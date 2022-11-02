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В Москве закрылся итоговый форум «Сообщество», посвященный Дню народного единства

Денис Власенко
Город
В Москве закрылся итоговый форум «Сообщество», посвященный Дню народного единства
Волонтер Общественной палаты Российской Федерации Алина Алиева в Музее Победы на итоговом в 2022 году форуме «Сообщество». Она рассказывает гостям о проектах ОП РФ, направленных на улучшение благосостояния граждан и укрепление единства государства / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

3 ноября в столице закрылся итоговый форум «Сообщество», посвященный Дню народного единства. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнал, что для москвичей значит суверенитет.

На большом интерактивном экране гости форума перелистывают слайды с описанием проектов Общественной палаты РФ, к которым можно присоединиться. Один из них — «Во имя Zавтра».

— Он посвящен восстановлению памятников Великой Отечественной войны, — рассказывает волонтер ОП РФ Алина Алиева. — На данный момент удалось отреставрировать уже более 40 скульптур и монументов, в том числе в Луганской и Донецкой народных республиках.

Алина отмечает, что над проектом работает порядка 300 добровольцев. А чтобы привлечь новую аудиторию, была проведена просветительская работа в школах и вузах.

— Еще один наш проект посвящен международному общественному трибуналу. Он должен будет оценить масштабы преступлений украинских националистов. В нем участвуют представители порядка 20 стран, — рассказывает Алиева, переключая слайды, на которых размещены фотографии и документальные подтверждения всех преступлений украинского режима.

Но выставка — это только часть программы форума. Главная его составляющая — выступления десятка спикеров, объединенных одной темой: «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!»

— Волей жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей мы снова стали неделимой страной. Сплоченность россиян — лучшая формула успеха и защита нашей культурной идентичности, — рассказывает директор Музея Победы Александр Школьник. — Сейчас мы защищаем весь исконно русский мир от современной инквизиции Запада.

Заместитель секретаря ОП РФ Александр Галушка в свою очередь напомнил, что ни одна экономика мира не испытывала такого санкционного давления, как российская.

— Несмотря на это рубль стал самой укрепившейся валютой в мире, — отметил Галушка.

Чтобы противостоять давлению Запада и объединить людей, в Москве ведется огромная работа. Например, становится все больше волонтерских центров — одним из последних стал штаб «Москва помогает», где ведется сбор необходимых вещей и товаров для жителей новых регионов.

Большую роль играет и культурная сфера. Так, в честь Дня народного единства в столице пройдет более 160 мероприятий. В городских музеях, библиотеках, кинотеатрах и парках организуют лекции, концерты, творческие мастер-классы и спектакли для детей и взрослых. Большая часть из них будет посвящена истории страны.

А в столичном метрополитене, чтобы поддержать атмосферу праздника, будут раздавать ленточки в цветах государственного флага. Для тех же, кто захочет приехать на мероприятия на машине, парковка в Москве будет бесплатной.

ИСТОРИЯ

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечают в России 4 ноября, начиная с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Тогда во всенародном формировании участвовали представители абсолютно всех сословий и этносов, входивших в состав русской державы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Заляева, руководитель Московского регионального отделения Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»:

— Проведение подобных форумов помогает выстроить коммуникацию для людей из разных отраслей, для достижений общей цели. Бизнесмены могут найти возможности для развития в социальной сфере, а волонтеры — познакомиться между собой и собрать команду единомышленников. Именно такие мероприятия помогают зарядиться энергией для помощи людям не только в своем регионе, но и по всей России. Организации и их представители же получают возможность выйти за пределы своих субъектов.

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