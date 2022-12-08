Будни и выходные с пользой: куда сходить в последнюю в этом году «Московскую музейную неделю»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Варварка, 4А Карта всех событий

Последняя в этом году «Московская музейная неделя» пройдет с 12 по 18 декабря. Программа предполагает бесплатное посещение всех входящих в проект площадок. Каждый из музеев определяет один день, когда все желающие могут посетить его бесплатно. О самых интересных площадках проекта, которые можно посетить в будни и выходных, — в материале «Вечерней Москвы».

Парк Зарядье

Москвичам предлагают отправиться в Старый Английский двор. Все желающие смогут увидеть:

Подклет, где представлена коллекция берестяных грамот из Новгородского государственного объединения музея-заповедника.

Казенную палату, где проводились торжественные приемы, хранились деньги и заключались важные торговые соглашения.

Верхнюю палату, в которой можно погрузиться в прошлое и узнать самобытную культуру английских купцов XVI–XVII веков.

Пивоварню, где расположилась модель английского галеона XVI–XVII веков, дорожное снаряжение английских путешественников. Также при желании можно повторить их маршрут, потому что на экспозиции будет представлена карта этих путешествий по России.

Адрес: улица Варварка, д. 4а

Дата: понедельник, 12 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей-панорама «Бородинская битва»

«Московская музейная неделя» позволит жителям и гостям столицы бесплатно посмотреть на одну из самых больших панорам в мире — «Бородино», которую написал Франц Рубо в 1912 году к столетию сражения. Ее размер — 115 метров в длину и 15 метров в высоту.

Но, кроме этого, для посетителей представлена целая коллекция предметов той эпохи, которые позволят прочувствовать атмосферу ушедших лет. Среди этих экспонатов:

вооружение;

обмундирование и снаряжение;

предметы военного быта русской и французской армий;

батальная живопись.

Адрес: Кутузовский проспект д.38, стр.1

Дата: понедельник, 12 декабря

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выставочный комплекс и музей-заповедник «Царицыно»

Для посетителей также будут открыты следующие музейные экспозиции:

Большой дворец;

В этом культурном пространстве можно увидеть выставку «Царицыно Екатерины II», которая посвящена годам строительства дворцового ансамбля. Здесь также можно увидеть проект «Екатерина II. Золотой век Российской империи», которая рассказывает историю царствования императрицы. Антураж эпохи можно прочувствовать благодаря сохранившимся гравюрам, документам, портретам и оружию.

Также в Большом дворце есть детский музей. Он вместил в себя разные исторические эпохи, а у маленьких посетителей есть возможность сделать проект собственного дворца, запустить виртуальный фейерверк или выступить в роли настоящих академиков.

Средний дворец (Оперный дом) и Третий кавалерский корпус;

На этой площадке работают постоянные выставки: «Дворец в дворце», которая включает в себя все скульптуры музея-усадьбы «Останкино», а также выставка «Дачное Царицыно», которая посвящена периоду второй половины XIX — начала XX века.

Хлебный дом;

Этот корпус изначально строился как дворцовая кухня. Хлебным домом его прозвала прислуга. Само здание является самым крупным сооружением баженовского ансамбля.

Оранжерейные корпуса.

Здесь посетители смогут увидеть различные растения: инжир, гранаты, агавы и кактусы. В первом оранжерейном корпусе растут несколько видов пальм и других необычных растений. Второй оранжерейный корпус вместил в себя ананасы и пряные растения: розмарин, лавр, имбирь. Все они выращивались здесь еще при Екатерине II.

Адрес: улица Дольская, д.1

Дата: среда, 14 декабря.

Фото: Екатерина Чиркина / Вечерняя Москва

Музей Парка Горького

Жители и гости столицы смогут увидеть выставку, посвященную паркам 1930-х годов, глазами их создателя — Бетти Глан, благодаря аудиогиду, который повторяет голос первого директора ЦПКиО.

Основная задача экспозиции — показать зрителю индивидуальность концепции первого Парка культуры и отдыха в Москве. Также каждый сможет увидеть все чертежи и зарисовки, благодаря которым и возник советский парк.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Часть выставки посвятят и легендарным гостям, которые посещали парк в 1930 году. А после у всех желающих будет возможность увидеть панораму современного парка.

Адрес: улица Крымский вал, д.9

Дата: четверг, 15 декабря.

Галерея А. Шилова

Последний день «Московской музейной недели», 18 декабря, «ВМ» предлагает провести в галерее Народного художника СССР А. Шилова.

В 2022 году галерея отметила 25-летие со дня основания экспозиции. Ее гости смогут увидеть постоянную выставку художника, творчество которого уже 40 лет не оставляет людей равнодушными.

В галерее находятся 1650 живописных и графических полотен, которые художник подарил Москве.

Адрес: улица Знаменка, д.5

Дата: воскресенье, 18 декабря.