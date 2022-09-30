«Разгром немецких войск под Москвой». История первого русского фильма, получившего «Оскар»

Кадр из фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

30 сентября 2022 года — 81-я годовщина битвы под Москвой. Это сражение показало боеспособность советской армии и сломало планы нацистского руководства по «молниеносной победе» в войне. Советские кинематографисты задокументировали этот драматический и триумфальный эпизод в фильме «Разгром немецких войск под Москвой». Впоследствии картина получила награду Американской киноакадемии — это был первый русский «Оскар». История создания фильма — в материале «Вечерней Москвы».

Фильм ценой в несколько дивизий

Осень 1941 года — один из самых драматических периодов в истории нашей страны. Немецкие войска вплотную приблизились к столице. Красная армия готовилась дать врагу решительный отпор. Советское руководство не сомневалось в успешном исходе битвы под Москвой, доказательство тому — распоряжение Иосифа Сталина, адресованное председателю Госкино Ивану Большакову:

— Мы собираемся нанести немцам удар огромной силы. Думаю, что они его не выдержат и покатятся назад… Надо все это заснять на пленку и сделать хороший фильм.

Сталин полагал, что документальный фильм о разгроме фашистских захватчиков поднимет боевой дух народа и армии. Работу над картиной поручили двум опытным режиссерам-документалистам Леониду Варламову и Илье Копалину. Также над ней работали 15 фронтовых операторов. Сталин лично отсматривал отснятый ими материал и вносил свои правки, делая фильм более сдержанным и пояснительным.

В своих мемуарах Копалин вспоминал, что фильм должен был быть создан в кратчайший срок, чтобы народ «как можно быстрее увидел на экране плоды первых побед своей армии». Монтаж картины завершили в декабре 1941 года, а в феврале следующего года, к 24-й годовщине Красной армии, «Разгром немецких войск под Москвой» вышел на экраны в СССР.

Фильм Сталину очень понравился. Он часто пересматривал «Разгром» и любил его показывать иностранным гостям. Однажды после очередного просмотра вождь сказал:

— Один хороший фильм стоит нескольких дивизий.

Съемки на линии фронта

«Разгром немецких войск» по праву считается первым полнометражным документальным фильмом о войне. Лента буквально снималась на линии фронта. Один из операторов, работавших над лентой, Роман Кармен в книге воспоминаний написал, что съемочная группа двигалась вместе с армией. Каждый из операторов отвечал за широкий участок фронта и должен был «принимать самостоятельные решения, действовать маневренно, не ожидая приказа».

Работа над фильмом проходила в суровых условиях и в жесточайшем напряжении. В Москве стояли тридцатиградусные морозы. Киноаппараты забивались снегом, операторам приходилось убирать его окоченевшими от холода руками, после каждой отснятой минуты «перезаряжать» камеру новой пленкой и отогревать ее под полушубком, когда моторы и смазки замерзали.

Нередко операторы входили в освобожденные подмосковные города вместе с передовыми частями и видели там смерть и разрушения, принесенные на их родную землю врагом. Но кинематографисты не падали духом даже в самые трагические моменты.

— Были случаи, когда в машине, вернувшейся с фронта, лежало тело погибшего товарища и разбитая аппаратура. Но сознание того, что враг откатывается от Москвы, что рушится миф о непобедимости фашистских армий, придавало сил, — вспоминал режиссер Илья Копалин.

Ему приходилось буквально ночевать на московской киностудии, чтобы отсматривать принесенный операторами материал и тут же монтировать его.

Усилия создателей «Разгрома немецких войск» оправдались. Фильм показал мощь Красной армии и прекрасно поднимал дух солдат. Люди увидели, что немцам дали отпор. И это вселило в них надежду.

Гипсовый «Оскар»

В 1942 году «Разгром немецких войск» получил Сталинскую премию первой степени в области литературы и искусства. В начале того же года фильм разослали союзникам по дипломатическим каналам. О намерении получить какие-либо кинопремии речи не шло, советское руководство хотело показать мощь русской армии и в то же время намекнуть американцам на открытие второго фронта.

Оригинальную версию фильма показали в Нью-Йорке в августе 1942 года. Но в широкий прокат картина вышла адаптированной под американского зрителя: ее перемонтировали (в результате хронометраж сократился на 11 минут), переозвучили и переименовали. В октябре того же года фильм появился в кинотеатрах под названием «Москва наносит ответный удар» (Moscow Strikes Back). Миллионы американцев узнали о силе советской армии и познакомились с новым союзником.

В марте 1943 года произошла настоящая сенсация. На 15-й церемонии вручения премии «Оскар» огласили победителя в первой номинации «Лучший документальный фильм». Им оказалась лента Moscow Strikes Back. В зале отеля «Амбассадор», где проходило мероприятие, советских представителей не было. Позже две статуэтки (для каждого режиссера) вручили советскому посольству.

Врученные советским дипломатам статуэтки были сделаны из гипса, покрытого золотой краской. Дело в том, что во время войны Киноакадемия решила не вручать золотые награды. Но всем лауреатам пообещали поменять гипсовые статуэтки на золотые после окончания войны. Однако первый русский «Оскар» так и остался гипсовым: почти сразу после окончания Второй мировой войны началась холодная, и о своем обещании в отношении бывшего союзника американцы забыли.

Обе статуэтки привез в Москву документалист Владислав Микоша. Одна из них впоследствии была утеряна. Держали ли в руках свои награды режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин, доподлинно неизвестно. По понятным причинам публично о своем «Оскаре» они не высказывались. Однако, как вспоминала дочь Копалина, ее отец в 1968 году, услышав, что «Война и мир» получила награду Американской киноакадемии, сказал: «А у меня тоже был «Оскар».

В 2022 году в российский прокат вышла художественная картина «Первый «Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого, повествующая о съемках «Разгрома немецких войск под Москвой». В кинотеатрах она прошла почти незамеченной. Посмотреть фильм о фильме можно в онлайн-кинотеатрах. А увидеть первый русский «Оскар», пусть и гипсовый, можно в московском Музее кино, где хранится уцелевшая реликвия.