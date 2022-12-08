Укладчица, комсомолка, просто красавица: как женщины участвовали в стройке Московского метрополитена

1934 год. Облицовочные работы в вестибюле на одной из станций столичного метрополитена / Фото: РИА Новости

В субботнем номере от 8 декабря 1934 года «Вечерняя Москва» рассказала читателям, как «хрупкие» женские руки помогали строить одну из самых масштабных транспортных систем России — Московский метрополитен.

Большой очерк «Два с половиной километра под землей» был написан известным в довоенную эпоху писателем Глебом Алексеевым. Самая знаменитая его книга «Подземная Москва» вышла в 1925 году и с тех пор больше не переиздавалась. Глеб Алексеев был одним из первых авторов, которые обратили внимание на необходимость пристального изучения недр столицы. Главным образом речь шла о поисках сокровищ прошлых веков и библиотеки царя Иоанна Грозного. Однако по заданию «Вечерки» писатель искал не клады, а трудовой энтузиазм и свершения. В этом ему помогал инженер шахты № 30 товарищ Кульбах, который занимался строительством станции «Александровский сад».

«Вот Кульбах подходит к бригаде девушек, укладывающих плитки, и знакомит с комсомолкой Надей Моргуновой. Мастера из «Спецстроя» рекордной цифрой укладки считали 25 плиток на человека. Христофорова, Ярошенко, Федюхина, Комкова и Моргунова — придя на метро, кто откуда: кто из деревни, кто прямо со школьной скамьи, как семнадцатилетняя Комкова, кто с текстильной фабрики, выучились укладывать по сорок плиток на человека…» — отмечал Алексеев.

Автор добавлял, что ни одна из девушек не уступала в качестве работы мастерам из «Спецстроя». Да и храбрости было не отнять.

«— Маруся! — кричит молодой парень, задирая голову к потолку, на котором видны в вырубленный квадрат кусок неба, кусок лопаты и кусок женского лица.

— Ау!

— Скажи Трусову, чтобы забросил на третий участок цементу!

— Скажу!» — описывал Алексеев происходящее на строительстве станции «Александровский сад», которую обещали сдать к началу января 1935 года. С гордостью автор писал, что, пока он вместе с Кульбахом ходил по тоннелям, даже не запачкал обуви.

ЦИФРА

510 метров — длина перегона между станциями «Александровский сад» и «Арбатская» Филевской линии.

КСТАТИ

Участок между станциями «Александровский сад» — «Киевская» Филевской линии успел поработать в составе трех разных линий: с 1935 по 1938 год — как ответвление Сокольнической линии, с 1938 по 1953 год — в составе Арбатско-Покровской, а с 1958-го и по нынешнее время — Филевской.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Александровский сад» с боковыми платформами — единственная среди станций первой очереди метро. До 2020 года была единственной подземной станцией с боковыми платформами.