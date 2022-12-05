Вернуть из небытия: как «Вечерка» помогала бойцам во времена Фашистского сражения

Руководитель поисковиков Федор Пущин с газетой 1941 года / Фото: Бахтиер Абдуллаев / Вечерняя Москва

Память газеты хранит трагичные моменты в истории страны. Пожелтевшие от времени страницы сегодня становятся истинной летописью, открывающей имена неизвестных героев. В начале декабря столица России и ее главная газета отмечают две значимые даты. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии по всему фронту под Москвой. Фашистские войска потерпели сокрушительное поражение.

Битва «за столицу свою» стала началом победного пути на Берлин. А на следующий день — 6 декабря 1941 года — газета «Вечерняя Москва» отметила 18-летие своего первого выпуска. Корреспонденты и фотокорреспонденты на полях сражений бесстрашно выполняли свой долг перед Родиной и читателями, добывая сводки с фронта, порой ценой собственной жизни. Сегодня их статьи и фотосвидетельства стали незаменимым источником информации для поисковых отрядов. С руководителем одного из них — отряда «Бумеранг ДОСААФ» — Федором Пущиным побеседовал корреспондент «Вечерней Москвы».

Поисковый отряд «Бумеранг ДОСААФ» существует более 20 лет. За это время из подмосковной земли извлечено огромное количество страшных свидетельств боев Великой Отечественной войны.

— Наша основная задача — поиск красноармейцев, установление имен и увековечивание памяти людей, отдавших жизнь за Родину, — отмечает Федор.

Поисковый отряд «Бумеранг» работает по местам боев легендарной 33-й армии, в состав которой входили дивизии народного ополчения Москвы. Более 160 тысяч добровольцев защищали родной город.

Военный корреспондент Илья Пудалов (слева) и ответственный секретарь «Вечерки» Всеволод Шевцов, декабрь 1983 года / Фото: Из альбома Всеволода Шевцова

По различным архивным документам, а это приказы, накладные, похоронные документы и множество других, определяют места дислокации частей. Но есть и нюансы.

— Иногда место боя, указанное в донесении, не совпадало с точностью с тем, где он случился на самом деле. Скажем, столкновения случались и в лесополосе. После открытого боя и занятия позиций работали «похоронные команды», и в этом случае мы имеем дело с братскими захоронениями. Многих бойцов хоронили местные жители, — посвящает в детали поисковой работы Федор.

Слушая Пущина, начинаешь понимать, что работа поисковиков — тяжкий труд, настоящее следствие. Работа на земле — лишь его часть. Приходится много корпеть с документами в архивах, ведь каждая строчка того или иного документа может стать ключом к разгадке имени найденного бойца. Опознав останки, не только важно восстановить имя, фамилию и другие биографические данные человека, но и важно получить изображение погибшего.

— В архивах мы работаем с подшивками газет военного времени. Много полезной информации черпаем из «Вечерней Москвы». Внимательное изучение материалов издания времен Московской битвы дает нам богатый материал для работы. Фотокорреспонденты газеты тщательно подписывали свои снимки, указывая фамилии людей. Отыскав смертные медальоны или по другим признакам узнавая фамилию, номер части, в которой служил человек, мы на страницах газеты находим фотографии погибших, когда их провожали на фронт или рассказывали об их службе. Таким образом информация о героях войны становится полнее. А мы уже располагаем реальными изображениями, — рассказывает Федор Пущин.

Номер «Вечерки», вышедший 29 декабря 1941 года / Фото: Вечерняя Москва

Свои газеты во время войны были во многих частях. Фотокорреспонденты — настоящие летописцы Великой Отечественной. В газете «На штурм» 1-й гвардейской Московской (Пролетарской) мотострелковой дивизии служил фотокорреспондентом Владимир Минкевич. Многие его снимки публиковала газета «Вечерняя Москва». Дивизионную газету найти практически невозможно. Архивов не сохранилось, а «Вечерняя Москва» бережно хранит свою историю. Так, возможность поработать с ее архивом есть в «Ленинке». По снимкам Минкевича, который аккуратно подписывал все свои работы, удалось опознать бойцов 1-й гвардейской Московской стрелковой дивизии, погибших под Наро-Фоминском. Когда сравниваешь подписанные изображения по фамилиям и инициалам, лица безымянных героев обретают имена.

— Даже одну полноценную находку мы считаем большой удачей, — отмечает Федор.

Газету «Вечерняя Москва» с освобождением Наро-Фоминска связывает и реальная история военного времени. Красная армия освободила город 26 декабря 1941 года. На следующий день в Наро-Фоминск приехали фотокорреспонденты столичных и армейских газет. А уже 29 декабря 1941 года «Вечерняя Москва» опубликовала статью своего военного корреспондента «На Западном фронте в дни Московской битвы» Ильи Пудалова и фоторепортаж «В освобожденном Наро-Фоминске», который показывает путь журналистов от вокзала к центру города.

Наро-Фоминск возвращается к жизни

— Мы нашли этот номер газеты, — рассказывает Пущин. — У меня, как у сотрудника Наро-Фоминского историко-краеведческого музея, получилась замечательная экскурсия для посетителей нашего города.

Гостей, которые хотят познакомиться с военной историей, мы встречаем у станции и идем по пути журналистов, сопоставляем изображения из газеты и показываем, как выглядит это место сегодня. В «Вечерке» много полезной информации. Она летопись истории города. А ее архив времен Великой Отечественной войны для меня, как руководителя поискового отряда, самый ценный.