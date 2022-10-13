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Выставка «Мастерская художников» проекта «Московское долголетие» возобновила работу

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Выставка «Мастерская художников» проекта «Московское долголетие» возобновила работу
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Также выставку «Мастерская художников» в Центре Гиляровского теперь можно посетить в 3D формате на портале «Я дома».

«Мастерская художников» — арт-проект «Московского долголетия», в рамках которого горожане старшего поколения в тандеме с пятью известными современными художниками работали над созданием произведений. Работы представлены в Центре Гиляровского до 23 октября. Одноименную выставку можно посетить ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00 (Столешников пер., 9, стр. 5).

За три недели работами художников уже вдохновилось более 300 человек. Многие гости и поклонники творчества долголетов оставили письменные отзывы и высоко оценили представленные работы. Вот выдержки из книги отзывов:

— Посетила выставку «Мастерская художников». Прекрасно, замечательно. Очень интересно и креативно! Поздравляю участников и наставников.

— Для меня очень неожиданная выставка. Яркая и динамичная. Я словно зарядилась энергией талантливых художников из проекта «Московское долголетие». В дальнейшем хотелось бы, чтобы подобные проекты продолжали существовать. Думаю, у нас еще много талантливых пенсионеров, которые могут творить чудеса из разных подручных материалов.

— Какие талантливые долголеты! Еще бы раз посетила и посмотрела работы.

Всего в экспозицию вошло около 80 работ — автопортреты участников, пейзажи Москвы, созданные в технике коллаж, малые скульптурные объекты, серия рисунков «Тайная жизнь вещей».

Все работы получились очень яркими и личными. Авторы с помощью искусства передали свое отношение к проекту «Московское долголетие», столице и ее любимым местам, а также отразили тему возраста и самореализации. Большинство из них впервые взяли кисти в руки уже в зрелом возрасте, а работа в творческой лаборатории стала первым опытом создания объектов современного искусства.

Для тех, кто мечтает научиться рисовать и создавать собственные арт-объекты, в проекте «Московское долголетие» открыты группы по рисованию и живописи. На занятиях участники пробуют рисовать в разных техниках: акварель, графика, знакомятся с творчеством известных художников, создают собственные картины и репродукции знаменитых полотен. Сейчас различными видами живописи занимаются около 20 тысяч москвичей старшего поколения.

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, обратившись в территориальный центр социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте mos.ru/age в разделе «Как стать участником». Также можно выбрать наиболее удобный способ занятий – очно или онлайн.

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