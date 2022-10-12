Какой будет станция «Печатники» Большой кольцевой линии

Проекты павильона строящейся станции «Печатники»Большого кольца Московского метрополитена / Фото: Stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии будут ассоциироваться с книжными полками. 11 октября об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

По задумке архитекторов, вестибюли станции «Печатники» Большого кольца выполнят в черно-серых тонах. По форме они будут напоминать книжные полки.

— В вестибюле № 1, который обеспечивает выход на станцию БКЛ и пересадку на «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, продолжается отделка внутренних помещений алюминиевыми панелями, а также ведется устройство конструкций фасада для его последующей облицовки панелями, — рассказал Андрей Бочкарев.

Во втором вестибюле также ведут облицовку и готовят отделку фасада. В обоих вестибюлях монтируют инженерные системы. Станция «Печатники» Большой кольцевой линии войдет в крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий две станции метро, железнодорожную платформу и автобусные маршруты.

— В составе транспортно-пересадочного узла строится объединенное здание эксплуатационного персонала, предназначенное для работников восточного участка Большой кольцевой линии. Для удобства пассажиров и сотрудников метрополитена территория пересадочного узла будет благоустроена, — сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Станция «Печатники» входит в состав восточного участка Большой кольцевой линии метро. Помимо нее восточный участок включает станции «Текстильщики», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

На станции «Текстильщики» завершаются архитектурно-отделочные работы пассажирской и технических зон. Почти готова отделка береговых платформ и мостовых переходов.

— Главная узнаваемая особенность станции — потолок. За счет использования двухуровневых панелей с закарнизной подсветкой создается геометрия ткацкого станка, — рассказал Андрей Бочкарев.

Вестибюль станции «Нагатинский Затон» уже украсили изображения разных видов рыб, обитающих в водоемах Московского региона.

Практически завершили монтаж подвесного потолка и архитектурного освещения в вестибюле и на платформе станции «Кленовый бульвар». Потолок выполнен из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным зеркальным покрытием, а своим силуэтом он напоминает своды парадных зданий допетровской Руси.

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