Как меняются школьные библиотеки в Москве

Ученицы 8-го класса Екатерина Шибаева (слева) и Алиса Тюрина в школьной библиотеке — девочки зашли, чтобы узнать о ближайших литературных конкурсах и взять почитать новую книгу / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

24 октября отмечается Международный день школьных библиотек. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас организованы читальные залы в школах Москвы.

«Перестать читать книги — значит перестать мыслить» — именно так считал русский писатель, мыслитель, философ и публицист Федор Михайлович Достоевский. Эту цитату можно увидеть на огромном плакате в библиотеке школы № 2070 в поселении Сосенское. Каждый ученик, который приходит сюда, перечитывает ее, задумывается.

Руководит библиотекой педагог Алла Желтикова — человек с огромным опытом, поработавший и в других школах, и даже в Российской государственной библиотеке. Но больше всего Алле Евгеньевне нравится общаться с детьми. Это видно невооруженным глазом. Особенно когда школьники во время переменки прибегают в библиотеку не только за книгами, но и чтобы просто пообщаться с любимым учителем.

— Наша библиотека — это не просто место, куда люди приходят за книгами, а современное трансформируемое пространство, — отметила Алла Желтикова. — Здесь не только выдают художественную и научно-популярную литературу, но и проводят уроки информатики и английского языка, также можно поиграть в настольные игры, шашки и шахматы, уединиться на мягком диванчике, чтобы сделать уроки или почитать.

Есть в библиотеке и полка для буккроссинга — любой может принести свою книгу и поделиться ею с другим человеком.

— Ребята приходят, берут что-то почитать, потом возвращают или приносят взамен другую книгу, — рассказала Желтикова.

Особое место в библиотеке занимает книгохранилище. По словам Аллы Евгеньевны, доступ туда имеет только узкий круг людей.

— Там целый кладезь знаний для наших учеников, — подчеркнула педагог-библиотекарь, — ведь без учебников ребята не смогут изучить математику, русский язык, биологию, физику, химию, географию, астрономию и другие важные предметы.

В книгохранилище сейчас находится почти 100 тысяч книг. Каждый экземпляр пронумерован и занимает свое место на полке.

— Еще у нас проводятся разные конкурсы. Например, в этом году ко Дню школьных библиотек мы организуем конкурс чтецов «Волшебная долина», — поделилась Алла Желтикова.

Мимо школьной библиотеки не проходит ни один ребенок. Дети здесь делают уроки, общаются, познают мир вместе с героями книг.

— Мне очень нравится проводить здесь время, — сказала ученица 4 «М» класса Екатерина Камышникова. — На переменке я прихожу сюда, чтобы почитать книгу — сейчас взяла про «Маугли». До этого смотрела мультфильм, а теперь решила прочитать про его приключения.

Взять в руки любимое литературное произведение ребята спешат и после уроков. Ученица 8 «Г» класса Екатерина Шибаева обожает Михаила Афанасьевича Булгакова.

— Читала книги «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», юмористический рассказ «Площадь на колесах», — поделилась она. — Этот автор мне нравится стилем, подачей текста и мыслей.

Катя не только любит литературу, но и хорошо запоминает стихотворения, поэтому не раз принимала участие в конкурсах чтецов. Во многих состязаниях побеждала.

— В нашей библиотеке очень теплая, дружелюбная атмосфера. Здесь тебе всегда рады. Наверное, поэтому сюда любят приходить все ученики нашей школы. Иногда найти свободное место очень трудно, — добавила школьница.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Зинин, директор Городского методического центра:

— Библиотека в современной московской школе становится не просто местом выдачи учебников, а мультиформатным, востребованным и вовлекающим пространством. Сегодня нет единой модели, по которой развиваются библиотеки столицы, но важно, что они готовы отзываться на потребности школы. Библиотека может быть инфоцентром, медиацентром, коворкингом для школьников, где ребята работают над проектами. В таком пространстве библиотекарь — специалист в области продвижения чтения, развития функциональной и цифровой грамотности, организатор просветительских мероприятий, а также куратор разных городских конкурсов и проектов.

Конечно, существуют определенные сложности, связанные с переосмыслением места библиотеки в школе и изменением в трудовом функционале библиотекарей, но мы уверены, что постепенно работа в школьных библиотеках столицы выйдет на качественно новый уровень. Мы уже сейчас наблюдаем это движение.