. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой о том, какую функцию движение выполняет в современной России и как готовят будущих атаманов в детских садах, школах, университетах и кадетских корпусах.

Кто настоящий?

— Николай Александрович, сейчас много различных казачьих организаций. Кто считается настоящим казаком?

— Настоящий казак — тот, кто способен отвечать на вызовы времени, взять на себя ответственность за судьбу страны, за воспитание молодежи, которая придет на смену и будет определять будущее государства. Сегодня все казачество России представлено общественными организациями и реестровым казачеством. В 2019 году приказом президента России Владимира Путина их объединили во Всероссийское казачье общество, которое я возглавляю. Оно включает 12 войсковых казачьих обществ по всей стране. Их участники внесены в Государственный реестр казачьих обществ России, то есть они реестровые казаки. Эти люди взяли на себя обязательства нести государственную службу. Мы действуем по Федеральному закону № 154 «Об общих принципах организации местного самоуправления в России». Нам дано право носить погоны и присваивать чины. Атаман казачьего общества на местном уровне присваивает чины до есаула, а те, что выше — атаман Всероссийского казачьего общества.

— А те казаки, которых нет в реестре, кто они?

— Они члены общественных казачьих организаций. То есть они не берут на себя обязательства служить государству. Но на Донбассе в одном строю воюют с неонацистами и казаки Всероссийского казачьего общества, и те, кто не состоит в реестре. В основном нереестровые казаки занимаются только культурно-просветительской деятельностью. У них нет права носить погоны. Но казачью форму им носить можно. Обычно ее надевают для участия в массовых мероприятиях, выступлений на сцене.

— Можно ли по форме отличить, кто реестровый казак, а кто нет?

— Да, но скорее не по форме, а по погонам. У реестровых казаков имеются погоны, предусмотрены даже цвет нашивок и звездочек, помещенных на погонах, у нереестровых — нет. К тому же у каждого войскового казачьего общества уставом определена форма: и зимняя, и летняя. И ее реестровые казаки должны строго придерживаться, а не делать из себя какой-то цыганский табор. Мы за этим строго следим. На всех построениях, мероприятиях местный атаман оценивает внешний вид казаков. Обычно все одеты с иголочки. По-другому нельзя — будет выговор. А нереестровые казаки в общественной организации сами выбирают форму. Она может быть похожа на ту, что принята у местного казачьего войска, но без погон.

Отстаиваем интересы

— России Появились ли дополнительные задачи у казаков после начала спецоперации?

— Главная задача сейчас — непосредственное участие в спецоперации. Исторически казаки — это воины. Как и наши предки, мы защищаем страну от внешних угроз. Конечно, не в таких масштабах, как это делают Вооруженные силы России. Но мы в составе девяти добровольческих казачьих отрядов точно так же защищаем жителей Донбасса и освобожденных территорий от нацизма и отстаиваем интересы государства.

— Много казаков принимают участие в СВО?

— Шесть с половиной тысяч казаков-добровольцев сейчас выполняют боевые задачи. Три отряда сформировали за счет Кубанского казачьего войска. Есть отряды от Оренбургских, Приморских, Терских, Донских войск. Формирование казачьих отрядов будет продолжаться и впредь. В ближайшее время мы соберем еще пять-семь казачьих отрядов, которые примут участие в боевых действиях. Еще мы формируем мобилизационные резервы за счет тех, кто служит во Всероссийском казачьем обществе. Они в ближайшее время пройдут военные учения и будут готовы отправиться на фронт.

Ориентир на молодежь

— Кроме участия в спецоперации какие еще задачи остаются для вас приоритетными?

— Конечно же, патриотическое воспитание молодежи. Создан Союз казачьей молодежи России, который насчитывает 165 тысяч казачат. С ними работают наставники — те, кто служил в армии, участвовал в военно-полевых сборах, парадах Победы, в локальных конфликтах, спецоперации на Донбассе. Они передают свой опыт учащимся казачьих классов и кадетам.

— Как пополняются ряды казачьей молодежи?

— Казачье движение ширится благодаря активности учащихся казачьих классов, школ, кадетских корпусов, студентов вузов, которые вошли в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, реализующих «казачий компонент». Президент поставил перед нами четкую стратегическую задачу — готовить кадры для казачьего общества: будущих атаманов. Но нужно понимать, что у нас пока нет своих специальных военных училищ и академий. А они нужны.

