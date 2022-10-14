Современные технологии и оборудование экспертного класса серьезно облегчают работу экстренной медицинской службы

Фельдшер Александр Танчев и врач анестезиолог-реаниматолог Елена Бевза работают в детской реанимационной бригаде московской скорой помощи — спасать маленьких пациентов им помогает высокий профессионализм и современное оборудование / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

14 октября московской скорой помощи, вызвать которую можно по номеру 103, исполняется 103 года. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачами бригады о главных изменениях в работе этой службы.

Открытие московской станции скорой помощи состоялось 15 октября 1919 года. Тогда служба размещалась всего лишь в трех комнатах бывшей Шереметевской больницы на Большой Сухаревской улице. В первый год работала одна бригада, а в 1930-м их количество возросло до пяти.

Сегодня московская скорая — одна из самых современных и оперативных служб не только в России, но и в мире. В городе равномерно развернута 61 подстанция скорой помощи, где трудятся свыше 12 тысяч человек.

— Ежедневно более 1000 бригад стоят на страже здоровья горожан. Каждые сутки они совершают более 12 тысяч выездов — это более 4,5 миллиона в год. А среднее время прибытия на все вызовы в экстренной форме составляет считаные минуты, — отметили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Работают на скорой настоящие профессионалы своего дела. Александр Танчев — фельдшер. В службу пришел 13 лет назад. За плечами — тысячи экстренных выездов.

— Я окончил Узловское медицинское училище в Тульской области, затем недолго работал в больничном оперблоке, но всегда тянуло в скорую помощь, поэтому и перешел сюда, — рассказал он.

За годы, что Александр работает в московской службе, изменилось, конечно, многое.

— Раньше вызовы мы получали по телефону. Оператор давал минимум информации, нужно было запомнить наизусть. А иногда данных практически не было, выезжали вслепую, — поделился он.

Теперь каждая бригада скорой оснащена планшетами с доступом к ЕМИАС.

— Пока едем к пациенту, можем посмотреть его медкарточку, все анализы, обследования, приемы у врачей и даже данные о госпитализации в больницы, если они были ранее, — отметил Александр Танчев.

Современные технологии серьезно облегчают работу врачей. А оказывать экстренную помощь медикам помогает оборудование экспертного класса. Сегодня машины скорых оснащены всем необходимым — есть даже портативный УЗИ-аппарат, с помощью которого можно посмотреть состояние внутренних органов.

— А еще, мне кажется, люди стали больше уважать нас. Водители уступают дорогу. Спасибо всем, кто помогает нам быстрее добраться до больных, — сказал фельдшер.

Вместе с Александром в детской реанимационной бригаде работает врач анестезиолог-реаниматолог Елена Бевза. Она пришла работать в скорую три месяца назад, до этого трудилась в перинатальном центре. Оснащение бригад Елену приятно удивило.

— Здесь очень высокотехнологичное оборудование. Особенно детская реанимация — в нашей машине есть все, что нужно для спасения маленького пациента, — подчеркнула она. — Рада быть частью такой современной службы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Плавунов, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С Пучкова:

— Наша станция — крупнейшая в городе медорганизация, которая объединяет настоящих профессионалов. Правительство Москвы заботится о том, чтобы качество оказания медпомощи было на самом высоком уровне. Ежегодно проводится закупка и обновление машин скорой. У наших врачей, фельдшеров, медсестер есть самое современное оборудование, о котором 10 лет назад можно было только мечтать. Кто бы мог подумать, что на догоспитальном этапе лечения бригады в экстренных ситуациях будут проводить УЗИ пациенту.

СПРАВКА

Столичная Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова занимает второе место по эффективности. К такому выводу в 2019 году пришла консалтинговая компания PwC, которая провела международное исследование и сравнила службы скорой помощи 15 городов: Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Лондона, Берлина и других. Среднее время ответа оператора в Москве составляет три-четыре секунды. Это лучший показатель среди мегаполисов.