Нужно сохранить память о подвиге: председатель Мосгордумы Алексей Шапошников о программе «Памяти Московского народного ополчения»

Фото: АГН Москва

11 октября в День Московского народного ополчения 1941 года, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал «Вечерней Москве» о мероприятиях, приуроченных к памятной дате, и об успехах патриотической программы, посвященной ополчению.

— Алексей Валерьевич, 11 октября — это памятная дата, внесенная в официальный календарь. Что произошло в этот день?

— 11 октября мы во второй раз отмечаем памятную дату города Москвы — День Московского народного ополчения 1941 года. Год назад столичный парламент принял соответствующий закон. Принятие закона об установлении памятной даты города Москвы стало еще одной страницей в нашей патриотической программе «Памяти Московского народного ополчения».

Дата была выбрана неслучайно — именно 11 октября 1941 года была предпринята попытка прорыва из вяземского котла. Осенью 1941 года дивизии ополчения героически сражались в Битве за Москву и обеспечили прорыв советских войск из Вяземского окружения у села Богородицкое. День прорыва — 11 октября 1941 года — стал символом подвига ополченцев.

— Какие мероприятия приурочены к памятной дате?

— При поддержке Совета Федерации и региональных органов власти мы продолжаем развивать активное взаимодействие с молодыми парламентариями. В прошлом году мы приступили к реализации межрегионального проекта «Время помнить» и в этом году даем ему новый импульс в рамках концепции «Ополченцы регионов России». Сегодня в рамках данной работы мы проводим в Вязьме Первый межрегиональный форум молодых парламентариев по вопросам сохранения памяти о народном ополчении Великой Отечественной войны.

В рамках форума молодые парламентарии — порядка 25 человек — познакомятся с опытом Москвы и Смоленской области по увековечению памяти ополченцев и в рамках свободной дискуссии обсудят наиболее значимые вопросы патриотического воспитания и музейной педагогики.

Одно из центральных мероприятий для Москвы на 11 октября — мемориально-патронатная акция с участием депутатов. Подобную акцию мы уже проводили в этом году в июле — в связи с 81-й годовщиной формирования дивизий ополчения. В этот раз акция охватит большинство памятников и мемориальных досок, установленных в столице в честь ополчения.

— Каковы основные достижения программы «Памяти Московского народного ополчения» за семь лет?

— За эти годы нам удалось провести множество тематических мероприятий, которые получают широкую поддержку среди москвичей. В Москве установлены памятники 6-й, 18-й, 21-й дивизиям ополчения, памятник четырем дивизиям «осенней» волны формирования, а также памятник «Плечом к плечу» 13-й Ростокинской дивизии.

Увидели свет семь книг из серии «Они отстояли Москву» о Московском народном ополчении и обороне Москвы 1941 года. Колонна Московского народного ополчения принимает участие в акции «Бессмертный полк».

За эти годы мы провели две научно-практические конференции «Московское народное ополчение 1941 года. История. Подвиг. Память». Также мы обеспечили поддержку развития школьных музеев, провели тематические конференции и конкурс среди школьных музеев.

1 апреля прошлого года на Большой кольцевой линии метро открылась станция «Народное Ополчение». Название и оформление новой станции стали данью уважения героям 1612, 1812 и 1941 годов. В прошлом году были организованы экскурсионные поездки «Дорогами памяти Московского народного ополчения» для ветеранских организаций, родственников ополченцев, студентов и школьных музеев.

Хотелось бы отдельно поблагодарить мэра и правительство Москвы, сообщество потомков ополченцев, ветеранские, образовательные и общественные организации, музеи, принимающие участие в организации мероприятий, за ту поддержку, которую они оказывают программе «Памяти Московского народного ополчения».

— Каковы ближайшие планы в рамках программы?

— 21 октября 2022 года планируется проведение Третьей научно-практической конференции. В конце октября 2022 года совместно с Музеем Победы запланирован старт всероссийского конкурса музеев образовательных организаций по концепции «Ополченцы регионов России». Предполагается, что в конкурсе примут участие школьные музеи регионов России, жители которых в годы Великой Отечественной войны уходили в народное ополчение.

Сообщество потомков ополченцев активно занимается разработкой официального сайта об ополчении. Он должен стать центральным информационным ресурсом с наиболее полной и объективной информацией об ополчении.

ДОСЬЕ

Алексей Шапошников родился в Москве, окончил юридический факультет Московской государственной юридической академии, а также Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «политология». Кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ. Был избран председателем Мосгордумы шестого и седьмого (текущего) созывов.

История

Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется в столице с 2015 года по инициативе депутатов Московской городской думы и при поддержке мэра и правительства Москвы. Цель данной программы — координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в период Великой Отечественной войны.