Пока мы с Министерством образования и науки России создали Ассоциацию казачьих вузов. В нее уже вошли 18 университетов. В ближайшее время присоединятся еще пять. В этих вузах мы формируем «казачьи сотни». Ребята изучают основные предметы, а в свободное от пар время, встречаются с казачьим наставником. С ним они изучают историю, культуру, традиции. Студенты, которые проявляют свои лидерские качества, после выпуска смогут занять должности атаманов первичных или окружных организаций.

— Почему ребята выбирают учебу в казачьих группах? Вы их агитируете на это?

— Все ребята идут туда осознанно, не под давлением. Казачье направление в вузе в основном выбирают те, кто обучался в казачьих кадетских корпусах или в школах, которые имеют статус казачьих. Их в стране не так много, большинство расположено в южных регионах России.

— Чем казачьи школы отличаются от обычных?

— Такой статус дают общеобразовательному учреждению, когда в нем собирается более 50 процентов казачьих классов. Открывать их или нет, решается коллективно на родительском собрании. В казачьих школах во внеурочное время ребята занимаются с казаком-наставником. Еще там избираются атаманы школы и класса. Раз в месяц они собирают круг (совет казаков, высший орган самоуправления. — «ВМ»). На нем присутствуют учителя и директор. Все вместе они разбирают проблемы, которые есть в классах у каждого атамана. У одних могут быть ученики с плохой успеваемостью, у других — мальчики, которые обижают девочек. Задача атаманов — решить эту проблему и обеспечить порядок. Так формируются лидеры.

Казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края, Николай Долуда (в центре) принимает участие в торжественных мероприятиях на территории этнографического комплекса «Атамань» во время фестиваля традиционной народной культуры «Казачья слава» в станице Тамань Краснодарского края / Фото: РИА Новости

— Чем полезно такое образование с практической точки зрения?

— Даже если ребенок не захочет в будущем связать свою жизнь с казачеством, погружение в культуру и быт принесет пользу. Казаки-наставники воспитывают ребят, прививают им правильные, традиционные ценности. Раньше, кстати, этим занимались учителя и родители. Теперь же у педагогов много бумажной работы, они постоянно заполняют отчеты. Им некогда заниматься с учениками после уроков. А родители постоянно на работе. Поэтому современных детей воспитывают улица и интернет. И во всемирной паутине мальчишки ищут явно не «Абвгдейку», когда остаются дома одни.

Они играют в компьютерные игры, смотрят видео с насилием, контент для взрослых. А еще подростки смотрят на своих ровесников-блогеров. Они успешные, разъезжают на дорогих автомобилях, отдыхают на море, хотя не имеют достаточного образования. Деньги достаются им легко. Согласитесь, это не те ценности, которые нужно прививать молодежи. Мы же показываем ребятам, что есть в жизни кое-что гораздо важнее денег и прочих материальных благ. Это любовь к Родине, уважение к старшим и готовность защищать страну.

Патриоты с детсадовской скамьи

— Получается, детей к казачеству можно готовить уже со школы?

— Нет. Это можно делать даже с детского сада. Пока такая система практикуется только в Краснодарском крае. Ребят от пяти лет по согласию родителей собирают в казачьи группы. Там к ним также приходит наставник. Раз в неделю они надевают форму строго по уставу, строятся, поднимают флаг России и поют наизусть гимн. Также родители помогают организовать на территории детского сада импровизированную небольшую часовню. Туда приходит священник. Он учит детей правильно заходить в храм, молиться, ставить свечку. Юноши, которые прошли такое обучение в детском саду, становятся достойными учениками казачьих школ.

— А девушек вы обучаете?

— В обычной школе девушки могут учиться в казачьих классах. А в кадетских корпусах нет — там интернат, постоянное проживание на территории учебного заведения. Вообще так сложилось исторически, что в реестровые казачьи войска могут входить только мужчины. Девушки же обычно создают свои казачьи общества, занимаются организационной работой, воспитанием детей, рукоделием.

— Чтобы учиться в казачьих классах или группах, обязательно иметь в роду казаков?

