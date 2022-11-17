Спортивные игры, борьба и тир: какие занятия проекта «Московское долголетие» могут заинтересовать мужчин

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Проект «Московское долголетие» уже стал синонимом активности в старшем возрасте. Каждый может выбрать наиболее интересное занятие для себя. Москвичи старшего поколения в свои 50, 60, 70 лет и даже 90+ изучают иностранные языки, занимаются спортом, выходят на подиум и танцевальный паркет, начинают рисовать, моделировать одежду и многое другое.

На данный момент наибольшую активность проявляют женщины, чья доля в «Московском долголетии» составляет около 85 %. При этом найти хобби по своим интересам в проекте может любой желающий, мужчин интересуют спортивные игры, стрелковые виды спорта, борьба, шашки и шахматы.

В «Московском долголетии» открыты кружки и секции по футболу, настольному и большому теннису, хоккею на траве, волейболу, баскетболу, городкам, бадминтону, петанку, бильярду. Будет интересно не только тем, кто уже знает правила, но и начинающим игрокам, поскольку занятия проводят профессиональные спортивные тренеры. Они отмечают, что командные игры помогают переключиться с внешних забот, снять эмоциональное напряжение, провести время в компании единомышленников, развить навыки работы в коллективе. Спортивные тренировки также полезны для физического и ментального здоровья.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Посещать занятия могут долголеты с разной физической подготовкой – уроки разработаны с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья участников, а соперников во время игр подбирают с одинаковыми физическими возможностями.

— Футбол – это отличная альтернатива монотонным спортивным занятиям. У нас уже сформировалась сплоченная команда, где мы общаемся, смеемся и, конечно, играем. Кроме того, для меня – это возможность вспомнить детство, забыть о своих проблемах и просто погонять мяч с парнями, — говорит участник проекта «Московское долголетие» Юрий Лукин.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Также командные игры дают возможность почувствовать драйв во время соревнований, а чтобы участники «Московского долголетия» не только оттачивали мастерство на тренировках, но и могли в полной мере ощутить спортивный азарт, в рамках проекта проходят различные состязания. Одним из самых крупных является ежегодный турнир «Игры долголетия», в котором могут принять участие все желающие команды проекта.

В «Московском долголетии» не обошли вниманием и любителей стрелковых видов спорта. Москвичи старшего поколения могут записаться на уроки по стрельбе из пневматического оружия и дартсу – их ведут профессиональные тренеры. Они отмечают, что занятия абсолютно безопасны и практически не имеют физических ограничений.

— Любые стрелковые виды спорта полезны для развития внимания, мелкой моторики, они тренируют вестибулярный аппарат. Также многие сравнивают занятия с медитацией, потому что во время прицеливания, человек учится концентрироваться только на определенных задачах с полным погружением в процесс. Тренировки абсолютно безопасны, так как проходят с применением электронного тренажёра – пистолет подключается к компьютеру, где отображается траектория выстрела и вместе с инструктором участник сразу разбирает ошибки, — говорит преподаватель по стрельбе проекта «Московское долголетие» Ольга Хожамуратова.

Преподаватель по дартсу Ирина Большакова рассказала, что на каждом занятии проводит мини-турниры.

— Участники «Московского долголетия» могут сразиться в ловкости и меткости – это подстегивает их к совершенствованию навыков и вносит разнообразие в тренировки, — отмечает Ирина.

Помимо спортивных игр и стрельбы, в проекте «Московское долголетие» можно освоить боевые искусства – капоэйру, ушу, тайцзи, каратэ, бокс, тхэквондо, дзюдо, джиу-джитсу. Несмотря на то, что это контактные виды спорта, тренировки адаптированы для учеников старшего поколения. Боевые удары и движения участники отрабатывают в паре в формате инсценировки, а не на реальных поединках.

— Сначала мы учим комплекс последовательных движений и только после этого участники становятся в спарринг. Поскольку основная цель занятий оздоровительная и, учитывая возраст учеников, программа была скорректирована. Спортсмены могут увидеть, что те движения, которые мы разучиваем – это удары, но не в настоящем бою, а в формате инсценировки. Поэтому занятия абсолютно нетравматичны и безопасны, — говорит Надежда Степанова, методист Школы мастера Ши Янбина, где проходят занятия в рамках проекта «Московское долголетие» по тайцзицюань.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Также преподаватели отмечают, что боевые искусства приносят пользу организму. Они развивают баланс и равновесие, что является профилактикой падений и травм. Также это хобби тренирует мозг – разучивание боевых движений положительно сказывается на когнитивных функциях – улучшается память и внимание. По словам Надежды Степановой, на занятия приходят, например, люди с болезнью Паркинсона и отмечают положительную динамику.

Справка

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».