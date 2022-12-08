Будни и выходные с пользой: куда сходить в последнюю в этом году «Московскую музейную неделю»

Последняя в этом году «Московская музейная неделя» пройдет с 12 по 18 декабря. Программа предполагает бесплатное посещение всех входящих в проект площадок. Каждый из музеев определяет один день, когда все желающие могут посетить его бесплатно. О самых интересных площадках проекта, которые можно посетить в будни и выходных, — в материале «Вечерней Москвы».
Москвичам предлагают отправиться в Старый Английский двор. Все желающие смогут увидеть:
Адрес: улица Варварка, д. 4а
Дата: понедельник, 12 декабря
«Московская музейная неделя» позволит жителям и гостям столицы бесплатно посмотреть на одну из самых больших панорам в мире — «Бородино», которую написал Франц Рубо в 1912 году к столетию сражения. Ее размер — 115 метров в длину и 15 метров в высоту.
Но, кроме этого, для посетителей представлена целая коллекция предметов той эпохи, которые позволят прочувствовать атмосферу ушедших лет. Среди этих экспонатов:
Адрес: Кутузовский проспект д.38, стр.1
Дата: понедельник, 12 декабря
Для посетителей также будут открыты следующие музейные экспозиции:
В этом культурном пространстве можно увидеть выставку «Царицыно Екатерины II», которая посвящена годам строительства дворцового ансамбля. Здесь также можно увидеть проект «Екатерина II. Золотой век Российской империи», которая рассказывает историю царствования императрицы. Антураж эпохи можно прочувствовать благодаря сохранившимся гравюрам, документам, портретам и оружию.
Также в Большом дворце есть детский музей. Он вместил в себя разные исторические эпохи, а у маленьких посетителей есть возможность сделать проект собственного дворца, запустить виртуальный фейерверк или выступить в роли настоящих академиков.
На этой площадке работают постоянные выставки: «Дворец в дворце», которая включает в себя все скульптуры музея-усадьбы «Останкино», а также выставка «Дачное Царицыно», которая посвящена периоду второй половины XIX — начала XX века.
Этот корпус изначально строился как дворцовая кухня. Хлебным домом его прозвала прислуга. Само здание является самым крупным сооружением баженовского ансамбля.
Здесь посетители смогут увидеть различные растения: инжир, гранаты, агавы и кактусы. В первом оранжерейном корпусе растут несколько видов пальм и других необычных растений. Второй оранжерейный корпус вместил в себя ананасы и пряные растения: розмарин, лавр, имбирь. Все они выращивались здесь еще при Екатерине II.
Адрес: улица Дольская, д.1
Дата: среда, 14 декабря.
Жители и гости столицы смогут увидеть выставку, посвященную паркам 1930-х годов, глазами их создателя — Бетти Глан, благодаря аудиогиду, который повторяет голос первого директора ЦПКиО.
Основная задача экспозиции — показать зрителю индивидуальность концепции первого Парка культуры и отдыха в Москве. Также каждый сможет увидеть все чертежи и зарисовки, благодаря которым и возник советский парк.
Часть выставки посвятят и легендарным гостям, которые посещали парк в 1930 году. А после у всех желающих будет возможность увидеть панораму современного парка.
Адрес: улица Крымский вал, д.9
Дата: четверг, 15 декабря.
Последний день «Московской музейной недели», 18 декабря, «ВМ» предлагает провести в галерее Народного художника СССР А. Шилова.
В 2022 году галерея отметила 25-летие со дня основания экспозиции. Ее гости смогут увидеть постоянную выставку художника, творчество которого уже 40 лет не оставляет людей равнодушными.
В галерее находятся 1650 живописных и графических полотен, которые художник подарил Москве.
Адрес: улица Знаменка, д.5
Дата: воскресенье, 18 декабря.