— Признак крови или династий никогда не был главенствующим. Главное — состояние духа, преданность традициям и вере предков. Официально казаком может стать человек старше 18 лет. Поэтому в детских садах, школах, кадетских корпусах у нас могут заниматься любые дети. Но все же есть одно важное условие — они должны быть верующими. Среди нас нет атеистов.

— У вас в роду тоже не было казаков?

— Я нашел архивные документы, в которых указано, что раньше уже был атаман с фамилией Долуда. Он гонял поляков. И не важно, что я не из династии. Для меня казачество — это вся моя жизнь. Я вижу, каким путем нужно идти и что делать. Иногда бывает непросто. Но я всей душой люблю казачество.

Бороться с негодяями

— С практической точки зрения зачем обществу нужны казаки? Чем конкретно они занимаются?

— На Кубани, например, казаки участвуют в охране государственной границы наряду с пограничниками. За это они получают зарплату из регионального бюджета. На таких же условиях казаки занимаются и природоохранной деятельностью. Они не егери, но тоже предотвращают пожары и незаконную вырубку лесов. Они дежурят вместе с представителями правоохранительных органов. В Краснодарском крае мы заключили договоры с губернатором, начальником УВД и местным атаманом. Две тысячи человек на постоянной основе выходят на патрули.

— Какие полномочия есть у казака?

— Казаки, по сути — общественные дружинники. К ним народ относится с доверием. Многих жителей казаки знают лично. Помогают неполным семьям. Для несения государственной службы они проходят обучение в УВД, сдают зачеты и получают жетоны дружинников. Кстати, по социологическим опросам, благодаря казакам люди стали больше доверять правоохранительным органам.

— А как объяснить новости о том, что казаки избивают нарушителей порядка? Это фейки?

— Однозначно да. И их есть кому сооружать. Чаще всего это делают люди, которым не нравится, что казаки выполняют решения руководителей муниципалитетов, регионов страны. Или те, кого изгнали из казачества. За что могут исключить из общества? Негодяи могут быть везде, в любой организации. Как говорится, в семье не без урода. В основном изгоняем за пьянство, мошенничество. Также нам не нужны демагоги и болтуны, которые умеют только языком чесать. Не место в рядах казаков и атаманам, которые выбрали кабинетный стиль работы. Они должны приносить реальную пользу, а не цепляться за свое кресло. Таким надо писать рапорт и идти заниматься огородом: выращивать помидоры, редиску. Таких атаманов я гнал и буду гнать в шею.

ДОСЬЕ

Николай Александрович Долуда родился в селе Миролюбовка Харьковской области. В 1971 году его призвали в армию, где он год прослужил сержантом. В 1976 году Долуда окончил Полтавское высшее зенитно-ракетное командное училище. Позже служил на различных должностях — от командира учебного взвода до начальника полигона. В 1986 году Долуда окончил Военную академию войск ПВО по специальности «Офицер по управлению боевыми действиями». Затем Николая Долуду направили на службу в Чехословакию в Центральную группу войск на должность первого заместителя командира зенитно-ракетного полка. В 2007 году он избран атаманом Кубанского казачьего войска. В этой должности Долуда проработал 12 лет, одновременно занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края. С 2010 года — председатель Совета войсковых атаманов.

ИСТОРИЯ

С 1980-х годов в России начали возрождать традиции, культуру и быт казаков, снова появились казачьи организации. 16 июля 1992 года Верховный совет РФ принял постановление «О реабилитации казачества». В 1994 году был создан Совет по делам казачества при президенте России. Но спустя три года его упразднили и вновь воссоздали в 2009 году. 9 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев утвердил удостоверение, форму одежды и чины казаков, а также герб и знамена войсковых казачьих обществ. 4 ноября 2019 года президент России Владимир Путин подписал два значимых для российского казачества указа: «О Всероссийском казачьем обществе» и «Об атамане Всероссийского казачьего общества». Первый документ учредил 11 войсковых казачьих обществ (позже, в январе 2020 года, к ним добавилось Черноморское войско, в которое вошли казаки Крыма и Севастополя). Вторым указом на должность атамана Всероссийского казачьего общества назначен Николай Долуда.

ЦИТАТА

Стендаль (1783 – 1842) французский писатель.

«Имя казака для французов гремело ужасом, а после парижского знакомства они открылись для них героями из древних мифов. Они были чисты как дети и велики как боги».