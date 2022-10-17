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Тревел–шоу «Открывая Москву»: о каких парках, кафе и точках притяжения для горожан рассказывают студенты

Марьяна Шевцова
Город
Тревел–шоу «Открывая Москву»: о каких парках, кафе и точках притяжения для горожан рассказывают студенты
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Этим летом городской проект для молодежи «МедиаШУМ» запустил образовательный курс «Открывая Москву», в рамках которого можно было пройти онлайн–обучение по основам видеопроизводства и снять собственное тревел–шоу по округам столицы в качестве практики.

Участниками онлайн-курса стали более 600 молодых москвичей. 100 из них — самых лучших и активных в обучении вышли на практические съемки.

Наставниками образовательного курса выступили: продюсер Светлана Данелян, креативный директор блогерского агентства Валерия Еркина и основатели собственных видеопродашкенов, работающих с крупными брендами, компаниями и звездами, Леонид Майданик и Иван Столетов.

— В видеопроизводстве нет профессоров и мастодонтов, поэтому это именно та сфера, в которой молодежь может сделать первые и уверенные шаги. Новоиспеченные продакшены очень часто создают прорывные проекты, благодаря своим горящим глазам. Профессионалы могут отказаться посмотреть на новые тренды и стать более гибкими, поэтому иногда лучше отдать предпочтение свежим идеям, чем большому «рюкзаку» опыта. Главное — дать ребятам нужное направление для развития, — считает наставник курса Светлана Данелян.

Каждый из наставников в рамках своего авторского образовательного курса не только самостоятельно давал мастер-классы, но и приглашал к участию своих коллег, среди которых были блогеры, монтажеры, сценаристы сериалов и кино, кастинг-директоры и другие. Такая концепция курса позволяла более глубоко раскрыть специфичные и узконаправленные темы.

Наставники предлагали свою авторскую образовательную программу, однако всех объединяла главная идея: «создание полноценного шоу с нуля».

— «Открывая Москву» — это уникальный образовательный курс, где все желающие молодые люди могут обучиться основным навыкам медиапроизводства совершенно бесплатно: наставники рассказывали, как строится работа на площадке, как организовать съемочный день, придумать идею шоу и собрать медиакоманду. Лучшие участники онлайн-курса, которые выходили на съемку, могли не только отработать полученные знания на практике, но и получить профессиональный кейс в свое портфолио, — рассказала руководитель проекта «Открывая Москву» Мария Корнеева.

Во время практики над каждым выпуском работала отдельная команда — «поток», в котором есть сценаристы, продюсеры, локейшн-менеджеры, администраторы. Таким образом, каждый из участников курса смог почувствовать себя значимым звеном съемочного процесса. Участники самостоятельно писали сценарии и договаривались с локациями.

Монтаж итоговых выпусков происходил под контролем уже опытных медийщиков — резидентов проекта «МедиаШУМ».

Ведущими выпуска стали молодые журналисты в образах курьеров, так как представители именно этой профессии знают столицу лучше всех.

— Я всегда увлекалась историей путешествий по России, а стать ведущей тревел-шоу вообще было моей мечтой. Когда я увидела кастинг в группе «МедиаШУМа» сразу подала заявку и, как оказалось, не прогадала. Это необычный формат. Нам интересно было попробовать себя в роли курьеров. Во-первых, таким образом мы показываем, что представитель абсолютно любой профессии может стать публичным человеком и героем «голубого экрана», а во-вторых это интересный эксперимент — таких ведущих шоу еще не было нигде, — рассказала ведущая шоу «Открывая Москву» Катя Шалыгина.

Всего в выпусках показали около 100 ярких локаций сталицы — среди них BMX-велодромы, веревочный парк на ВДНХ, зиплайн на Воробьевых горах, Царицыно, Коломенское и другие.

Специальные выпуски шоу были посвящены Новой Москве, Троицку и Зеленограду.

Ведущие шоу, как и вся производственная команда, также менялись в процессе работы проекта.

Организовывали съемку в каждой из локаций продюсеры проекта бесплатно и полностью самостоятельно. Секрет лишь в правильной коммуникации с руководством учреждений или владельцами заведений. Кстати, направление «продюсирование» стало самым популярным у участников проекта «Открывая Москву».

— Для каждого выпуска мы подбираем по 6 локаций — это городские парки или учреждения, рестораны или кофейни, исторические улицы или постройки, кружки или школы. С каждого из них ведущий забирает подарок и кладет в свой курьерский бокс: это могут билеты или сертификаты, мерч, тематические подарки, скидочные купоны, которые разыгрываются между подписчиками в группе «МедиаШУМа, — рассказала продюсер шоу Айнур Алиева.

Айнур учится в Московском государственном областном университете на факультете «Журналистики», на проект она пришла с желанием попробовать себя в каком-то новом направлении работы. Продюсерская работа ей настолько понравилась, что сейчас девушка уже выступает куратором для участников новых потоков проекта.

КСТАТИ

Все они вышли в паблике «МедиаШУМ» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/shumteam.

«Открывая Москву» — совместный проект команды «МедиаШУМ» и Автоном-ной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр РРС», который реализуется при поддержке Грантов мэра Москвы, Проектного офиса «Молодежь Москвы» и социальной сети «ВКонтакте».

Гранты мэра Москвы выделяются на проекты НКО с 2002 года. За это время город поддержал уже около трех тысяч социально значимых проектов, к которым присоединились более 8,5 миллиона участников. В этом году объем грантов мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов увеличили в полтора раза: с 400 до 600 миллионов рублей.

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